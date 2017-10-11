В Московской области вместе с повторно инициированным референдумом по выборам мэров запускается «мусорный» референдум

8 октября в офисе Московского областного «Яблока» состоялось заседание инициативной группы жителей Подмосковья. На нём были приняты сразу два ходатайства о проведении референдумов Московской области.

В первом документе члены инициативной группы вновь предлагают вынести на всенародное голосование возврат всенародных выборов мэров городов и глав районов Подмосковья. Повторная подача по этому вопросу оказалась необходимой, т. к. в первой версии выносимого на референдум проекта областного закона (по нему МосОблДума отказала 28 сентября) была обнаружена юридическая ошибка.

А вот второе ходатайство которое автор этих строк подготовил по просьбе заместителя руководителя Московской областной организации «Яблока» Дмитрия Трунина, касается проблемы утилизации отходов. Дело в том, что 10-миллионная Москва ежедневно создаёт буквально горы мусора. Раньше их вывозили на гигантские мусорные свалки, а в последнее время стали сжигать на специальных мусоросжигательных заводах. Заводы отравляют близлежащие населённые пункты, число только онкологических заболеваний поблизости возрастает в 4 раза. Располагается всё это, разумеется, не в Москве, а как раз в Подмосковье. На областной референдум должен быть вынесен вопрос: «Согласны ли Вы, чтобы в Московской области были приняты нормативно-правовые акты Московской области, предусматривающие раздельный сбор отходов и запрещающие утилизацию отходов на мусоросжигательных заводах?» Речь идёт о европейском подходе к мусору — вместо обычных свалок, мусоросжигания или мусоросортировочных заводов (вроде нашего, построенного около Маймы) мусор будут обязаны сортировать и выбрасывать в отдельные контейнеры для пластика, стекла, бумаги и т. д. сами граждане. Такой сортированный мусор уже можно рентабельно перерабатывать — на Западе это большой прибыльный бизнес.

Тут нужно отметить, что в отличие от референдума по возврату выборов мэров, законность проведения подобного «мусорного» референдума не подтверждена, скажем, Комитетом Госдумы РФ и не очевидна. Дело это новое, посмотрим, что получится.