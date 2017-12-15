Навальный: «Очень странно, что Путин сейчас не бегает по площадям»

Власти не допустили Алексея Навального до выборов, поскольку считают его угрозой, об этом сам оппозиционер заявил в эфире своей программы на YouTube-канале «Навальный Live». Он вспомнил, что еще в 2013 г. Владимира Путина спрашивали об участии Навального в выборах мэра Москвы, и тогда президент сказал, что если бы Навальный представлял угрозу, то его бы не допустили на выборы. Речь идет о большой пресс-конференции в декабре 2013 г., когда Путин сказал: «Если бы [Навальный] представлял угрозу, на выборы бы его не пустили, и не пустили бы не каким-то административным способом, а законным и политическим».

«Оттуда, из прошлого, он отвечает нам сюда, в современную Россию: ребята, Навальный представляет угрозу, поэтому до выборов мы его не допускаем», - сделал вывод оппозиционер. По его словам, Путин впервые прямо сказал, что Навального не допускают до выборов, поскольку «он нам не нравится». «И было добавлено, что он [как] Саакашвили, будет бегать, делать плохие, неприятные нам вещи», - заявил оппозиционер.

В эфире своей программы Навальный также сказал, что надо еще больше настаивать на его регистрации кандидатом в президенты: «Саакашвили, майдан, будут бегать по площадям, майдан, майдан, майдан, Саакашвили. Что вы говорите? [Вас спрашивают], почему Навального не пускают на выборы. При чем тут вообще ваши измышления о программе, которую мы, кстати, вчера презентовали, но которая у нас всегда была? Я год езжу по городам». Комментируя слова Путина о тех, кто «бегает по площадям», оппозиционер добавил: «Я бегаю по площадям, потому что я выступаю перед людьми. Это моя работа как кандидата. Очень странно, что Путин сейчас не бегает по площадям и ни с кем не встречается, не разговаривает с людьми, не пытается им рассказать о своей программе».

Пресс-конференцию президента в целом Навальный назвал неинтересной и неубедительной. «На все те вещи, которые происходят в стране, он должен был бы дать мощный ответ, хотя бы который он сам посчитал мощным. Все-таки в прошлый раз были майские указы, всякие интересные штучки, бессмысленные, но громкие внешнеполитические заявления. Но тут мы услышали только двойную порцию кашля. И из всех пресс-конференций эта - самая неинтересная, самая неубедительная, вообще не было сказано ничего», - сказал оппозиционер.

Он снова заявил, что в случае нерегистрации его кандидатом выборы необходимо бойкотировать, поскольку явку избирателей власти считают большой проблемой. «И если вы не пускаете нас на эти выборы, то мы будем бастовать. И этой забастовки они боятся. На прошлых думских выборах блокировали сайты, которые призывали к бойкоту. Поэтому наша задача - вести партизанскую кампанию, что нельзя в этом участвовать», - пояснил Навальный.

В четверг во время ежегодной пресс-конференции Путина телеведущая Ксения Собчак спросила его об участии Навального в выборах президента 2018 г., заявив, что власти заводят против него фиктивные уголовные дела. «Люди понимают, что быть оппозиционером в России - это страшно. Либо тебя убьют, либо посадят. Неужели власть боится честной конкуренции?» – спросила телеведущая.

Отвечая на этот вопрос, Путин вновь не назвал фамилию Навального. Он сравнил оппозиционера с бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили: «Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили? Вот те, кого вы назвали, это такие Саакашвили. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного майдана к другому, чтобы у нас были попытки государственных переворотов? Мы все это уже проходили. Вы что, хотите все это вернуть?» По словам Путина, подавляющее большинство граждан России не хочет революции и не допустит ее. «А [политическая] конкуренция, конечно, должна быть, и она, безусловно, будет. Вопрос только в радикализме», – заявил президент. По его словам, власть никого не боится, но она «не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды». Государство же не должно превращаться в мутную лужу, из которой олигархи ловят для себя золотую рыбку, как это было в России в 1990-х и сейчас происходит на Украине, добавил президент: «Мы же не хотим второго издания Украины в России? Нет, не хотим! И не допустим!»

В ноябре 2016 г. Навальный вернул себе право участвовать в выборах президента, когда президиум Верховного суда во исполнение решения ЕСПЧ отменил приговор по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Именно по этому делу оппозиционер был осужден по тяжкой статье УК, что не позволяло ему участвовать в любых выборах. В декабре 2016 г. Навальный начал предвыборную кампанию, но уже в феврале 2017 г. Ленинский суд Кирова вновь приговорил его к пяти годам условно по тому же делу и таким образом снова лишил политика пассивного избирательного права. Навальный неоднократно заявлял, что, согласно Конституции, имеет право баллотироваться в президенты России. В ответ председатель Центризбиркома Элла Памфилова обвинила оппозиционера в ложной трактовке Конституции и заявила, что он сможет баллотироваться в президенты не раньше 2028 г.

Источник: Ведомости