Роскомнадзор запретил ставить гиперссылки на сайты "нежелательных организаций"

Роскомнадзор опубликовал разъяснение для СМИ по поводу размещения информации "нежелательных организаций". Из него следует, что гиперссылка на сайты нежелательных организаций, где содержится запрещенная информация, приравнивается к распространению такой информации, пишет Каспаров.ру.

Ведомство объясняет такой запрет нормой закона "Об информации", который позволяет без суда блокировать сайты с призывами к экстремизму, массовым беспорядкам, несогласованным акциям и материалами нежелательных организаций.

"Размещая гиперссылку на какой-либо материал стороннего ресурса, редакция СМИ знает о содержании материала, доступного по данной гиперссылке. Поэтому,

размещая гиперссылку на материалы с противоправной информацией, редакция СМИ способствует ее распространению", – говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ранее Роскомнадзор предупредил, что ресурсы, в том числе сетевые СМИ, на которых будет размещена информация организаций, признанных в России нежелательными, будут заблокированы.