Страницы истории. Выборы по образцу Германии 1933 года

29 марта 1936 года, 80 лет назад, на парламентских выборах в Германии 99% голосов было отдано за официальных кандидатов от нацистской партии.

О том, как в Третьем рейхе проводились выборы и референдумы, при чем здесь «ночь длинных ножей»

30 января 1933 года президент Веймарской республики Пауль фон Гинденбург назначил Адольфа Гитлера на должность главы нового коалиционного правительства — рейхсканцлера. А спустя два дня после назначения будущий фюрер попросил Гинденбурга распустить рейхстаг (высший представительный и законодательный орган в Германии) и назначить новые выборы. В то время у Национал-социалистической немецкой рабочей партии, которую возглавлял Гитлер, было лишь 32% мест в рейхстаге, и политик рассчитывал, что на выборах добьется большинства для НСДАП.

Гинденбург пошел навстречу будущему фюреру: рейхстаг распустили, а голосование было назначено на 5 марта. Но мечта Гитлера не сбылась: национал-социалисты вновь не получили абсолютного большинства — им досталось всего лишь 288 из 647 мандатов.

Тогда Вильгельм Фрик, рейхсминистр внутренних дел Германии, предложил аннулировать 81 мандат, который по итогам выборов должен был достаться коммунистам. С коммунистами вопрос был решен за несколько дней до выборов: указом рейхспрезидента о защите народа и государства их партия была запрещена. Этот же документ ограничивал свободу слова немцев, свободу прессы, свободу собраний и митингов. Кроме того, указ разрешал просмотр корреспонденции и прослушивание телефонов, обыски и аресты имущества.

24 марта 1933 года Гинденбург под давлением НСДАП утвердил закон о преодолении бедственного положения народа и государства. Этот указ отменял гражданские свободы и передавал чрезвычайные полномочия правительству во главе с Адольфом Гитлером. Теперь кабинет Гитлера мог принимать законодательные решения без участия рейхстага. По словам историков, закон о чрезвычайных полномочиях стал заключительным этапом захвата национал-социалистами власти в Германии. С этого момента парламент созывался только для того, чтобы слушать речи Адольфа Гитлера и формально одобрять его решения.

Так, например, рейхстаг был вынужден согласиться с концепцией «ночи длинных ножей» — расправой над штурмовыми отрядами, военизированными формированиями НСДАП. Официальным поводом расправы считается нелояльность штурмовиков во главе с Эрнстом Юлиусом Ремом, который, в частности, однажды заявил: «Гитлер вероломен и должен отправиться по крайней мере в отпуск. Если он не с нами, то мы сделаем свое дело и без Гитлера».

«Пусть Адольф лично стреляет в меня»

Вскоре Рема арестовали, а на следующий день ему в камеру принесли газету, в которой сообщалось о казни сторонников лидера штурмовых отрядов. Вместе с газетой Эрнст получил пистолет с одним патроном — Гитлер рассчитывал, что, прочитав издание, арестант покончит с собой. Но Рем не спешил сводить счеты с жизнью, он подошел к окну, вскинул правую руку и крикнул: «Славься, мой фюрер!» Через секунду в политика было произведено четыре выстрела, и он скончался.

Кстати, по другой версии, последними словами Рема были: «Пусть Адольф лично стреляет в меня!»

Эрнст Рем, видимо, не принял "демократию" Гитлера и был убит без суда и следствия.

Как проводились выборы

12 ноября 1933 года было проведено внеочередное общенародное голосование по выборам парламента. Голосование прошло одновременно с референдумом по вопросу о выходе Германии из Лиги Наций (на нем подавляющее большинство избирателей — 95,1 % — поддержали предложенное решение).

На парламентских выборах немцам был предложен единственный список кандидатов без возможности ясно выраженного голосования против.

Этот список был составлен министерством внутренних дел при участии национал-социалистической партии. Хотя в крупных городах страны проводились крупные протестные голосования, по результатам выборов кандидаты от единого списка национал-социалистов заняли все места в рейхстаге (661). А Гитлера ждало радостное известие: в среднем по стране нацисты получили 92,11% голосов.

7 марта 1936 года германские войска заняли демилитаризованную Рейнскую область, грубо нарушая условия Локарнских договоров. В тот же день Адольф Гитлер распустил рейхстаг и объявил о новых выборах и референдуме по поводу занятия Рейнской зоны.

Парламентские выборы состоялись 29 марта — по официальным данным, 99% избирателей из 45 453 691 пришли на избирательные участки, и 98,8% из них одобрили деятельность Адольфа Гитлера. Избранными был объявлен 741 депутат нового созыва парламента. Учитывая, что избирательный бюллетень содержал только поле «за», голосами «против» условно можно считать незаполненные и испорченные бюллетени, которых оказалось 540 211.

Избирательный бюллетень. Поле «против» отсутствует

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Между прочим некоторые западные репортеры расхваливали такую "демократию".

«Иностранные корреспонденты, посетившие участки, отметили некоторые нарушения — в частности, открытое голосование вместо тайного, — писал в своем классическом труде «Взлет и падение Третьего рейха» историк Уильям Лоуренс Ширер. — И это естественно, так как некоторые немцы боялись, и не без основания, что гестапо возьмет их на заметку, если они проголосуют против. Мне довелось писать репортажи о выборах в разных частях страны, и я могу с уверенностью сказать, что акцию Гитлера одобрило подавляющее большинство населения. А почему бы и нет? Разрыв Версальского договора, немецкие войска, марширующие фактически по немецкой территории, — это одобрил бы каждый немец.

Против проголосовали 540 211 человек, поставив его на высоту, которой не достигал в прошлом ни один правитель Германии.

Это обеспечило ему власть над генералами, которые в кризисных ситуациях проявляли нерешительность, в то время как Гитлер оставался непреклонным.

Это приучило генералов к мысли, что в иностранных и военных делах его мнение неоспоримо. Они боялись, что французы окажут сопротивление, Гитлер оказался умнее. Наконец, оккупация Рейнской зоны — совсем незначительная военная операция — открывала, как понимал Гитлер, а кроме него только Черчилль, новые возможности в потрясенной Европе, поскольку стратегическая обстановка коренным образом изменилась после того, как три немецких батальона перешли через Рейн».

В ночь на 12 марта 1938 года на территорию Австрии вступили германские войска, а днем ранее страна пережила государственный переворот: канцлер Курт Шушниг объявил об отставке и передаче власти Артуру Зейсс-Инкварту, лидеру австрийского крыла НСДАП. 13 марта в столицу Австрии прибыл Адольф Гитлер, провозглашенный «протектором короны Карла Великого», а также был опубликован закон «О воссоединении Австрии с Германией».

А в ночь на 30 сентября 1938 года в Мюнхене было подписано соглашение Германии, Италии, Великобритании и Франции о передаче Германии Судетской области, входившей в состав Чехословакии. Утром того же дня президент Чехословакии Эдвард Бенеш от имени чехословацкого государства объявил о принятии условий соглашения.

Эти события потребовали нового голосования в Третьем рейхе — на этот раз немцам нужно было одобрить список кандидатов, выдвинутых правящей Национал-социалистической рабочей партией, а также одобрить объединение германского и австрийского государств. «Согласны ли Вы с произошедшим 13 марта объединением австрийцев с германским государством и поддерживаете ли список нашего вождя Адольфа Гитлера?» — было написано на бюллетенях. 99,01% избирателей сказали «да».

Референдум в Австрии по аншлюсу с Германией прошел 10 апреля 1938 года — на бюллетенях диаметр ячейки «за» был почти в два раза больше, чем диаметр ячейки «против». По официальным данным, 99,73% избирателей высказались за аншлюс.

Поле "нет" на этот раз присутствует, но в откровенно издевательском виде

Stimmzettel Anschluss

В ходе дополнительных выборов в Судетской области нацисты получили 2 464 681 голос (98,68%), а против их безальтернативного списка высказались 32 923 избирателя.

Источник: Мaxpark.com