О главном. Россия официально отстранена от участия в Олимпиаде за господдержку допинга

Российские спортсмены согласились на участие в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 в нейтральным флагом, - об этом говорится в заявлении на сайте Олимпийского комитета России.

"В отличие от наших соперников из других стран, мы лишены сейчас своего флага и гимна, поставленные в унизительное положение людей, лишенных национальной принадлежности. Сегодня мы выражаем свою готовность принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, несмотря на то, что, априори, поставлены в неравные условия со своими коллегами из других стран ", - говорится в заявлении российских спортсменов.

В то же время Российская Ассоциация зимних олимпийских видов спорта раскритиковала международную спортивную общественность, выразив озабоченность "применением коллективной ответственности" из-за дисквалификации российской сборной.

Напомним, 6 декабря МОК принял решение не допустить сборную РФ на Олимпиаду-2018 в Корею. Российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом. МОК принял решение на основании работы двух комиссий, одна из которых - во главе с Денисом Освальдом - занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете. Вторая комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом проверяла информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Обе комиссии начали работу после расследования WADA под руководством Ричарда Макларена о подмене допинг-проб российских спортсменов при участии ФСБ.

Также решением МОК вице-премьер России Виталий Мутко пожизненно отстранен от Олимпийских игр.

Такие дела. Политика Путина (который, кстати, на днях выдвинулся на очередной, фактически 5-й срок, а если считать по 4 года, то уже и на половину 6-го), медленно, но верно загоняет Россию в тот же самый "петушиный угол", где уже находятся Северная Корея, Сирия и Венесуэла. И триумф в Сочи, оказавшийся липовым и обернувшийся позором на весь мир - тут только цветочки. На очереди суд по MH-17 И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - 10 ТЫСЯЧ УБИТЫХ НА РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ ВОЙНЕ. Думайте, уважаемые читатели, думайте!