Минобороны не объяснило рост смертности среди личного состава, зафиксированный в период конфликта на востоке Украины

Минобороны не объяснило рост смертности среди личного состава, зафиксированный в период острой фазы конфликта на востоке Украины. Статистику ранее опубликовали «Ведомости».

Что чаще всего — по официальной версии — становится причиной гибели личного состава?

Несчастные случаи и бытовые травмы: именно такие инциденты, если верить Минобороны, в основном и приводят к смертям в армии. При этом 80 процентов трагических случаев происходит во внеслужебное время. За последние 5 лет, — как следует из ответа военного ведомства, который публикует «РБК», — количество смертей «имеет устойчивую тенденцию к снижению».

При этом заметный рост числа погибших российских военных в период активных боевых действий на Украине в Минобороны не пояснили. Накануне газета «Ведомости» опубликовала сведения из документации к тендеру на страхование личного состава. Судя по документам за 2014 год, умершими значатся 790 человек, в то время как в 2016 году смертей зарегистрировано почти в два раза меньше. Украинские военные не раз заявляли, что Москва фактически вторглась на их территорию в разгар кризиса в Донбассе, однако Минобороны эти обвинения отвергает.

Официально российские военные уже 7 лет не публикуют статистику потерь среди личного состава.

Источник: "Эхо Москвы"