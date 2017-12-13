Ответ на вопрос юного ФСБ-шника (и путинских пропагандистов)

9 декабря в полдень в Москве началась очередная конференция созданного Михаилом Ходорковским общественного движения "Открытая Россия". Автор этих строк присутствовал на мероприятии и планировал предложить собравшимся для обсуждения ту же самую идею, которую уже озвучил в Вильнюсе - вынести важнейшие вопросы жизни России на большой федеральный референдум, чтобы таким образом ограничить "императора" Путина и его бюрократию.

Но не тут-то было. Примерно через час после начала конференции помещение заблокировало несколько десятков сотрудников полиции. Один из них под свист собравшихся заявил, что, мол, в полицию поступил анонимный звонок о проведении собрания ИНОСТРАННОЙ нежелательной организации (что является ложью и фигнёй, т.к. общественное движение "Открытая Россия" вообще не является организацией), в связи с чем у всех участников конференции будут взяты объяснения.

В результате работа конференции была сорвана, нас до вечера продержали в заблокированном помещении, медленно отбирали объяснения (большинство просто отказывались их давать, писали "51-ю") и по два-три человека выпускали из зала.

Мне в связи с этим вспомнился вопрос юного ФСБ-шника руководившего шмоном в вещах группы участников такой же конференции в Хельсинки на финско-российской границе (этот же вопрос задают и путинские пропагандисты, да и просто верящие в Путина дураки) - мол, а почему вы свои собрания в России не проводите? Вот поэтому и не проводим.

Анекдот в тему

Говорят, что три качества: ум; честность; веру в Путина Бог раздаёт людям только по два.

Так что, уважаемые читатели, выбирайте. Но помните - только по два!