Фигурант дела о сбитом на Украине Боинге с позывным «Дельфин» – это главный инспектор центрального военного округа Николай Ткачев. К такому выводу пришли журналисты издания «Инсайдер» и группа Вellingcat — они провели совместное расследование, пишет "Эхо Москвы".
На записях, которые представили для поиска свидетелей следователи из Нидерландов, к «Дельфину» обращаются как к «Николаю Федоровичу». Генерал-полковник Николай Ткачев единственный среди ныне живущих российских генералов с этим именем и отчеством. Журналисты провели независимую экспертизу его голоса.
Путинский пидарас в фуражке
Путинский пидарас без фуражки
Маладес Амыр. мощну репу насосал. это явный признак наличия ума у тупорылых.
Накануне они выпустили расследование, в котором назвали Ткачева одним из главных фигурантов дела о сбитом малазийском «Боинге».
«Они там понаписали такого, навыдумывали на всю страну!», — так отреагировал на расследование «Инсайдер» и Bellingcat по сбитому малазийскому «Боингу» генерал-полковник Николай Ткачев. В интервью «Новой газете» он рассказал, что не участвовал в конфликте на юго-востоке Украины и не был в Краснодоне Луганской области, а с 2012 года все время находился в Екатеринбурге. Людей, которые фигурируют в деле международной следственной группы под позывными «Дельфин» и «Орион», Ткачев, как он сам утверждает, не знает. Ранее же авторы расследования решили проанализировать голос генерала с голосом «Дельфина». Человека с этим позывным считают одним из главных виновников трагедии. Экспертиза, утверждают в Bellingcat и «Инсайдер», показала высокую степень совпадения записей, хотя в одном случае дала противоположный результат.
По данным «Новой газеты», в международной следственной группе до сих пор не смогли установить личность фигуранта под позывным «Дельфин», которого считают причастным к крушению малазийского «Боинга» в июле 2014 года.
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Обязательно надо в суд подать..
Вы блин прежде чем писать, что боинг наши сбили. Сначало это докажите.
Так будет и с Россией.
Думается, что символ нынешнего времени, это не Путин, бормочущий с трибуны о том, что «мы тут ни причём», а знаменитые кадры бывшего генерала, который пьёт отраву прямо в зале Гаагского трибунала.
Хорошо бы эти кадры посмотреть всем участникам массового убийства в небе над Донбассом. И приготовить — либо признательные показания, либо яд — его можно выбрать по своему усмотрению.
.................................................. .................................................. .................................................. .................. Надёжную для Шойгу и шоблы готовят скамейку.
Это давно уже доказано, увы... Читайте, вся инфа есть в Интернете. Начиная с фразы Гиркина про "Птичкопад".
Про генерала, фиг его знает. Ну, если имя, отчество и голос совпадают, причем эксперты говорят, то пусть в суд подает, только не в российский. Будет интересно. Суд назначит фоноскопическую экспертизу... Но даже если это не этот генерал, сути это не меняет. Мы сбили. Сдуру, наверное, хотели транспортник украинский завалить, скорее всего (хотя, может быть, и рейс "Аэрофлота"), но Господь судил иначе.