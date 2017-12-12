"Код доступа": Видим высшую оценку, которую власть дает избирательной кампании Навального - она сопровождается арестами

Юлия Латынина в передаче "Код доступа" на сайте радиостанции "Эхо Москвы". Будем обсуждать новости, случившиеся за неделю. Новость о том, что Владимир Владимирович Путин выдвинулся в президенты России, обсуждать не будем, потому что, как в известной пословице: Собака покусала человека – это не новость; вот если человек покусал собаку – это новость.

Если бы Путин Владимир Владимирович не выдвинулся в президенты России, это была бы сногсшибательная новость. Какой в данном случае смысл обсуждать, когда понятно, что это не выборы? Это ритуал. Это как китайский император приносил жертвы небу и земли, и после этого птицы начинали спариваться и вить гнезда. Соответственно, это такое жертвоприношение небу и земли.

И вообще, я предлагаю записать в Конституции, что Россия – это страна, которой управляет Путин. А вопрос бессмертия в данном случае может решаться так, что сделать слово «путин» именем нарицательным, вот как слово «август» в Римской империи. Страной управляет август такой-то, например, Нерва или Траян. А Россией управляет путин. Одного путина называют Владимир Владимирович, другого, допустим, будут звать потом Иван Иванович, Петр Петрович и так далее.

Если говорить серьезно, то, конечно, в России есть единственный человек, который ведет избирательную кампанию. Это Навальный. Мы видим высшую оценку, которую власть дает его кампании, эта высшая оценка сопровождается арестами, например, арестом Леонида Волкова на 30 суток. Она сопровождается моральным террором, особенно в школах, где совершенно ошалевшие тетки-директрисы грозят ученикам ФСБ, прокуратурой, международным судом ООН.

Когда журналист получает письма от всяких неуравновешенных людей, то там обычно сверху написано: «В Генеральную прокуратуру, лично Владимиру Владимировичу Путину и там… в Спортлото. В общем, грозят всем от ФСБ до Спортлото. И совершенно ясно, что давление этих сумасшедших теток, оно происходит из одного источника. Просто очень синхронно, и они все говорят примерно одни вещи. Этот источник, очевидно — администрация президента. Это централизация, это не инициатива снизу.

И точно так же ясно, что в настоящий момент всё это давление – это пока еще бла-бла-бла… Вот в настоящий момент эти бешеные бабки, которые пугают ФСБ, они просто брешут. Почему они брешут? Ровно потому, что Кириенко, он опытный администратор, и он знает, что есть просто принцип эскалации конфликта – это всегда оставлять возможность для следующего шага. То есть первый шаг – это когда директриса вызывает ученика в школу и сообщает: «Ты знаешь, кто Навальный? Он же преступник. Он же собирается баллотироваться в президенты! А у нас же президент – Путин. Так в Конституции записано». Пока еще нет, но бабка считает, что записано.

Собственно, по существу в заявлении этих директрис важно, чтобы была возможность следующего шага для эскалации конфликта. Вот если школьник не перестает ходить на митинги Навального, потом можно что-то как-то нарастить, а можно и не наращивать.

По существу, конечно, о заявлениях этих бешеных бабок мне, конечно, говорить нечего, потому что это реально дремучие люди, которые реально пытаются сказать молодым людям, которые умеют думать сами, поэтому и ходят на митинги, что у нас в Конституции написано, что у нас вечным президентом РФ является Путин. А это, напоминаю, еще пока не написано. Это пока еще идея Юлии Латыниной и бешеных бабок.

Поскольку в Конституции у нас пока написано, что у нас выборы и сменяемость власти, то если кто-то хочет пока быть вечным президентом, то это антиконституционно. То есть Навальный не нарушает Конституцию, когда хочет сменяемости власти, а кто-то – не будем говорить, кто, не будем называть это имя, как у Джоан Роулинг – кто хочет, чтобы власть была несменяемой, то Волан-де-Морт.

Собственно, понятно, что – вот тут я согласна с моим коллегой Пархоменко – следующий срок Путина будет посвящен именно этому – смене Конституции, в которой будет написано, что российский государственный строй – это когда страной управляет Путин.

А вот каков будет результат давления власти, директрис и прочих на студентов и учеников, сложно предугадать. Потому что, революционный запал в России вообще небольшой. Вот мы прекрасно видим, что случилось в соседней Украине, когда Михаила Саакашвили, который, конечно, не является таким лидером оппозиции в Украине, как Навальный в России, к сожалению, потому что время Саакашвили, видимо, прошло, в одну воду нельзя вступить дважды, и то, что он сделал в Грузии, я не думаю, что ему удастся повторить в Украине, — но, тем не менее, мы видим, что когда украинские власти попытались Саакашвили арестовать, то просто автозак снесли как селевым потоком.

Мы видим, что, когда Волкова или Навального арестовывают, никаких селевых потоков не происходит. Так что в этом смысле у нас молодежный пузырь не большой. Ситуация не как в 17-м году, что, с одной стороны, хорошо, потому что не дай бог повторение 17-го года.

Если говорить о влиянии этих директрис на тех школьников, которые все-таки умеют думать мозгами, а не печенкой, то я не думаю, что оно не будет сильно большим по той причине, что ведь все эти вещи произносят не все учителя, а только самые глупые. Потому что, если человек умеет учить физике, он учит физике, а если он не умеет учить физике, он учит патриотизму.

И все эти учителя, они, видимо, искренне забыли, какими они были в 14 лет. А, правда, возможно, в 14 тоже были идиотами. И они забыли, что в 14 лет человек знает ничуть не меньше химии, физики, математики, чем взрослый, даже немножко больше. Да, он меньше знает, что в переводе означает, что он меньше знает, как надо предавать, приспосабливаться, лгать, ради шкурных интересов говорить, что дважды два — 17. Вот в 14 лет люди прекрасно знают, что дважды два – четыре. А когда взрослый говорит, что дважды два – 17, а все остальное — измена Родине, потому что ему, взрослому, так комфортно, то, в общем, молодые люди, которые умеют думать, от этого как-то не перевернут свои убеждения.

То есть если такие странные персонажи, как эти директрисы, они за Путина, то для людей молодых, которые хорошо знают физику и математику, это, скорее, довод, чтобы быть за Навального. Другое дело, что, как я уже сказала, количество этих детей вряд ли перейдет в качество.

И последнее, если уж мы заговорили о выборах, меня постоянно спрашивают, как я отношусь к Ксении Собчак. Я не большой любитель Ксении Собчак, и у меня глубокое недоумение вызывают люди, которые сосредотачиваются на том, что они ее ругают, потому что в клоунаду выборы превратила не Собчак. В клоунаду выборы превратила нынешняя власть. Выборы отменила не Собчак, выборы отменил де-факто Владимир Владимирович. Это прекрасно знает Навальный, который, заметим, не ругает Собчак.

И если бы Навального допустили к выборам, я думаю, нашлась бы куча диванных интеллектуалов, которые стали бы говорить, что это только легитимация Путина, что Навальный на кукане у Кремля, и что эти самые люди, которые сейчас парафинят Собчак, они парафинили бы Навального. И, мне кажется, что это такая смещенная диванная агрессия. Потому что люди, у которых не хватает смелости быть Навальным, но которые очень хотели бы быть Навальным, вернее, очень хотели бы, чтобы их считали Навальным, но не хотят к этому никаких усилий приложить. Это из серии: Хочешь ходить по воде – повиси-ка на кресте.

Вот они не могут быть даже Собчак, и вместо того, чтобы храбро идти против режима, они храбро выступают против Собчак. Помните, был такой публицист Максим Соколов в 90-х годах? Он был довольно яркий, пока окончательно не скурвился. И вот, когда он стал сильно портиться, он занимался тем, что он отчаянно, храбро ругал Явлинского.

Собчак работает, прежде всего, на себя. В ходе своей кампании она повысит свою известность и, вероятно, капитализацию, и, вероятно, заработает денег. Но, на мой взгляд, никакого вреда кроме пользы она не принесет, потому что поведение ее будет диктоваться двумя императивами. Первое: не разозлить власть, чтобы на нее, действительно, не упал кирпич. И второе: произнести некоторые слова, которые увеличат ее капитализацию как политика.

И ее задача, в общем, не превратиться в Ирину Хакамаду. Потому что она пришла в политику всерьез и надолго. И если она будет вести себя как Хакамада во время избирательной кампании 2004 года или там Прохоров, то она просто не будет иметь дальнейшей капитализации, она сама себе испортит песню. Соответственно, это ее личные проблемы – как она себя будет вести. Но в любом случае ничего плохого в участии ее в кампании нету.

И я все-таки перехожу к самой главной истории недели. Это перенос американского посольства в Иерусалим, сделанным Дональдом Трампом, я думаю, в немалой степени, чтобы говорили об Иерусалиме, а не о расследовании Мюллера. И вот уже везде раздаются, особенно со стороны левого истеблишмента, вопли, что это помешает мирному процессу на Ближнем Востоке.

Я когда слышу про этот мирный процесс, я все время пытаюсь понять, а в чем заключается этот мирный процесс? Он есть, мирный процесс? И если он есть, то кто ему мешает? Ему мешает террористическая организация, которая сначала называлась Организация освобождения Палестины, теперь палестинцами правит другая террористическая организация, которая называется ХАМАС, которая утверждает, что вся Палестина от моря до реки Иордан принадлежит им; требует освобождения Палестины… Слова «освобождение Палестины» в их новоязе означает уничтожение государства Израиль вместе с 8 миллионами евреев, которые там живут.

Они искренне говорят, что всякий, кто это не признает, тот неспособен к компромиссу. И, соответственно, они не заинтересованы ни в каком мирном процессе, поскольку как только появится палестинское государство в любом виде, то надо будет как-то организовывать жизнь его жителей, а не жить одними только терактами. Соответственно, если люди не хотят договариваться, как не хотят договариваться палестинские террористы, руководящие этим регионом, то, они всегда сумеют не договориться.

Я хочу напомнить, что Иерусалим де-факто является столицей Израиля по той простой причине, что там находится израильский парламент, премьер-министр, резиденция президента, верховный совет. Более того, американский конгресс еще в 95-м году принял решение о переносе посольства в Иерусалим. Просто каждые 6 месяцев президент говорил, что вот, вы знаете, мы это дело отсрочиваем.

Теперь о реакции. Она, естественно, прекрасна. Я цитирую Исмаила Ханию, главу правительства ХАМАС в Газе: «Наша позиция остается неизменной: Палестина – от моря и до реки Иордан. Мы не согласимся с двумя государствами и с разделением Иерусалима. Я призываю к террору и вооруженной борьбе». Напоминаю, что в переводе «Палестина от моря до реки Иордан» означает, что все люди, которые живут в Израиле, от младенца до старика должны быть уничтожены, все должно быть превращено в пустыню. Ну, потому что способности ХАМАС взрывать фабрики я не сомневаюсь, а в способности их учреждать, как-то, знаете… мы не имеем документальных подтверждений.

Кстати, я не сомневаюсь, что такая же участь быть вырезанными кроме евреев постигнет также дрзуов, армян, арабов-христиан. Это хамасовская политика. Все, кто с ней не согласен, — нацисты, неспособные на компромисс.

Вот Хасан Рухани, президент Ирана, тот самый, с которым Обама вел переговоры, который у нас считается умеренным. Цитирую Хасана Рухани: «Мы призываем мусульман восстать всех как один против заговора по переносу американского посольства в Иерусалим, объявления Иерусалима столицей сионистских территорий». Заметим, господин Рухани тоже не признает факта существования израильского государства; это не государство, это сионистская территория, с точки зрения иранского президента, это новый заговор, с которым столкнулся исламский мир в эти дни. Обратим еще раз внимание на логику: сам факт существования еврейского государства иранский президент называет заговором против мусульман.

Вот еще я просто для коллекции типичной телевизионной. Реакция Хишама Абдалла – это египетский телеведущий. Цитирую: «Трамп – враг арабов и мусульман, прислав на помощь всю свою наглость и показуху, объявил Иерусалим столицей Израиля. Именем Аллаха – никогда! Это величайший вызов 1,7 миллиарда мусульман. Я говорю мусульманам всего мира: Пришло время нам показать всю свою ярость. Пришло время восстать во всех концах земли и восстать и крушить во имя нашего Иерусалима».

И естественный вопрос: Если Трамп вызывает такую реакцию этих прекрасных людей, наверное, он поступил правильно. Я обращаю, кстати, ваше внимание, что эти люди не говорят от своего имени. Они говорят от имени мирной религии ислам. Они утверждают, что сам факт существования евреев является заговором против мирного ислама.

И, к сожалению, я не слышу голосов мусульман, которые говорят, что это не так. Вот понятно, нам говорят: «Ой, сейчас перенесли столицу в Иерусалим, сейчас будут протесты». Но знаете, я как-то смотрю, что у палестинцев и их союзников как-то все вызывает протест. А после какого-нибудь теракта в брюссельском аэропорту у них немедленно вызывает протест, если кто-то называет террористов исламскими. Или если палестинская ракета, предназначенная для того, чтобы убивать израильских детей, случайно с ходит с курса, — а, поскольку эти палестинские ракеты сделаны молотком и кувалдой, то они довольно часто сходят с курса и убивают вместо этого палестинского ребенка, — то у них немедленно это тоже вызывает протест, в ходе которого они ракету называют израильской.

А если кто-то снимает фильм про пророка Мухаммеда ругательный, которого, заметим, мы так и не видели, то немедленно в ходе протеста, убивают американского посла в Ливии. После Ливии в «Шарли Эбдо» у них сразу вызывают протест карикатуры на пророка. Вот единственное, что не вызывает у этих мирных людей протеста, это сами теракты. Еще не разу не слышала о мусульманской толпе, которая страшно протестует против того, что очередной шахид совершил теракт и посадил пятно на доброе имя мирной религии.

Так что нужно перестать слушать эти протесты, тем более, заметим, что исторически обострение обстановки на Ближнем Востоке было связано не с победами Израиля, а с его уступками. Вот самая известная в истории интифада Ясира Арафата началась в 2000 году в ответ на предложение израильского правительства признать государство Палестина. Потому что это бы означало конец житухи, конец того, что вместо того, чтобы жить в лагерях беженцев и делать из детей смертников и распределять все деньги, которые поступают от ООН, через террористические каналы, пришлось бы строить какое-то нормальное государство. Естественно, после этого объявили интифаду.

Это, вообще, такая удивительная особенность исламских экстремистов, что степень протеста не зависит от того, что этот протест вызывает. Вы знаете, есть такой второй закон фотоэффекта, согласно которому максимальная кинетическая энергия вырываемых светом электронов не зависит от его интенсивности. Вот точно так же размер исламского терроризма, он не зависит от реальных действий. Более того, ровно наоборот: чем больше мусульманам дается привилегий в Европе, чем больше там строится мечетей, чем больше там получается пособий, чем больше там рождается детей, тем громче мы слышим, что мирную религию ислам обижают.

Вот относительно ФСБ на Кавказе, которая действует, действительно, очень жестко, так есть масса внесудебных расправ. Нам говорят, что убивают без суда и следствия. Относительно американцев нам говорят, что убивают без суда и следствия. Относительно израильтян, которые наносят исключительно точечные удары – правда, иногда палестинцы прикрываются школьниками, тоже нам говорят, что убивают без суда и следствия. Относительно европейцев, которые вообще никого не убивают, говорят, что они колонизаторы, колонисты, и вообще, они виноваты во всех бедах Ближнего Востока, потому что… ну, там трудно понять, почему.

Вне зависимости от того, кого поразил ваш дрон – свадьбу или командира (*) Аль-Каиды — все время вам скажут публично, что расстреляли именно свадьбу. Я обращаю внимание, что когда люди хотят протестовать, они не нуждаются в причинах для протеста. Они нуждаются в поводах. А любые уступки они воспринимают как повод для новой атаки.

Так что, в принципе, решение Трампа можно приветствовать, если не участь тот факт, что Трамп: а) обладает фантастической неспособностью претворять свои решения в жизнь и б) учитывая нынешнюю позицию Трампа, будет неудивительно, если какой-нибудь судья из штата Арканзас примет решение, что этот перенос посольства по каким-то причинам является неконституционным.

И, пожалуй я еще добавлю, коль я уже заговорила о палестино-израильском конфликте, я бы хотела напомнить, как арабы уважали резолюцию… Напомню, собственно, историю… Я не будут рассказывать, как бедных иудеев трижды выгоняли из Иерусалима: сначала вавилоняне, которые разрушили Первый храм; потом римляне после первой войны; потом римляне после восстания Бар Кохбы, когда они запретили иудаизм. За дело, кстати, запретили: примерно за то же, за что сейчас запрещают (*) ИГИЛ. Тем не менее, несмотря на все это, большинство евреев было в Иерусалиме с конца 19-го столетия. Это надо напомнить. Они были этническим большинством в Иерусалиме с середины 19-го столетия.

И вот когда в 47-м году ООН принял резолюцию, которая предусматривала раздел Палестины между Израилем и арабами, с Иерусалимом как нейтральным городом, то, я напоминаю, что израильтяне-то эту резолюцию признали. Эту резолюцию не признали арабы. Ни одно арабское государство ее не признало. 6 арабских государств объявили войну Израилю. Их желание было ясно выражено: вырезать всех евреев. И в результате этой войны с 48-го и до 67-го года Иерусалим был разделен на две части, одна из которых оказалась еврейской, а другая была под властью Иордании.

Иордания, собственно, в это время владела теми землями, на которых должно было быть создано палестинское государство. Я обращаю ваше внимание, что в это время ничего не препятствовало арабскому государству Иордании выполнить резолюцию ООН о создании палестинского государства. В место этого тех, которые говорили о его создании, расстреливали. Организация освобождения Палестины, которую Иордания тщательно пестовала, говорила совсем о другом: она говорила об уничтожении Израиля, на их новоязе освобождение Палестины означало освобождение всей Палестины, то есть уничтожение государства Израиль: хороший еврей – мертвый еврей.

Поэтому будьте бдительны. Когда вам говорят об освобождении от захватчиков, переводите это все на человеческий язык.

Кончилось дело тем, что Организация освобождения Палестины попыталась захватить власть уже в Иордании, устроила там гигантскую резню. Соответственно, иорданцы убили тысячи палестинцев, что не вызывало никакого протеста у международной общественности. Собственно, после этого Организацию освобождения Палестины не приютило ни одно арабское государство, потому что прекрасно понимали, что это террористическая организация. Они видели, что произошло в Иордании.

Они перебрались в Ливан под крылышко Сирии, потому что Ливан в это время был таким полупротекторатом сирийским. И, собственно, после этого Ливан как приличное место кончилось. Потому что до этого Бейрут был таким ближневосточным Парижем. Очень неплохая была жизнь на тот момент в Ливане. Первым делом Организация освобождения Палестины в Ливане начала резать христиан за неимением пока там евреев. Были вырезаны такие христианские городки как Дамур весь. Вот целые районы Бейрута превратились… что значит, лагеря беженцев? – ну, де-факто он были отжаты у своих бывших обитателей и превратились в ужасные лачуги.

В 67―м году случилась «шестидневная война», в ходе которой арабы думали уничтожить Израиль, а оказалось, что не получилось. В 73-м году случилась тоже другая война, в ходе которой арабы тоже думали уничтожить Израиль, и закончилось тоже тем, что израильские танки Шарона, рвавшиеся к Каиру, были остановлены только потому, что СССР уже пригрозил войной.

И напоминаю еще раз, что до 67-го года все территории того государства Палестина, которое должно было быть создано по решению ООН, они все время находились под контролем арабов и не было никаких проблем создать там арабское государство. Все это время израильтяне постоянно выказывали готовность к переговорам. Они отдали Синай, они готовы были убрать часть поселений, они ввели самоуправление в палестинской автономии, они готовы были признать палестинское государство в обмен на признание последним права Израиля на существование.

И как я уже сказала, все это время позиция палестинских террористов – сначала Организации освобождения Палестины, а теперь ХАМАС – была такая, что «все вы грязные жиды, мы вас вырежем до одного человека, а если вы с этим не согласны, то вы не готовы на компромисс». Еще раз: нет никакого мирного процесса на Ближнем востоке. Это слово абсолютно фейк. Есть террористические организации: сначала ООП, а теперь ХАМАС, которые не могут жить без постоянной войны.

И я также напомню несколько интересных деталей. Во-первых, истинную цену руководства ХАМАСа и палестинской автономии знают во всех арабских странах. Потому что, я вообще-то, напоминаю, что нет палестинской нации, есть арабская. Есть братья арабы, есть братья мусульмане. Разница между тем, как жить в Палестине и Египте. Это вот как между Суздальской и Владимирской областью: можно, в конце концов, переехать. Но те самые арабы и те самые мусульмане, которые говорят, что они всегда едины, когда речь заходит о том, чтобы палестинцу переехать в Египет, говорят: «Не-е, это нам не нужно». Более того, пресловутая блокада сектора Газа — я напоминаю, что Газа имеет границу с Египтом, — и там почему-то соблюдают блокаду, а предъявляют претензии к тому, что блокирует Израиль.

И к нашим домашним новостям, к приключениям нашей российской госкорпорации, которую я бы называла Госспорт. То, что всех этих представителей чиновников не пустят на Олимпиаду, а спортсменов пустят только под белым флагом – что я по этому поводу хочу сказать. У нас, вообще-то, такая большая новость, что нас не пустили на Олимпиаду, — причитают федеральные телеканалы. Существенное брожение в умах.

И это очень хороший показатель того, что не очень правильно устроено общественное мнение, потому что при всей важности спортивных достижений для нации в большинстве наций это, прежде всего, вопрос самих спортсменов или болельщиков, но это не общегосударственный вопрос и даже это не вопрос всего общественного мнения.

И вот как все это произошло? Я хочу начать с того, что напомнить, что так называемый любительский олимпийский спорт не является показателем ничего. Он не имеет никакого отношения к развитию страны. Вот от того, что бразильцы хорошо играют в футбол а эфиопы хорошо бегают, еще не значит, что их страна показывает какие-то высокие достижения. Он даже не имеет отношения к вопросу зарабатывания денег спортсменами, потому что профессиональные спортсмены, которые, как правило, много зарабатывают денег и живут в других странах, не в тех, в которых они родились. А это такая гигантская международная афера бюрократическая, которая развилась из благородного порыва Пьера де Кубертена, и в основании которой, на мой взгляд, лежит две тотальных лжи.

Я уже не говорю, что самая первая глубокая ложь о том, что человек замечателен тем, как он высокого прыгает, и как бегает. Человек замечателен тем, как он хорошо думает, если он, конечно, умеет думать. А это, у меня есть глубокое подозрение, умеют на все люди.

Человек, даже если он хорошо прыгает, он все равно не прыгнет выше блохи. Она, по-моему, чемпион среди всех животных по прыганью. Она прыгает несколько сотен расстояний своего тела. Так вот, возвращаясь от этого маленького обстоятельства, что человеку надо соревноваться с другими людьми в степени своего интеллекта, а не в том, как он бегает: быстрее или медленнее медведя?

Есть две еще важные вещи. Первое: профессиональный спорт не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни. Не имеет. Он противоположен здоровому образу жизни. Достаточно посмотреть на мучения бедной юной фигуристки Липницкой, которая какой-то кашей питалась из отрубей, чтобы правильно прыгать. Вот молодые девочки, которые шарахаются животами об эти брусья на спортивной гимнастике…

Кстати, так было всегда. Вот если вы почитаете Плутарха, вы с удивлением увидите, что даже в Древней Греции олимпийские спортсмены вели исключительно странный и нездоровый образ жизни, связанный со специальной диетой и так далее. Так что те люди, которые хотели быть не спортсменами, а воинами, они, как ни странно, специально не придерживались олимпийского образа жизни, потому что воин должен был, понимаете, спать мало, вставать в любое время суток, питаться черт знает чем. А спортсмены – у них же была очень важная диета, размеренный сон и так далее.

Второе: профессиональный спорт не имеет никакого отношения к настоящему любительскому. Любитель настоящий — это человек, который занимается физикой, атомными реакторами, а спорт для него – это отдых. Это вот я любитель. А люди, которые не имеют никакой профессии, кроме той, с которой они проводят в спортзале, люди, которые проводят в спортзале то время, когда другие дети получают образование, люди, которые живут тем, что они спортсмены, люди, которые в 30, если не в 25 лет оказываются на пенсии, — это, конечно, не любители.

И все было бы прекрасно, если бы эти люди зарабатывали деньги. Слава богу, в некоторых видах спорта – хоккей, футбол, теннис – теперь это можно. Но заметим, что как только мы имеем дело с видом спорта, где зарабатывают много денег, мы ничего не слышим о каких-то профессиональных бюрократических организациях, всемогущих в этих видах спорта. Вот тогда эти организации, действительно, минимальные, они обслуживают нужды спортсменов. А в этот псевдолюбительский спорт, который является каким-то просто чудовищным порождением всяких видов бюрократии, и которые заинтересованы в том, что создавать максимальное число спортсменов, которые занимаются видами спорта, которые, с одной стороны, не являются зрелищными – ну, какой-нибудь керлинг, — а, с другой стороны, не являются окупаемыми. И спортсмены, получается, зависят от этой бюрократии, международной или внутренней.

И вот на этом фоне достаточно коррумпированной международной спортивной бюрократии, — потому что любая бюрократия, когда она есть, она становится коррумпированной,— в России пошли еще дальше. Вот создали, условно говоря, спортивную госкорпорацию, которая, как и все остальные российские госкорпорации, занимается одним: она осваивает бабки от государства.

В России существует огромная прослойка российских чиновников, которые не прибавляют нации здоровья, не прибавляют нации внутреннего валового продукта, не прибавляют своим подопечным счастья. Что они делают? Они с помощью спортсменов обеспечивают свое безбедное жилье. У них есть все эти базы олимпийского резерва, все эти тренинги, черны машины, пайки, перелеты. Вот сколько там стоил отель Мутко? 35 тысяч долларов, когда он жил на предыдущей олимпиаде. В худшем случае у них даже нет зрителей. У них есть огромное количество соревнований при пустых трибунах. Вот спортсмен – это человеческий организм, который уничтожается для того, чтобы этот функционер хорошо жил.

И вот оказалось, что этот спорт идеально вписывается в тот гигантский фейк, в ту гигантскую показуху, которой является нынешняя Россия, потому что Российскому населению надо было долго объяснять, почему мы великие. А великие мы в чем? Экономика — меньше штата Калифорния. Уровень жизни – ну, заезжайте в любую французскую деревню и посмотрите, как они живет, а потом посмотрите, как живет российская деревня. Да что французская. Вот я уже много лет была в странах на Карибском море. И я помню, еду по острову Гренада – Гренада, господа! – которая живет своими пряностями. И я вижу вокруг каменные дома, я вижу, как вокруг живут люди, и я понимаю, что в этих карибских странах, которые еще в 60-е годы были синонимом нищеты и, действительно, были нищетой, что они живут значительно лучше любой российской глубинки.

И у меня абсолютный стыд, потому что эти карибские страны, они называются странами третьего мира. Страной какого же мира являемся мы сейчас? Вот в чем мы первые? Продолжительность жизни? Она, к сожалению, первая с конца для европейских стран. Да, мы лидируем по количеству наркоманов, по количеству спидоносцев, по брошенным детям – да, тут мы все рекорды бьем. Ну, понятно, можно говорить, что у нас духовность большая. Больше она, наверное, только в ИГИЛе.

Ну, вот нам говорят, что зато мы первые на всей планете в плане Евровидения и спорта. И вот, заметьте, что где-то в начале «нулевых» годов образовалась такая звериная серьезность по этому поводу: «Мы их всех сделали! Мы выиграли «Евровидение»!» Ну, а потом это бедное «Евровидение» выигрывает Кончита Вурст с бородой – и все совершенно с серьезным видом телевизионные комментаторы говорят: «Это против нас было так задумано». Ну, просто, на самом деле, на «Евровидении» голосует либо восточно-европейский блок либо такая достаточно гейская тусовка, вот поэтому выиграла Кончита Вурст. Нет в Европе такой темы «Евровидение», кроме как в России и Украине. Вот там это со звериной серьезностью.

И то же самое Олимпиада. Ну, есть футбольные фанаты. Но чтобы это были олимпийские фанаты… Конечно, есть еще Китай и так далее, в котором есть госструктуры по поддержке спорта и, судя по всему, даже по государственному допингу. Но вот, чтобы страна занималась только получением медалей и считала серьезно, что они первые в мире, такого просто нет. То есть вот эта спортивная корпорация Госспорт нашла такую нишу, которая особенно никому не нужна в мире, но идеально отвечает нашей показухе и интересам наших функционеров. И разработали госпрограмму по подмене баночек с мочой.

А дальше случилось неизбежное, потому что международная бюрократия спортивная, она хорошо покупалась до определенного времени. Как мы устроили себе Олимпиаду в Сочи? Как мы устроили себе чемпионат мира по футболу. Все продавалось и покупалось в этом супермаркете. Но повадился горшок по воду ходить. Поймали. И выяснилось, что вот эта Олимпиада в Сочи, все эти 50 «ярдов» долларов, которые мы на него потратили, — все это кончилось подменой баночек с мочой.

Собственно, после этого начался крик: «Это против нас!» Это классика жанра. Любой мафиози, если его поймали, он же никогда не говорит, что его поймали за то, что он совершил преступление. Он говорит, что его поймали, потому что его не любят.

Еще Ксения Собчак предложила, когда все это было в самом разгаре, что единственный способ России как государству попасть на Олимпиаду – это спортивным функционерам уйти в отставку и покаяться за то, что они сделали. Но это невозможно, потому что вся эта история заточена под спортивных функционеров, потому что они существовали и под то, чтобы спортивные победы приносили какое-то положение. Вот обратите внимание, как страшно мы кричали до того, как МОК принял решение, а после того, как спортивных чиновников не пустили на Олимпиаду, что сказали? «Да нет, мы, пожалуй, на Олимпиаду поедем, ее бойкотировать не будем».

Знаете, почему? Естественно, по одной простой причине. Потому что если бойкотировать Олимпиаду, возникает резон: а зачем тогда существовать всем этим спортивным чиновникам. Лучше так как-никак.

Я бы углубила этот вопрос: Ребята, а не стоит ли нам вообще распустить всю эту тусовку как организацию? У нас ведь кто глава Национального олимпийского комитета? Жуков, первый зампред Государственной думы. Мне хорошо знаем всех этих остальных чиновников — Тягачев, Мутко – они у нас все время в новостях. Как получается, что мы их знаем? Как получается, что они ньюсмейкеры? Вы представляете, чтобы в Америке Нэнси Пелоси занималась еще и профессиональной регуляцией спорта? Во всем мире, кроме авторитарных, тоталитарных или немножко маргинальных стран, спорт — это: а) личное дело каждого спортсмена, б) способ профессионалу заработать, если это теннис и в) если это действительно олимпийский спорт, есть какие-то федерации, которые живут на пожертвования и на заработанные от чемпионатов деньги. Вот нет никаких государственных денег в американском фигурном катании. Да, есть там федерация фигурного катания, у которой есть гранты, чемпионаты и все остальное.

А у нас существует госмонополия, у нас еще существует плюс еще госнагрузка на некоторых олигархов, которым раздали в нагрузку: «Вот ты будешь главой такой-то федерации. Ты будешь главой такой-то федерации». На мой взгляд, это совершенно позорно. Потому что, если у Кремля есть какие-то поручения олигархам – я сейчас не буду говорить о вмешательстве государства в бизнес, но если государство хочет вмешиваться в бизнес — ну, почему не собрать олигархов и не сказать: «Вкладывайтесь в здоровье, вкладывайтесь в образование. Оплачивайте детям учебу». Нет. В Кремле собирают олигархов и говорят: А вы оплатите спортивным бюрократам их содержание.

Как говорит Навальный, в прекрасной России будущего вот этой спортивной госмонополии вообще не должно быть. Кто хочет из богатых людей, может поддерживать спорт, но это не должно быть в нагрузку.

Еще раз: почему эти люди, которые так долго кричали, теперь говорят: «Да нет, наши спортсмены поедут на Олимпиаду под белым флагом»? Потому что если наших спортсменов не будет на Олимпиаде, то это вообще конец их прекрасной и зажиточной жизни. Потому что устройство Универсиады с участием северокорейских спортсменов – это совсем другой статус и совсем другая зажиточность.

Еще одна история, к которой у меня есть вопросы, это история о последней речи Улюкаева на суде, в которой он попросил прощения у российского народа за то, что он так долго был бесчувственен и за то, что он шел на компромиссы с совестью. И процесс Улюкаева, на мой взгляд, — это первый в России процесс, где чиновник, слуга режима, обращается за судом не к Путину, а к общественному мнению. И в общественном мнении он этот процесс выиграл, несмотря на то, что Алексей Валентинович Улюкаев поступал далеко не самым моральным образом и понятно, что я думаю, он знал, что два миллиона долларов в этой сумочки находятся.

Этот такой неприятный симптом, неприятный звоночек. Особенно, если учесть, что процентов 90 финансовой элиты и бюрократии все-таки в этом процессе находятся на стороне Улюкаева, и можно сказать, что это такое аппаратное поражение Сечина. Следствие того, что Сечин не контролирует прокуратуру. Более того, прокуратура была на ножах с Феоктистовым, который является в значительной степени организатором техническим всей этой истории. А Владимир Владимирович не захотел вмешиваться или даже с удовольствием наблюдал за всем, что происходит.

Но, в принципе, на мой взгляд, это следствие более серьезной проблемы, которая заключается в том, что fake news имеют всегда реальные последствия. Вот история о взятке, которую страшный Улюкаев вымогал у бедного Сечина – это типичный fake news, потому что нам сообщали, когда Улюкаев был арестован, что этот страшный Улюкаев в течение долгого времени вымогал взятку у Сечина за продажу «Башнефти»; что это была долгая операция, что Путин был в ее курсе с самого начала, что у следствия были телефонные прослушки Улюкаева, что вообще слушали всё правительство.

И, собственно, организаторам всей этой истории на этом бы следовало остановиться и ограничиться увольнением Улюкаева. Потому что, если бы нам сообщили, что министр экономического развития Улюкаев попросил у Сечина какое-то бабло, был уволен и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, никто бы не стал вникать. Все бы понимали, что дело темное, что Улюкаев в этой истории не без греха, что два миллиона долларов сами в чемодан не вползают, разве только в романе Булгакова. Ну, уволили и уволили. Установился бы некий нарратив.

Уже приблизительно понятно, что произошло. Сейчас я пересказываю слухи, но, я думаю, что эти слухи приблизительно соответствуют действительности — что Улюкаев позвонил Костину, главе ВТБ со словами, что мы тут работали, и как бы вознаграждение… Практика вознаграждения из черных касс широко практикуется в российском правительстве. На самом деле, есть такой специальный термин: «бассейн». Костин позвонил Сечину, спросил: «А как там насчет вознаграждения?» Сечин позвонил Улюкаеву, позвал его к себе, всучил два миллиона долларов. Ну, и если бы после этого, как я уже сказала, Улюкаев был уволен, никто бы не парился.

Но они придумали другой нарратив. Они попытались протащить его в суде. Но в суде не протащилось. Это вот как с «мальчиком, распятым» в Славянске. Распяли и распяли. Но если начать судить за распятого мальчика, выяснится масса неприятных подробностей. Или уже тогда надо устраивать герметически закупоренный процесс 37-го года, в котором вся троцкистско-бухаринская клика сама признает свою вину.

Потому что, что выяснилось на процессе? Что взятка вымогалась уже после покупки «Роснефти». Уже смешно: «Башнефть» уже куплена, Улюкаев – мы знаем аппаратный вес Улюкаева, мы знаем Сечина, который какое-то время был очень… наверное, сейчас он, может, менее могущественный чем Рамзан Кадыров, но, во всяком случае на пьедестале бюрократическом он стоит вторым или третьим номером, и Улюкаев вес аппаратный во второй десятке, вымогает у Сечина взятку – уже смешно. Никаких телефонных записей, которые подтверждают факт вымогательства, нет вообще.

Хорошо, допустим, на пальцах всё показывалось. Но нам же сказали в самом начале, что записи существуют, более того, что их предъявили Путину, и что на этом основании Путин принял решение. А чего они тогда показывали президенту? Они, значит, президента развели. Есть записи другие – с инициативным Сечиным, который приглашает Улюкаева к себе, там сует ему корзинку. Это, вообще, провокация дачи взятки. Это срок.

Костина во всей этой истории нет, понятно почему. Он, скорей всего, отказался участвовать в процессе, потому что, если бы он участвовал, он бы сказал, что это не вымогательство. Вместо Костина придумали фантастическую историю, как они играли в бильярд, и Улюкаев показал Сечину два пальца. И все было так смешно, что Сечин побоялся даже прийти.

Еще раз: эта история очень некрасивая со стороны Улюкаева, но со стороны Сечина она, получается: а) провокация, что само по себе статья УК, и б) оказывается, что была разводка президента. Потому что ничего такого, оказывается, не было.

И третий вопрос, который на уме у всех: А чего Путин так взбеленился? Вот кому принадлежит тогда та доля «Роснефти», которая должна быть продана после покупки «Башнефти», если из-за всей этой сложной сделки Путин полез в такую бутылку?

Собственно, еще раз: это первый в России процесс, где чиновник и слуга режима обращался через голову Путина непосредственно к общественному мнению, и он сочувствие это получил.

И я хочу поговорить еще об одной истории. Я только что сказала, что я смотрела домики в странах Карибского моря и видела, что они лучше, чем в российской глубинке. И думала, что если какая-нибудь Санта Лючия страна третьего мира, то какая мы страна, четвертого, что ли, получается? Вот есть это замечательное выражение «страны третьего мира», то есть отставшие государства. Я хочу сказать, что выражение это, к сожалению, сейчас получается устаревшим, потому что страны третьего мира типа того же Китая показывают фантастически темпы роста, являются крупнейшими игроками в мировой экономике. И практически любая страна третьего мира, вне зависимости от расы, религии или географического положения при наличии вменяемой власти, в любой момент выходит из средневековья и врывается в эту широкую реку мировой экономики.

Однако я бы хотела обратить ваше внимание на то, что одновременно с концом Советского Союза оформилось то, что можно называть странами четвертого мира. Это такие страны как: Венесуэла, Боливия, Куба, Пакистан, Зимбабве, та же самая Палестинская автономия, о которой я так тепло говорила в первой части программы. Эти страны, где правящая верхушка, грубо говоря, берет курс на обнищание населения.

Это необязательно может быть сознательно. Это может быть просто следствием интересов этой правящей верхушки, потому что страны эти устроены так. Главным источником денег для правящей верхушки являются деньги, которые поступают извне. Это может быть финансовая помощь в случае Палестинской автономии, это может быть нефть и газ.

Вспомогательный источник денег для правящей верхушки – это монополия, розданная друзьям правителей. Остальное население доступа к кредитам, рынку и мировой экономике не имеет. Оно живет или за счет пособий или зарплат от госмонополий. Ему позволяется заниматься подсобным хозяйством или войной. Значительная часть молодого населения абсорбируется администрациями, которые или воюют с неверными или с «украинскими фашистами».

А вот это тотальное обнищание сопровождается в свою очередь громогласной риторикой против коварных неверных, белых колонизаторов или там гнилого Запада, который всю свою деятельность направляет на то, чтобы мстить данной стране. Вот там проклятые белые мстят в Гаити за то, что это первая страна, в которой черные обрели свободу. Янки мстят Венесуэле за «Боливарианскую революцию» и так далее.

И заметим, что путь, которым Путин ведет Россию – это пусть страны четвертого мира. Вот если во времена СССР мы пытались догнать и перегнать Америку, то теперь наш идеал — это как раз Палестинская автономия. И, собственно, фундамент экономический, на котором это покоится, это обнищание населения.

Это может показаться на первый взгляд удивительным, потому что мы привыкли к тому, что правитель стремится к процветанию своих подданных. Если она богатеют, они довольны, если им плохо, они восстают. И, действительно, в доиндустриальном мире, где население живет сельским хозяйством и ремеслом, это правило действовало, потому что тогда доходы правящей элиты складывались из налогов, и если налогов было слишком много, то налогоплательщик восставал.

В нынешней постиндустриальной экономике правила другие, потому что даже в самых бедных странах никто не плетет себе лапти. Соответственно, доходы властной верхушки складываются не из налогов, а из сырьевых ресурсов и госпредприятий. И в такой ситуации объективно верхушка страны четвертого мира становится заинтересована не в повышении благосостояния, а в обнищании населения, потому что это увеличивает его зависимость от этой верхушки.

Я уже приводила в пример Палестинскую автономию, где невозможно организовать никакого сборочного производства, потому что если это производство будет организовано, то власть ХАМАСа кончится. И, соответственно, то же самое Россия. Потому что, если мы посмотрим, как Кремль уничтожает экономику России, то можно подумать, что эти меры случайные: что вот здесь монополия, здесь что-то ввели, тут государство чего-то недоплатило. Но еще раз повторяю, что ужас заключается в том, что чем более нищим оказывается в стране четвертого мира население, тем больше оно любит власть.

Всего лучшего, до встречи через неделю!

(*)— группировки запрещённые на территории РФ