Защитим престиж страны!

Не будьте равнодушными, поднимайтесь! Вчера вновь нагло, на глазах миллионов россиян и совершенно безнаказанно была поругана честь нашей великой ядерной державы. Ее репутации и нашему национальному достоинству был нанесен издевательский удар в спину: в Ливерпуле (Великобритания) местная футбольная команда в оскорбительном ключе закатила 7(семь, б…!) безответных мячей в ворота «Спартака», нашего прославленного чемпиона, любимого всем народом и даже самим «Лукойлом». Невозможно словами передать возмущение злонамеренными действиями английской стороны, совершившей этот позорный для нее акт русофобии.

Видимо, в Британии забыли, что Россия — великая космическая и ядерная держава, способная обратить в радиоактивный пепел любого противника, а наши атомные подводные лодки вынуждены время от времени и исключительно в мирных целях бороздить просторы Северного моря. Я лично возмущен тем, что молчит российский МИД, который должен выступить с жестким заявлением о недопустимости подобного рода недружеских акций (Хотя бы «Дебилы, б…!»). Снова непонятную аморфную позицию занимает Минспорта и национальный Олимпийский комитет. Спрашивается, что они сделали, чтобы страна могла избежать такого унижения. И, наконец, где наш самый крутой в мире президент? Он бы мог на понятном английским властям языке сказать свое веское слово и защитить достоинство наших спортсменов и всей державы. Почему он медлит?!

Призываю Госдуму РФ немедленно потребовать бойкота в России английского языка, английского чая и немедленно запретить трансляцию матчей английской футбольной суперлиги (оружия британской пропаганды) на всей территории страны и Союзного государства. Компания «Наша Раша»... ой, извините, «Раша Тудей» должна немедленно начать показ победных матчей, доказывающих преимущество русского футбола над английским:?все эти два матча транслировать в круглосуточном режиме до тех пор, пока всему миру не станет ясно, что Россия — не только родина слонов, но и современного футбола.

Законодательно, как минимум до окончания чемпиона мира 2018 в Москве, ввести жесткий запрет на демонстрацию табло, если проигрыш нашей сборной или ведущих команд России превышает 3 гола. Это будет способствовать преодолению комплекса неполноценности наших футболистов на международной арене и успеху сборной на грядущем мундиале.

Центральным каналам и ведущим телеведущим (Соловьеву, Толстому и др.) провести яркие и шумные (как они умеют) ток-шоу, на которых на простых и доступных примерах разъяснить всем гражданам России, что поражение «Спартака» — это подлый заговор всех антироссийских и русофобских сил Запада, стремящихся остановить наше поступательное движение по вставанию с колен. Счет 7:0 — это не случайность, а четко спланированная антироссийская акция накануне выборов президента России и приуроченная к вчерашнему выдвижению

В.В. Путина на очередной президентский срок не подряд. Кто же теперь выиграет эти выборы, какие силы придут к власти в стране уже в марте будущего года??!Неопределенность (а вместе с ней и волнение нашего народа)нарастает, а ведь именно этого и добивается Великобритания, завидующая стабильности нашего государства.

(проблемы Брекзита, Шотландии и др.)

Вот почему я призываю всех честных граждан страны, политиков и общественных деятелей в час тяжелых испытаний сплотиться вокруг нашей народной власти, лично В.В. Путина и не оставаться безразличными к очередной наглой антироссийской выходке. Враг больше не пройдет! Вместе у нас все получится!

P. S. Всех, разделяющих мои опасения и готовность защитить престиж страны, прошу обеспечить максимальный репост этого призыва.

Геннадий Гудков, "Эхо Москвы"