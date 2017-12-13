Спецдокладчик ООН выступит экспертом в деле о блокировке Каспаров.Ru и других СМИ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) выслушает спецдокладчика ООН по вопросам права на свободу слова Дэвида Кайе, преподавателя Калифорнийского университета, в ходе рассмотрения дела о принудительной блокировке сайтов российских СМИ. Спецдокладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение

Дэвид Кайе представит доклад о жалобах российских СМИ по поводу принудительной блокировки властями их сайтов, сообщает Каспаров.ру.

Отметим, что участие третьей стороны в деле, рассматриваемом в ЕСПЧ, возможно лишь при условии, если решение имеет высокую общественную значимость. Предполагается, что его знания могут помочь суду с решением.

"В письме, в котором запрашивалось разрешение вступить в дело, говорится, что спецдокладчик намерен представить суду свои соображения относительно практики блокирования информации в интернете и гарантии в этой связи свободы СМИ",— сообщил адвокат Дамир Гайнутдинов, который сопровождает иски ресурсов Каспаров.Ru и Грани.Ru.

По его словам, это первый случай в ЕСПЧ, когда в рамках жалоб о нарушении прав на свободу слова в России в дело вступает спецдокладчик ООН по свободе слова.

"Решение по этому делу повлияет на все страны Евросоюза, задаст стандарты работы, так как эта тема в принципе новая для Европы",— резюмировал адвокат.

Напомним, в сентябре стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению жалоб на блокировку сайтов Каспаров.Ru, Грани.Ru , ЕЖ.Ru, Роскомсвобода.Ru и Worldview of Russian Civilization.