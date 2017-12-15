Челябинские чиновники объяснили молчание по ситуации с рутением страхом паники

Челябинские чиновники не смогли объяснить, почему замалчивали информацию о повышении радиационного фона на территории региона. На совместном заседании комиссий Челябинской городской думы обсудили тему распространения информации о повышенном содержании рутения-106 в атмосфере Челябинской области, сообщил 14 декабря корреспондент Каспаров.Ru.

Выступившие говорили о том, что хотя в конце сентября-начале октября, действительно, было зафиксировано экстремальное превышение концентрации рутения-106 по сравнению с предыдущими месяцами, но содержание этого радионуклида все равно было меньше нормы.

По словам представителя областного министерства общественной безопасности Игоря Вдовкина, ведомство обратилось в Росгидромет 11 октября — как только в европейской прессе появились сообщения о рутении, и через день получило информацию. Так как угрозы заражения не было, чиновники решили не предпринимать ничего. О том же сказал и начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Александр Рымарев.

Депутатов интересовало, почему челябинцам не рассказали о произошедшем, почему при одномоментной фиксации повышенного фона в Европе и в Челябинской области там об этом стало известно 9 октября, а на месте — через полтора месяца.

Комментарии появились лишь в 20-х числах ноября, когда в СМИ разразилась настоящая буря, а некоторые челябинцы всерьез подумывали "брать детей и уезжать". Чиновники сказали, что проиграли информационную войну, и решили договориться о разработке порядка взаимодействия различных ведомств в похожих ситуациях.

Между тем о подобных договоренностях заходила речь и после того, как 1 сентября 2011 года Челябинск накрыло бромовое облако, и после того, как 15 февраля 2013 года над Южным Уралом взорвался метеорит, но система информирования населения так и не появилась.

Отметим, что в регионе находится предприятие "Маяк", которое с пятидесятых годов производит ядерное топливо. Его отходы сливались в специальный резервуар в районе реки Теча, и в 1957 году произошел взрыв. Радиоактивно зараженными оказались сотни квадратных километров. С 2017 года "Маяк" начал перерабатывать ядерные отходы, которые привозят из Европы, и экологи связывают с переработкой появившийся в атмосфере рутений. После обнаружения радиации в атмосфере Европы госкорпорация "Росатом" 29 ноября объявила конкурс по очистке загрязненного радиацией участка площадью три гектара (0,03 квадратного километра). Цена контракта — 30 млн рублей.

Марина Садчикова