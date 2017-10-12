Боярышник - это социальный алкоголь для людей, которые зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц

"В России снят запрет на продажу «Боярышника» и прочего дерьма. Это при том, что запрет работал — количество отравлений суррогатами снизилось по стране на 25%! Следуя этой логике, правительство может разрешить гражданам переходить улицу на красный сигнал светофора и заплывать за буйки".

Такое гневное сообщение оставил в своем Facebook мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Директор российского Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал "Дождю" следующее: "Отравились вовсе не настойкой боярышника. Отравились (в Иркутске) суррогатом — подделкой этой настойки... Эти продукты, хоть на них, может, и написано "Концентрат для ванн", все прекрасно знают, что они производились для внутреннего потребления", "Боярышник - это социальный алкоголь для людей, которые зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц"