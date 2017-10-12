АП запустит к выборам 100 политических анонимных Telegram-каналов в регионах

Администрация президента планирует запустить в российских регионах около 100 анонимных политических Telegram-каналов для формирования повестки перед выборами президента, сообщает РБК со ссылкой на концепцию проекта по продвижению Telegram-каналов в регионах, разработанную для администрации президента.

По данным издания, концепцию подготовила компания-подрядчик, но ее название собеседники агентства не сообщили.

Каналы должны быть запущены до конца октября в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Пятигорске, Краснодаре, Самаре, Мурманске, Орле, Омске, Махачкале, Тюмени, Вологде и Новосибирске. В каждом городе планируется запустить 4-5 Telegram-каналов. Как уточнил источник издания, еще десять городов пока не определены.

"Целевая аудитория — жители российских городов в возрасте от 20 до 50 лет. Это основные пользователи мессенджера", — добавил источник во внутриполитическом блоке Кремля.

Финансировать проекты должны регионы, а идеологическую составляющую будут курировать в администрации президента.

"Ежемесячные расходы на средний Telegram-канал составляют от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Хороший канал стоит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Речь идет о средствах, которые идут на выплату авторских гонораров", — рассказал агентству источник, осведомленный о содержании представленной концепции.

Предполагается, что создавать и вести Telegram-каналы будут журналисты, работающие в региональных СМИ, а также сотрудники пресс-служб.

Их работа будет будет оплачиваться из средств местных СМИ и администраций, говорит источник. Проработают каналы до весны-лета 2018 года.

Каспаров.ру