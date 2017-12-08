СМИ: Фигурант дела о сбитом Боинге с позывным «Дельфин» – главный инспектор центрального военного округа Ткачев

Фигурант дела о сбитом на Украине Боинге с позывным «Дельфин» – это главный инспектор центрального военного округа Николай Ткачев. К такому выводу пришли журналисты издания «Инсайдер» и группа Вellingcat — они провели совместное расследование, пишет "Эхо Москвы".

На записях, которые представили для поиска свидетелей следователи из Нидерландов, к «Дельфину» обращаются как к «Николаю Федоровичу». Генерал-полковник Николай Ткачев единственный среди ныне живущих российских генералов с этим именем и отчеством. Журналисты провели независимую экспертизу его голоса.