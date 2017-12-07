Путин подставил страну и спортсменов под удар и не имеет морального права выдвигаться в президенты

Отстранение одной из главных спортивных держав от участия во всемирных Олимпийских играх является беспрецедентной ситуацией и серьезно подрывает авторитет России на долгие годы вперед.

Это решение останется на совести МОК, а нам следует задать вопрос правительству и президенту своей страны, как на фоне бесконечных разговоров о росте российского влияния в мире, мы превратились в изгоев, чей флаг не может появиться на главном спортивном празднике мира.

Отстранение нашей сборной – прямой результат безответственной политики руководства страны, которая ради того, чтобы пустить миру «пыль в глаза» сделала ложь и применение допинга государственной политикой. Непосредственную ответственность за этот провал несут Виталий Мутко, отставки которого мы требовали еще в прошлом году, и президент Владимир Путин, который вместо честного разбирательства и отстранения министра спорта от должности повысил его до вице-премьера правительства. Путин подставил страну и спортсменов под удар и не имеет морального права вновь выдвигаться в президенты.

В этой тяжелой ситуации каждый спортсмен должен сам решать, участвовать ли ему в Олимпиаде под нейтральным флагом или нет. Запретить спортсменам принять приглашение выступить под нейтральным флагом ни президент, ни кто бы то ни был не имеют права. Виновники национального унижения не должны решать судьбу честных спортсменов.

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова

«Ответственность за происходящее должно нести спортивное руководство страны» Григорий Явлинский в ходе пресс-конференции, посвященной концепции развития страны в будущем, ответил на вопросы представителей российских масс-медиа. Политик объяснил, почему предлагаемая им программа ориентирована не на отдельные «электоральные группы», а на все российское общество, чем его план развития экономики отличается от плана Бориса Титова, сформулировал дорожную карту для Донбасса, раскритиковал спортивных чиновников и признался, что вряд ли поехал бы на Олимпиаду, не будь там российского флага.

Лидер «Яблока» и кандидат в президенты страны Григорий Явлинский заявил, что считает главным оппонентом на предстоящих выборах Владимира Путина и его политику, а своими потенциальными избирателями — всех граждан России.

По словам Явлинского, сейчас значительная часть общества готова проголосовать за действующего президента лишь потому, что не видит никакой альтернативы: «Эти люди не хотят революций, переворотов и скандалов. Они хотят стабильности. Я тоже хочу стабильности. Только я хочу стабильного развития, а не стабильного застоя».

«Кто может за меня проголосовать? Граждане Российской Федерации. Все! То, что я вам рассказал — это в интересах абсолютно всех, — продолжил Григорий Явлинский. — Потому что все хотят, чтобы в России был справедливый суд, чтобы была неприкосновенная частная собственность, чтобы была свобода и не было произвола, чтобы наша экономика была на 5-ом месте, а не на 78-м. Я представляю интересы не отдельных групп, корпораций или структур. Я представляю интересы общества в целом».

Явлинский сформулировал и наиболее принципиальные отличия свое экономической программы от других концепций, в частности, программы Сергея Глазьева и Бориса Титова. «Они создаются под действующую структуру власти и под действующего президента», — сказал Григорий Явлинский.

«Это такая бесконечная работа по переписыванию Британской энциклопедии. Но это никому не нужно, никто этого делать не будет». В то время как главной задачей, по словам Явлинского, является создание «качественно новой, современной социально-политической системы в России, базирующейся на русской истории и русской культуре». «Это можно и нужно сделать — именно об этом наша программа», — заявил кандидат в президенты.

Григорий Явлинский отметил, что ошибочный экономический путь был выбран еще в начале 1990-х и напомнил, что тогда ушел из правительства в знак несогласия с разрушением экономического пространства СССР, Беловежскими соглашениями и гайдаровской концепцией приватизации.

На пресс-конференции традиционно была затронута и тема внешней политики. Первоочередной задачей Явлинский вновь назвал нормализацию отношений с Украиной, адресовав аудиторию к подробному плану урегулирования конфликта на Донбассе. По мнению политика, реализация этой дорожной карты способна прекратить вооруженное противостояние и защитить русское население региона. «Приоритетом жизни в России является мир, вся внешняя политика должна быть направлена на одну цель – безопасную жизнь и рост экономики, а не на войну и изоляцию».

Также журналисты попросили Явлинского высказать свое мнение относительно подготовки страны к Чемпионату мира по футболу и допинговому скандалу, грозящему России отстранением от Олимпиады в следующем году.

Политик раскритиковал то, как осваиваются средства на строительство инфраструктуры к чемпионату (в частности, стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге) и усомнился в том, что она будет востребована в будущем. В качестве примера он привел судьбу крупных спортивных объектов, заброшенных после московской Олимпиады-1980.

Рассуждая о ситуации с Олимпиадой 2018 года, Явлинский сказал, что не готов советовать спортсменам, участвовать ли в ней, если МОК примет отрицательное решение.

«Они потратили на это большую часть жизни, пусть сами принимают решение, ехать им или не ехать, если будут приняты ограничительные меры в отношении России. Я занимался спортом долго, в молодости. Лично я, если бы не было флага моей страны — не поехал. Но это лично я. А как решат другие люди — это их решение, это их судьба».

По словам политика, тысячи спортсменов и страна в целом оказались в униженном положении, и ответственность за происходящее должно нести спортивное руководство страны.