«Абсолютная справедливость» государства

Итоги замены индексации пенсий в 2016 году разовой компенсацией в январе 2017 года: сколько потеряли за 20 прошедших месяцев пенсионеры, сколько потеряет каждый российский гражданин, вышедший на пенсию, и какой была бы действительно «справедливая» величина компенсации, расскажет "Профиль".

Многие пенсионеры сегодня спрашивают, не будет ли им выплачена еще одна компенсация в 5000 рублей в январе 2018 года. При всей наивности этого вопроса он намного мудрее, чем кажется.

В 2016 году пенсионерам недоиндексировали пенсии, заменив их разовой компенсацией в размере 5000 рублей, выплаченной в январе 2017 года. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце 2016 года называл разовую компенсацию «абсолютно справедливой». Проверим эту справедливость математикой. «Это примерно та сумма, средняя, которую получил бы человек при второй индексации», – говорил тогда Медведев. 17 октября 2017 года этот тезис повторил и министр финансов Антон Силуанов: «Эта пятитысячная надбавка практически компенсировала недоиндексацию, которая сложилась».

Посчитаем. Инфляция 2015 года была на уровне 12,9% (декабрь к декабрю). Индексация пенсий была принята на уровне 4% с 1 февраля. Но для работающих пенсионеров индексацию тогда отменили (потом ее отменили в 2017‑м, а теперь и в бюджете на 2018–2020 годы, недавно принятом в первом чтении Госдумой). В результате фактический рост средней пенсии в 2016 году составил даже не 4%, а всего лишь 2,6–2,8% (данные Росстата). В результате потери пенсионера составили в 2016 году 12,2 тыс. руб. А с учетом опоздания выплат на год (при применении действовавшей тогда ставки ЦБР 10–11%) – 13,4 тыс. руб. Фактическая недоплата составила 1120 руб./мес. Именно эту цифру – 1,1 тыс. руб./мес. – некоторые депутаты и назвали Силуанову. Хоть кто-то в российской власти умеет считать! Министр с таким подсчетом не согласился, но развивать контраргументацию не стал.

Но ведь вопрос не только в потерях пенсионеров в 2016 году. Сумма разовой компенсации не вошла в базу для расчета индексации пенсий всех будущих лет. Это значит, что в 2017 году пенсионеры недополучат точно те же 13,5 тыс. руб., но еще умноженные на 5,4% (индексация пенсий в 2017 году на сумму инфляции 2016 года). Потери пенсионера по сравнению с фактической выплатой – почти 1,5 тыс. руб./мес. (по данным за 8 месяцев).

И каждый последующий год эти потери будут только нарастать. Решение о недоиндексации в 2016 году оборачивается недоплатой пенсий на ВСЕ последующие годы – до самой смерти пенсионера. Поэтому это решение приводит к финансовым потерям ВСЕХ российских граждан, а не только пенсионеров 2016 года. Ведь (в лучшем случае) пенсия – это будущее всех нас. И решение правительства (внесшего это предложение), депутатов (утвердивших его) и президента РФ (подписавшего закон) приводит к существенным финансовым потерям всех россиян в старости.

Каждый российский гражданин (включая и всех ныне работающих, и только родившихся) потерял на этом решении более 0,5 млн руб. (в расчете на 20 лет дожития после пенсии). А если считать с учетом процентной ставки (хотя бы на на уровне инфляции) – почти 700 тыс. руб. А правительство на этом решении заработает в бюджет за 20 лет около 30 трлн руб., вынутых из наших с вами карманов. Вот эта сумма и есть настоящая цена замены индексации пенсий разовой компенсацией в 2016 году.

Сколько должна была составить справедливая разовая компенсация?

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В инвестиционном анализе есть способ приравнять всю сумму будущих поступлений к текущей стоимости (т. е. к их разовой компенсации в текущий момент). Называется эта концепция NPV (англ. net present value, чистая текущая стоимость), по-русски это иногда переводят также как «чистый дисконтированный доход». Смысл в том, что если я сегодня положу 100 рублей в банк при ставке 4%, то через год буду иметь 104 рубля. Это значит, что 104 рубля через год эквивалентны 100 рублям сегодня.

Если мы посчитаем по инвестиционным правилам размер разовой компенсации, который должен был бы уравнять всю сумму неполученных гражданином пенсионных выплат из-за отказа в индексации только в 2016 году на 20 лет вперед, то размер разовой компенсации должен был бы составить (при ставке дисконтирования, равной инфляции 4%) 287,3 тыс. руб. Причем выплачиваться эта сумма должна не только нынешним пенсионерам, но всем гражданам, выходящим на пенсию. Но компенсация от правительства составила в 57 раз меньше «справедливой стоимости» потерь граждан. Это всего лишь 1,7% от действительно справедливой компенсации.

Потери каждого российского пенсионера из-за отказа в обычной индексации пенсий (замены ее разовой компенсацией) уже составили 12,2 тыс. руб. в 2016 году и 18,7 тыс. руб. за 20 месяцев, прошедших после начала 2016 года (за вычетом суммы разовой компенсации в январе 2017-го).

Потери каждого российского гражданина за 20 лет после его выхода на пенсию составят 505,9 тыс. руб., а с учетом процентной ставки (всего лишь на уровне инфляции в 4% годовых) — 698,8 тыс. руб.

Величина справедливой компенсации этого решения (с учетом потерь за 20 лет) для каждого российского гражданина, выходящего на пенсию по старости, должна была бы составить 287,3 тыс. руб. Фактическая компенсация только пенсионерам 2016 года составила 5 тыс. руб.

Методология

Использованы данные Росстата. Принятые условия расчетов:

1. Инфляция на будущие 20 лет принята равной 4%.

2. Уровень индексации пенсий — также 4%.

3. Использован период дожития при выходе на пенсию 20 лет. Именно эта цифра используется в соответствии с законом при расчете размера негосударственных пенсий. Фактический период дожития в 2016 году составил для мужчин, достигших 60 лет, 16,08 года; для женщин, достигших 55 лет, — 25,8 года.