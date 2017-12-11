Жителям северных райнов надбавки к зарплате должны начисляться сверх МРОТ

Конституционный суд (КС) России постановил начислять надбавки к зарплате в северных районах сверх величины минимального размера оплаты труда (МРОТ). На сайте КС подчеркивается, что вознаграждение за труд не ниже установленного МРОТ гарантируется каждому, а его величина устанавливается одновременно на всей территории России.

КС РФ отметил, что северная надбавка должна начисляться только после определения размера зарплаты и выполнения требования об обеспечении МРОТ. «В противном случае зарплата в местностях с особыми климатическими условиями могла бы не отличаться от оплаты труда в регионах с благоприятным климатом. Таким образом, гарантия повышенной оплаты труда в неблагоприятных условиях утрачивала бы реальное содержание, превращаясь в фикцию, а право граждан на компенсацию повышенных затрат оказалось бы нарушенным»,— цитирует "Коммерсант" сообщение КС.

Как пишет ИА "Банкфакс", жалобы в Конституционный суд на позицию властей, которые приостановили начисление «северных» надбавок сверх величины минимального размера оплаты труда (МРОТ), считая, что дополнительные деньги могут «поглощаться» минимальной зарплатой, поступили от жителей Карелии, Иркутской области и Алтайского края. Суд решил, что надбавку необходимо начислять на уже сформированный МРОТ. Решение КС приведет к повышению зарплаты заявителей, в некоторых случаях — более чем вдвое.

КС удовлетворил жалобы, постановив, что северные надбавки за работу в особых климатических условиях должны начисляться работникам сверх МРОТ. Суд напомнил, что правительство не реализовало возложенное на него право определения размера районного коэффициента и порядка его применения, а также не установило размер процентной надбавки к зарплате за стаж работы в таких местах и порядок ее выплаты. При этом Минтруд еще в 1995 году подтвердил сложившуюся на тот момент правоприменительную практику, указав, что процентные надбавки и коэффициенты начисляются на фактический заработок, включая вознаграждение за выслугу лет.

Верховный суд (ВС) в таких случаях ранее также вставал на сторону северян, но в 2016 году коллегия по гражданским делам ВС изменила практику применения оспоренных норм Трудового кодекса, исходя из того, что размер заработной платы может не превышать МРОТ с учетом включения районного коэффициента и процентной надбавки. Как отметил судья-докладчик КС по этому делу Владимир Ярославцев, предоставленные государством гарантии «фактически поглощались» МРОТ.

КС с новым подходом ВС не согласился и признал, что повышенная оплата жителям особых климатических зон должна производиться после определения размера зарплаты и выполнения требования об обеспечении МРОТ, поэтому районный коэффициент и процентная надбавка не могут включаться в состав минимального размера зарплаты. Иначе зарплата северян могла бы не отличаться от оплаты труда в регионах с благоприятным климатом и гарантия повышенной оплаты труда в неблагоприятных условиях «превращалась в фикцию». Государство обязано не допустить применения одинаковых правил к работникам, находящимся в разном положении, напомнил КС.

Таким образом, оспоренные нормы не противоречат Конституции, поскольку не предполагают включение в состав МРОТ в субъекте коэффициентов и надбавок, начисляемых в связи с работой в особых климатических условиях. Федеральный законодатель вправе совершенствовать законодательство в этой сфере, в том числе с учетом правовых позиций КС. Дела заявителей подлежат пересмотру. Как отметил адвокат заявителей, жительниц Карелии, Владимир Цвиль, «справедливый и окончательный итог борьбы за реальное содержание северных гарантий» позволит его доверителям получить повышение зарплаты с 7–8 тысяч рублей до 17–18 тысяч рублей.

На сайте Алтайского крайкома КПРФ сказано, что из региона жалобу подавали работники Благовещенской ЦРБ. Согласно действующим нормам, в ряде районов Алтайского края действует районный коэффициент 1,25, но в большинстве — 1,15. Таким образом, в регионе повышение зарплат заявителей составит от 15 % до 25 %.