Сибирячка, прятавшаяся с детьми от новозеландского мужа в Турочакском районе, продолжает борьбу

Жительница Новосибирска Екатерина Пияшева второй год скрывает детей от бывшего возлюбленного из Новой Зеландии Тимоти Ангуса Скотта Рейнолдса. Мужчина избегал регистрации брака, но признал двоих сыновей, хотя затем запретил им учить русский язык и получить второе российское гражданство. Женщина сбежала обратно в Россию и долгое время пряталась с детьми в Турочакском районе Республики Алтай, рассказывает ИА "Банкфакс".

В Новую Зеландию Екатерина Пияшева попала в 2002 году — ей было 17, родители приняли решение переехать за границу. Вскоре девушка выучила английский и получила второе гражданство, а еще через несколько лет влюбилась в местного парня по имени Тимоти. О серьезных отношениях дочери родители не знали и были удивлены, когда она в 2012 году забеременела. С возлюбленным дочери Сергей и Ольга Пияшевы познакомились только после рождения внука. «Когда Катя забеременела, мы его еще не видели. Впервые он объявился у нас примерно через три недели после рождения Максима. Он пришел и сказал: «А можно у вас жить?» Мы с женой сперва не поняли, кто он вообще такой. Он рассказал, что встречался с Катей и что он отец ребенка. Он проявил инициативу — записал на свою фамилию, дал английские имена», — вспоминает Сергей Пияшев. Официально брак молодые люди так и не заключили.

Тим сразу признался, что небогат, — он был рабочим на птицефабрике и не мог самостоятельно снять жилье для Екатерины Пияшевой и ребенка, а родители девушки не были против жить большой семьей. Родители и девушка вспоминают, что Тимоти предпочитал свободное время тратить на компьютерные игры, даже оборудовал для этого их сарай — на технику он не скупился. Семья видела его только перед сном. Теперь г-жа Пияшева обвиняет его в том, что мужчина якобы был груб с детьми, а после рождения второго ребенка отношения в паре только ухудшились, Екатерина стала думать о расставании.

Конфликт в семье усилился, когда Тим стал запрещать гражданской супруге и детям говорить по-русски, а мама Тима вовсе запретила посещать занятия в русской школе. «Он и раньше говорил, что разойдется. Я люблю Россию, хоть здесь есть свои проблемы. Я почувствовала это здесь, я воспитана в русских традициях, это у меня в крови. И русский язык мне очень важен. Мне было обидно, что мне и детям запрещают говорить на родном для меня языке», — приводит издание слова г-жи Пияшевой.

В 2016 году женщина уговорила Тима съездить посмотреть Россию — мужчина согласился, и семья полетела в гости к дяде Екатерины. «Там он уже сказал ей не прямо, а так: «Лучше мы с тобой жить не будем». Тогда она решилась не возвращаться с детьми, поняла, что у детей жизнь будет ужасная», — говорит отец Екатерины. Как утверждают Пияшевы, когда речь зашла о расставании, Тимоти запретил оформлять детям двойное гражданство, а по законам Новой Зеландии это нельзя сделать без официального разрешениях обоих родителей. По словам Екатерины, ей он заявил: «Ты можешь ехать куда хочешь, а детей в Россию я не пущу». Местные чиновники отказались оформить гражданство мальчикам, потому что у Екатерины просрочен российский паспорт.

Осенью прошлого года дядя Екатерины проводил Тимоти на самолет, а уже в Новой Зеландии он начал требовать от родителей бывшей возлюбленной вернуть детей. Тем временем Екатерина затаилась в глуши — вместе с детьми она пряталась у знакомых в Республике Алтай. О своем местоположении женщина не сообщила даже родителям. Долго прятаться с детьми на природе не получилось — женщину нашли судебные приставы.

Адвокаты новозеландца Мария Громоздина и Дмитрий Мазеин утверждают, что Екатерина неоднократно прятала детей в разных городах России. «В декабре 2016 года дети были обнаружены в Турочакском районе Алтайского края. Немедленно после обнаружения детей Пияшева с детьми покинула Турочакский район и снова скрылась. Второй раз розыск детей был осуществлен приставами на основании постановления Центрального районного суда города Новосибирска. В ноябре 2017 года дети были обнаружены. 7 декабря 2017 года стало известно, что она зарегистрировалась в Первомайском районе Новосибирска. Дети по месту жительства в РФ, скорее всего, нигде не зарегистрированы», — рассказали представители Тимоти.

Следующее заседание суда уже назначено на 18 декабря — обе стороны настроены враждебно. В мирное решение конфликта Екатерина не верит. Женщина опасается, что если отпустит детей к папе, то больше их не увидит. Сейчас ситуация патовая: сибирячка надеется, что ей поможет отстоять детей уполномоченная про правам ребенка в Новосибирской области, а Тимоти и его адвокаты ждут суда, который может вернуть детей в Новую Зеландию, гражданами которой они и являются.