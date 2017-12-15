Роскомнадзор опубликовал разъяснение для СМИ по поводу размещения информации "нежелательных организаций". Из него следует, что гиперссылка на сайты нежелательных организаций, где содержится запрещенная информация, приравнивается к распространению такой информации, пишет Каспаров.ру.
Ведомство объясняет такой запрет нормой закона "Об информации", который позволяет без суда блокировать сайты с призывами к экстремизму, массовым беспорядкам, несогласованным акциям и материалами нежелательных организаций.
"Размещая гиперссылку на какой-либо материал стороннего ресурса, редакция СМИ знает о содержании материала, доступного по данной гиперссылке. Поэтому,
размещая гиперссылку на материалы с противоправной информацией, редакция СМИ способствует ее распространению", – говорится в сообщении Роскомнадзора.
Ранее Роскомнадзор предупредил, что ресурсы, в том числе сетевые СМИ, на которых будет размещена информация организаций, признанных в России нежелательными, будут заблокированы.