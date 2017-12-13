После российского военного вторжения и незаконной оккупации крымские татары сталкиваются с исчезновениями, убийствами и изгнанием

Миру необходимо помнить, что именно крымские татары являются коренным населением Крыма, а сам полуостров принадлежит Украине. Об этом во время выступления в парламенте Канады заявил депутат от правящей Либеральной партии Борис Вжесневский, сообщает Цензор.НЕТ.

"В то время, как мы отмечаем столетие первого крымскотатарского Курултая, следует еще раз подтвердить, что крымские татары являются коренным народом Крыма, а сам Крым - это Украина", - сказал Вжесневский.

Он также напомнил о трагической истории крымскотатарского народа, против которого советским режимом был совершен этноцид путем массовой депортации.

"Горько, но история, похоже, повторяется. После российского военного вторжения и незаконной оккупации крымские татары снова сталкиваются с исчезновениями, убийствами своих лидеров, изгнанием и групповыми страданиями и преследованием", - подытожил депутат.