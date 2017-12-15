Власти не допустили Алексея Навального до выборов, поскольку считают его угрозой, об этом сам оппозиционер заявил в эфире своей программы на YouTube-канале «Навальный Live». Он вспомнил, что еще в 2013 г. Владимира Путина спрашивали об участии Навального в выборах мэра Москвы, и тогда президент сказал, что если бы Навальный представлял угрозу, то его бы не допустили на выборы. Речь идет о большой пресс-конференции в декабре 2013 г., когда Путин сказал: «Если бы [Навальный] представлял угрозу, на выборы бы его не пустили, и не пустили бы не каким-то административным способом, а законным и политическим».
«Оттуда, из прошлого, он отвечает нам сюда, в современную Россию: ребята, Навальный представляет угрозу, поэтому до выборов мы его не допускаем», - сделал вывод оппозиционер. По его словам, Путин впервые прямо сказал, что Навального не допускают до выборов, поскольку «он нам не нравится». «И было добавлено, что он [как] Саакашвили, будет бегать, делать плохие, неприятные нам вещи», - заявил оппозиционер.
В эфире своей программы Навальный также сказал, что надо еще больше настаивать на его регистрации кандидатом в президенты: «Саакашвили, майдан, будут бегать по площадям, майдан, майдан, майдан, Саакашвили. Что вы говорите? [Вас спрашивают], почему Навального не пускают на выборы. При чем тут вообще ваши измышления о программе, которую мы, кстати, вчера презентовали, но которая у нас всегда была? Я год езжу по городам». Комментируя слова Путина о тех, кто «бегает по площадям», оппозиционер добавил: «Я бегаю по площадям, потому что я выступаю перед людьми. Это моя работа как кандидата. Очень странно, что Путин сейчас не бегает по площадям и ни с кем не встречается, не разговаривает с людьми, не пытается им рассказать о своей программе».
Пресс-конференцию президента в целом Навальный назвал неинтересной и неубедительной. «На все те вещи, которые происходят в стране, он должен был бы дать мощный ответ, хотя бы который он сам посчитал мощным. Все-таки в прошлый раз были майские указы, всякие интересные штучки, бессмысленные, но громкие внешнеполитические заявления. Но тут мы услышали только двойную порцию кашля. И из всех пресс-конференций эта - самая неинтересная, самая неубедительная, вообще не было сказано ничего», - сказал оппозиционер.
Он снова заявил, что в случае нерегистрации его кандидатом выборы необходимо бойкотировать, поскольку явку избирателей власти считают большой проблемой. «И если вы не пускаете нас на эти выборы, то мы будем бастовать. И этой забастовки они боятся. На прошлых думских выборах блокировали сайты, которые призывали к бойкоту. Поэтому наша задача - вести партизанскую кампанию, что нельзя в этом участвовать», - пояснил Навальный.
В четверг во время ежегодной пресс-конференции Путина телеведущая Ксения Собчак спросила его об участии Навального в выборах президента 2018 г., заявив, что власти заводят против него фиктивные уголовные дела. «Люди понимают, что быть оппозиционером в России - это страшно. Либо тебя убьют, либо посадят. Неужели власть боится честной конкуренции?» – спросила телеведущая.
Отвечая на этот вопрос, Путин вновь не назвал фамилию Навального. Он сравнил оппозиционера с бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили: «Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили? Вот те, кого вы назвали, это такие Саакашвили. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного майдана к другому, чтобы у нас были попытки государственных переворотов? Мы все это уже проходили. Вы что, хотите все это вернуть?» По словам Путина, подавляющее большинство граждан России не хочет революции и не допустит ее. «А [политическая] конкуренция, конечно, должна быть, и она, безусловно, будет. Вопрос только в радикализме», – заявил президент. По его словам, власть никого не боится, но она «не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды». Государство же не должно превращаться в мутную лужу, из которой олигархи ловят для себя золотую рыбку, как это было в России в 1990-х и сейчас происходит на Украине, добавил президент: «Мы же не хотим второго издания Украины в России? Нет, не хотим! И не допустим!»
В ноябре 2016 г. Навальный вернул себе право участвовать в выборах президента, когда президиум Верховного суда во исполнение решения ЕСПЧ отменил приговор по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Именно по этому делу оппозиционер был осужден по тяжкой статье УК, что не позволяло ему участвовать в любых выборах. В декабре 2016 г. Навальный начал предвыборную кампанию, но уже в феврале 2017 г. Ленинский суд Кирова вновь приговорил его к пяти годам условно по тому же делу и таким образом снова лишил политика пассивного избирательного права. Навальный неоднократно заявлял, что, согласно Конституции, имеет право баллотироваться в президенты России. В ответ председатель Центризбиркома Элла Памфилова обвинила оппозиционера в ложной трактовке Конституции и заявила, что он сможет баллотироваться в президенты не раньше 2028 г.
И слава Богу...!
Дикие, лесные люди, кацапы, могут называть себя коммунистами или патриотами, говорить, что они за монархию или за республику, за план или за рынок. Все это неважно. Важно, что им нужна человеческая кровь. без трупов они не могут.