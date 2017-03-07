Про кота. Может кастрировать Петю?

Казалось бы, ну что можно написать про кота? Пропел Мамочка герой фильма «Республика Шкид»: «А у кошки четыре ноги, а ещё у неё длинный хвост». Вот и всё! Вот и всё. Однако, как однажды воскликнул А.С. Пушкин: « Щелчок, щелчку ведь рознь…» Так и мой кот, просто уникум, шедевр, будь человеком, далеко бы пошёл. Хотя тут не мешало бы оговорится, оно у нас в России как? Очень важно, где и от кого родился. Родился от хорошего папы, можешь наслаждаться пляжами Испании, мягким климатом Новой Зеландии или нежиться под солнцем Эмиратов. Родился в семье замечательного папы, такого как Чайка - все пути тебе открыты, и ты сам уже выбираешь, где и как тебе жить. Таланты в России, они по наследству передаются, вот и сын Рагозина достойную должность получил. Чудо, а не дети у наших высоких чиновников. Родился в семье чабана, можешь в Сирии под пулю моджахеда попасть или случайно на Украине «заблудится». А может просто подружишься с «боярышником», и поминай как звали.

Увы, о родословной моего кота нет никаких данных. Оно и даты рождения нет. Появился он у меня где-то в году 10–11, в общем, не видел мой Петя, как в девяностые годы коммунисты, комсомольские вожаки – радетели социалистической собственности, тарабанили «закорма родины» да и саму Родину. Тогда всё было в открытую, это сейчас научились исподтишка, иезуитски, хотя даже эффективнее. Однажды появившийся аппетит не проходит бесследно.

Детство кота было вполне сносным, но в юности проявился характер. Характер пакостный и наглый. Питаться всё норовил с моего стола, и, несмотря на взбучки и возраст, этот рецидив остался у него в крови и по сегодняшний день. Хотя стоить заметить, с некоторых пор колбасой с моего стола эта сволочь стала брезговать, а однажды, когда решил побаловать питомца рыбными и мясными консервами, эта хвостатая тварь отвернула усатую морду. А ведь, как я посужу, все эти продукты кушал и сертифицировал всей компанией Роспотребнадзора сам господин Щучинов. Видел по телевизору, очень даже исхудавши и болезненно не выглядят.

Получается, гурманом стал мой Петя. Пенсия у меня, как и у большинства Россиян – хорошая, но маленькая. Стал выкручиваться, но покупать ему кошачий корм. С завистью смотрю, как он их похрумкивает, так и подмывает попробовать. И, наверно бы попробовал, да вот беда, как писал один поэт: «Однажды, челюсти свои я вверил эскулапу, Теперь там зубы не мои, снимите шляпу!»

С зубами кот к стоматологу не обращался, вот и стала эта бестия, поправляется. Раздался в длину, вширь, а морда, мордой он стал до боли похож на всё знакомые нам лица. Да, да на лица наших депутатов, то бишь хоть нашего Курултая, хоть Государственной думы. Независимо от фракций и партийной принадлежности. Даже возникает иногда подозрение, а не питаются ли и они этим деликатесом. А если так, то можно ждать подорожания этого продукта в разы, как все продукты дорожают.

Намедни затеял генеральную уборку, и что вы думаете, уважаемые читатели, в укромном месте обнаружил приличный туалет моего щекастого гурмана. Первой мыслью было, не пролазит наверно мой Петя в лаз, в подпол, однако, замерив параметры кота и лаза, вновь обратив внимание на его морду, на его туповато надменный взгляд, как током ударило. Понял, эта бестия не только внешне, но и внутренне преобразилась. Как и наши уважаемые избранники, депутаты, добравшись до тёплых кресел, начинают срать своим кормильцам. Но этот только мне, а те всему народу. Вот не могу вспомнить ни одного закона, который бы был для народа, рабочего, крестьянина, пусть даже мелкого бизнеса.

Конечно, повозил я своего «откормленного» мордой по его «работе», выкинул во двор, а в голове то мысли чешутся. Посадить бы всех депутатов на МРОТ, да коммуналку за квартиру, да бензин по 35 рублей, да.. да.. короче все те прелести, что имеют россияне. Они, небось бы, моему коту позавидовали. Опять же кормлю его, но теперь поглядываю.

Пакостная тварь, можно было бы взять грех на душу, вздёрнуть. Но вот с некоторых пор стал я замечать за котом одну просто выдающуюся особенность. Наверное, каждый читатель видел, как кот, усевшись где-либо, начинает вылизывать своё хозяйство. Недаром в народе говорят: «Коту делать нечего, яйца лижет». Однажды сижу, вижу, занят кот этой процедурой. Включаю телевизор, бац – Облогина поместили под домашний арест. Что тут скажешь! Не следак я, не судья, может и проштрафился чем-то старичок. Да у нас с этим всё больно интересно, один миллиарды умыкнул, и вот слышно хорошую должность получил, помощницу его вроде посадили, но в тюрьме её досужие журналисты найти не могли. Тут ещё есть на слуху, как я считаю, самый изощрённый вор современной России- это Лёша Навальный, четыре года Следственный комитет в Кировском лесу с переменным успехом пеньки считает. По его делу, наверно, у кого-то голова кругом идёт, где поставить запятую в проклятом предложении: «Садить нельзя помиловать».

Не придал я тогда особого значения этому совпадению. Но вот через какое то время вижу, мой кот задрал ногу. Включаю ящик - боже мой! Забрали главу собственной безопасности Следственного Комитета. Тут я даже сотрудникам ФСБ посочувствовал, пришлось им бедненьким две тонны долларов из его квартиры таскать. Интересно, куда увезли?

Совсем вскоре, захожу в дом – яйца у кота блестят. Бегом к телевизору, включаю новости – Министра экономразвития забрали. Человек я мнительный, или, как говорят, доверяй, но проверяй. Хотя уже и трёх совпадений достаточно для вынесения вердикта. Бросил всю работу, стал следить за усатой тварью. И вот опять, задрал кот ногу, а в местных новостях известие - главу района за взятку забрали.

Не знаю, что и думать! Что творится по стране? Может, тут во всём кот виноват? Может кастрировать Петю, и всё наладится?