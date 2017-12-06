Александр Немец: значение "северокорейского филиала РФ" выросло многократно

Для начала при приведу две цитаты с украинского сайта defence-line.org. "Фактор Яо. Часть 4":

Прямо сейчас мы наблюдаем, как РФ инспирирует ядерную лихорадку не прямыми угрозами или действиями, а опосредованно, через отбитого Ким Вынь Хуня. Будь в Москве кураж и смелость, эта жирная прокладка просто не понадобилась бы.

"Межа. Часть 2":

Прямо сейчас РФ показывает номера дрессированного Ким Вынь Хуня, за нефтяные и (военно-)технические подачки. За них Хунь подает голос, стоит на задних лапках, рычит и готов принести брошенную палку.

Но это присказка, не сказка.

Внешние филиалы РФ и их функции

Давайте перечислим "внешние филиалы РФ" и их главные функции:

– ПМР (Приднестровская Молдавская Республика) – передача оружия, создание максимальных неприятностей Молдове, а если получится то и Украине, блокирование вступления Молдовы в ЕС и НАТО.

– Лугандония – передача оружия, продолжение войны в Донбассе, создание максимальных бед для Украины, блокирование вступления Украины в ЕС и НАТО.

– Крым (аннексированный "регион РФ") – поставки оружия, вплоть до ракет Искандер с боевым радиусом 500 км, эсминцев и подводных лодок; создание максимальной угрозы для Украины, Молдовы, Грузии и черноморских стран НАТО.

– Южная Осетия, Абхазия – передача оружия, создание максимальных бед для Грузии, блокирование вступления Грузии в ЕС и НАТО.

– Оккупированные регионы Сирии (проект совместный с Ираном) – передача оружия, создание максимального хаоса на Ближнем Востоке, в первую очередь в Сирии и Ираке, создание мощного повышающего фактора для мировых цен на углеводороды.

– Беларусь (в отличие от всех вышеперечисленных объектов, международно признанное государство) – передача оружия, создание максимальных проблем для Польши и стран Балтии (а в случае удачи и для Украины), "сковывание" сил НАТО.

– Северная Корея (КНДР, также международно признанное государство) – передача передовых (для РФ) ракетно-ядерных технологий, создание максимальных бед (вплоть до ракетно-ядерных ударов) в первую очередь для Америки, а также Японии и Южной Кореи (а если получится, то и для Китая); блокирование реализации Америкой антироссийских санкций, главным образом, ареста и конфискации денег и прочей собственности путинской верхушки на территории США, Великобритании и других западных стран.

По-моему, это хорошая, вполне соответствующая действительности классификация.

Особые функции северокорейского "филиала РФ"

Да, Северная Корея – это лишь один из "заграничных филиалов РФ", правда с особо важными функциями. И именно поэтому Кремль передает Пхеньяну свои лучшие ракетно-ядерные технологии. Больше того, Кремль помогает Пхеньяну осваивать штучное (или даже мелкосерийное) изготовление соответствующих видов стратегического оружия и помогает их испытывать.

Ниже перечислены основные этапы двустороннего сотрудничества в этой сфере.

Много чего происходило в военно-технологической сфере между КНДР и РФ уже в 2011-2016 годах, после прихода к власти Ына:

– визит Путина в КНДР и существенное повышение уровня отношений двух стран;

– списание $11 из $12 миллиардов северокорейского долга РФ;

– усиление помощи РФ в разработке ракеты "Мусудан" ("Хвасун-10"); впрочем, помощь РФ была умеренной, что и предопределило по сути провал этого многолетнего проекта.

В первые месяцы 2017 года, когда стал понятным провал кремлевского проекта "Трамп-Наш" и выросли перспективы очень жесткого ответа Америки, в виде резкого усиления антироссийских санкций, значение "северокорейского филиала РФ" выросло многократно. Как следствие, военно-технологическая помощь "центра" "филиалу" также многократно выросла, и в мае 2017 года была успешно испытана ракета Хвасун-12 с боевым радиусом 5000 км (против проектных 4000 км "Хвасун-10"). Все западные комментаторы в один голос отметили: "Ракетный потенциал Северной Кореи вышел на принципиально новый уровень".

В июне-июле Конгресс США выработал мощный пакет антироссийских санкций (не забыв Иран и Северную Корею) и представил ее на подпись Трампу. И в июле Северная Корея дважды успешно испытала МБР "Хвасун-14" с боевым радиусом 10.000 км. Своими силами КНДР такую ракеты не создала бы и за 20 лет. А для РФ это была технология 1960-х – 1970-х годов. Насколько я понимаю, соответствующие ключевые блоки для Хвасун-14 были доставлены с Химкинского "Энергомаша" (двигатели РД-250) и других предприятий космопрома РФ. Одновременно Москва запустила неуклюжую компанию прикрытия ("Во всем виноваты украинские предприятия!).

В августе-сентябре, после подписания 2 августа Трампом нового пакета санкций, Путину и Ко стало очень страшно. Значение "северокорейского филиала" дополнительно выросло. В результате, с 28 августа по 15 сентября в КНДР имели место еще два успешных испытания ракеты "Хвасун-12" и одно успешное испытание "термоядерного устройства".

Затем, в течение двух с половиной месяцев, Москва непрерывно шантажировала Америку: "Заморозьте пакет санкций, а мы заморозим ракетно-ядерную программу. В противном случае..." Не подействовало. Напротив, 28 ноября Минфин США ввел в действие новые жесткие финансовые санкции против военпрома, нефтегазового сектора и банков РФ. На очереди арест заграничного собственности путинской верхушки. И 29 ноября Северная Корея успешно испытала новую ракету "Хвасун-15" с боевым радиусом 15.000 км. Интересно, в этой ракете хоть что-нибудь, кроме корпуса, было изготовлено в КНДР?

Нет сомнения, к началу декабря Северная Корея стала самым привилегированным и самым ценным из "заграничных филиалов РФ".

Александр Немец, Каспаров.ру