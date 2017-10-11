Навального в бюллетень:

В 65-й день рождения Владимира Путина сторонники Алексея Навального по всей стране проводили пикеты и митинги с требованием допустить политика до участия в президентских выборах. Сам Навальный и глава его федерального штаба Леонид Волков находились в это время под административным арестом за повторное нарушение порядка организации массовой акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП). По данным «ОВД-Инфо», акции 7 октября сопровождались задержаниями в 26 городах России, всего были задержаны 290 человек.

7 октября у добивающегося регистрации на президентских выборах Алексея Навального была запланирована встреча со своими петербургскими сторонниками. Городские власти затягивали согласовании акции, и 27 сентября политик написал, что мероприятие в том или ином формате пройдет независимо от решения чиновников.

Спустя два дня, когда Навальный собирался в Нижний Новгород, где мэрия сперва согласовала его митинг, а затем отозвала согласование, он был задержан на парковке у собственного дома в Москве. В Нижнем в тот же день составили административный протокол на главу федерального штаба Навального Леонида Волкова.

2 октября Симоновский и Савеловский районные суды Москвы арестовали Навального и Волкова на 20 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП (неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии); Волков, чья жена Анна находится на девятом месяце беременности, объявил голодовку. 3 октября сотрудники полиции пришли в петербургский штаб Навального — изъяли листовки и задержали местного координатора Полину Костылеву.

После этого сторонники оппозиционера объявили, что 7 октября акции с требованием допустить до участия в выборах Навального (как и любого другого кандидата, который соберет 300 тысяч подписей) пройдут по всей стране. Власти отреагировали предсказуемо — задержаниями активистов, обысками в региональных штабах и профилактическими беседами со школьниками и студентами.

Санкт-Петербург: прогулки по проезжей части

"Если вы искренне думали, что пришли на согласованную акцию, вас обманули. Полиция будет задерживать нарушителей", - раздавалось из динамика над Марсовым полем.

Люди, собиравшиеся на митинг в поддержку Навального, оглядываются и подходят ближе. Там припаркован микроавтобус, возле него выставлены динамики под охраной полиции. Динамики вещают: "Чтобы не стать жертвой провокаторов, можете пройти в кинотеатр Родина на бесплатный сеанс фильма "Крым".

Толпа взрывается хохотом. "Это фиаско, братан!" - кричит девушка людям в микроавтобусе, цитируя известный мем.

Больше энтузиазма на площади вызывает только мужчина в маске Путина.

"С днём рождения!" - обступают его одни митингующие. "Сколько же ты у нас украл за эти годы?" - спрашивают другие.

Митинг на Марсовом поле должен был стать главным событием заявленных сторонниками Алексея Навального акций протеста 7 октября. Власти не согласовали этот митинг, а за два дня до него на Марсовом поле начались ремонтные работы.

Однако к началу акции, запланированной на шесть вечера, можно было спокойно пройти к протестующим. Полиция тоже особо не мешала.

Кроме как у динамика, полиции на площади почти не было. После шести вечера, по оценке корреспондента Би-би-си, на площади собралось около полутора тысяч митингующих. Это намного меньше, чем Навальный собирал в на акциях в марте и в июне этого года.

Собравшиеся подняли красные таблички "Навальный 2018" (в поддержку выдвижения Навального в президенты) и кричали "Путин - вор" и "Свободу Навальному".

Политические лозунги на несанкционированных акциях незаконны, и обычно полиция довольно быстро пресекает подобные выступления оппозиции. Однако тут полиция не вмешивалась.

Вскоре толпа начинает куда-то двигаться. Многие идущие и сами не знают, куда все направились, но шествие становится весёлым: люди на красный свет перебегают улицу, без остатка заполняют тротуары, а потом занимают и проезжую часть. Полиции все ещё не видно, и на минуту люди будто верят, что их никто не остановит.

Машины гудят. "Это наш город!" - весело отвечают им.

Вдруг толпа мгновенно подается назад: люди бегут, увидев, как Литейный проспект впереди перекрыла полиция. "Космонавты" встают шеренгой, физически закрыв проход, появляются автобусы ОМОНа.

"Сцепку! Сцепку!" - пытаются организовать народ какие-то девушки, но толпа быстро редеет.

Среди протестующих много молодежи, для многих этот митинг - первый в жизни, и никто не понимает, как себя вести и куда бежать.

"Если эти 80%, который они получают на каждых выборах - это не результат каких-то махинаций, то зачем они сажают Навального каждые несколько месяцев? - говорит студент Никита. - Но ведь это палка о двух концах. Чем сильнее давить, тем сильнее народ будет давить в ответ".

Вскоре на Литейном проспекте начинают массово задерживать митингующих и журналистов. Правда, людей с камерами быстро выпускают.

Страшно кричит девушка, по ее лицу течёт кровь: закрывая в полицейском микроавтобусе, ее ударили дверью. Оставшиеся прячутся за забор сквера рядом и снимают на телефоны из-за решетчатой ограды.

"Что здесь происходит?" - подходят к забору журналисты с камерой. "Адуха происходит", - отвечает им какой-то парень.

Юные лица преобладали в толпе с самого начала, а после появления полиции и в рядах протестующих и вовсе остаётся в основном молодёжь. Люди идут к площади Восстания - в мессенджерах пишут, что там новый очаг протеста.

"У вас люди друг друга не защищают, в сцепку не встают, - делится со мной молодой человек, спешащий по Невскому к новому митингу. - Никакой организованности. Я из Беларуси, у нас с этим лучше".

На Лиговском, у торгового центра "Галерея", собралось человек пятьсот. Здесь протестующие встречают обычных людей, вышедших из метро или магазинов.

"Путин - вор!" - заводят уже здесь. "Сумасшедших в психушку", - ругается в ответ пожилая женщина. Две девушки, вышедшие из кафе, остаются посмотреть, несмотря на регулярно совершающий вылазки в толпу ОМОН. "Бессмысленно это", - обсуждают другие зрители.

Вплоть до самой ночи протестующие решают, куда идти дальше и где гулять.

К вечеру Интерфакс со ссылкой на заявление МВД сообщил: задержаны 38 человек, все отпущены после беседы в отделении.

Кроме того, агентство сообщило, что из-за перекрытых дорог во время акции скорая помощь не успела к умирающей женщине.

Москва: взаимовежливые полицейские

В Москве протестующие начали собираться к 14.00 на Пушкинской площади. Акция была заявлена как прогулка, однако сначала собравшиеся "гуляли" вокруг памятника.

На прилегающих к площади бульварах к середине дня уже стояло множество полицейских автобусов.

У памятника Пушкину, по оценке корреспондента Би-би-си, собралось около тысячи человек, по официальной оценке ГУВД Москвы их было 700, штаб Алексея Навального сообщал о трех тысячах участников.

Периодически люди скандировали: "Четвертый срок [президента Владимира Путина]- тюремный", "Свободу Алексею Навальному".

Некоторые пришли с надувными утками - символом мартовских и июньских протестов.

Дежурившие на площади сотрудники полиции по громкоговорителю убеждали собравшихся "не загромождать тротуары" и "быть взаимовежливыми".

В стороне от скопления людей стояли несколько представителей движения SERB, получившего известность после своих нападений на оппозиционеров, снятия мемориальной таблички с дома, где жил Борис Немцов, и разгрома стихийного мемориала на месте его гибели.

Спустя час после начала акции несколько сотен человек - в основном молодые люди - вышли на тротуары Тверской улицы и направились в сторону Кремля. Выходя с площади они скандировали "Мы хотим гулять!", "Не мешайте нам!"

Вдоль всего маршрута в сторону Моховой их сопровождали сотрудники полиции.

В сторону Манежной площади протестующих не пропустила полиция. После этого участники шествия обогнули квартал, пройдя мимо служебного входа в Госдуму и припаркованных там машин ФСО, и под проливным дождем направились обратно к Пушкинской площади.

По данным ОВД-инфо, задержанных в субботу было двое. Одного из них вскоре отпустили из Тверского отдела полиции. Второй задержанный, по сведениям организации, - водитель машины, ездившей по Тверской улице с включенной на полную громкость аудиозаписью Алексея Навального. Его также вскоре отпустили.

К пяти часам вечера число протестующих заметно уменьшилось, но некоторые активисты заявили, что останутся в центре до глубокой ночи. Некоторым из них в итоге удалось пройти на Манежную площадь, но около часа ночи их выдавила оттуда полиция.

При этом протестующие решили поехать на Чистые пруды, и, как сообщает "ОВД-инфо", уже в ночь на воскресенье полиция задержала на улице Маросейка около 15 человек, в том числе нескольких журналистов. В итоге всех отпустили без составления протоколов.

Россия

В значительной доле городов, участвовавших в акции, все прошло не так гладко, как в столице. Задержания начались еще до начала акций. По крайней мере в восьми городах сотрудников и волонтеров штабов Навального задержали заранее. В Краснодаре и Смоленске координаторам штабов в ночь на 7 октября успели назначить административный арест.

В Екатеринбурге на акции в поддержку Алексея Навального полиция задержала 24 человека. Об этом сообщил мэр города Евгений Ройзман в эфире «Дождя».

В «ОВД-Инфо» оценили число задержанных в Екатеринбурге в 30 человек.

Ройзман, который сам присутствовал на акции, подчеркнул, что считает «полностью избыточными» действия полицейских.

По его словам, на мероприятии собралось «много народу», среди которых были и те, кто «не имеет к Навальному никакого отношения».

Активисты штаба Навального в Калининграде сообщали об исчезновении двоих сотрудников.

Один из них, Олег Алексеев, перестал выходить на связь по пути в штаб, который он должен был открыть; к вечеру выяснилось, что Алексеев находится в полиции. Где находится второй активист Андрей Степаненко, пока неизвестно.

К 20:00 были задержаны по меньшей мере 262 человека, сообщили «Медузе» в «ОВД-Инфо». Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге — по меньшей мере 66 человек.

В Ярославле задержали 54 человека.

В Липецке были задержаны 20 человек, в Екатеринбурге — 14, в Туле — 12, в Саратове — 11, в Самаре и Брянске — по 10, в Нижнем Тагиле и Южно-Сахалинске (там прошли одиночные пикеты) — по восемь человек. Во всех этих городах акции согласованы не были.

В некоторых случаях задержанных отпустили без составления протоколов (как в Самаре), в других участников обвиняли в совершении административных правонарушений.

В Екатеринбурге, где на акцию пришел мэр Евгений Ройзман, одному из граждан во время задержания стало плохо, он потерял сознание. Ройзман осудил действия полицейских, заявив в эфире «Дождя», что считает их избыточными.

В Самаре протестующие обошли в поисках задержанных два отделения. Троих организаторов акции задержали по пути на митинг; еще несколько человек были задержаны на самой акции (в этот момент в другой части площади шел концерт; такие параллельные мероприятия проходили и в других городах — в Екатеринбурге и Петербурге это были акции в поддержку независимости Каталонии).

Несколько десятков человек пошли в пункт полиции, где, как предполагалось, находились задержанные, однако их перевезли в другой отдел. В итоге всех задержанных на акции отпустили.

В Якутске полицейские избили одного из задержанных. Как сообщает издание SakhaDay, это студент Северо-Восточного Федерального университета Вадим Васильев; при задержании его избили дубинкой, сломав нос и выбив зубы.

«Коммерсант» писал, что пострадавший был доставлен в больницу, однако, по данным SakhaDay, в полночь по местному времени (18:00 мск) Васильев по-прежнему находится в отделении полиции; к нему не пускали адвоката, а в отделение якобы съехалось «все городское начальство» для проведения «разъяснительной работы».

Позже Васильева отпустили из полиции — по словам адвоката Феликса Антонова, он отказался с ним общаться, сказав, что «сам упал», передает «Новая газета».

В ночь с пятницы на субботу Ленинский районный суд Краснодара на 10 суток арестовал координатора местного штаба Навального Мирослава Вальковича за организацию массового мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП), об этом сообщает «ОВД-Инфо». Вальковича задержали накануне вечером, в течение первых полутора часов его местонахождение оставалось неизвестно.

В Хабаровске в штаб Навального пришли полицейские, якобы получившие заявление от недовольного местного жителя.

«Полиция тоже не дремлет, ровно к открытию штаба пришли двое полицейских из отдела административной практики с заявлением на нас какого-то хабаровчанина, которого расстроила вывеска на нашем штабе, пишем объяснение.

А на улице за входом наблюдает эшник в компании неизвестной дамы, которая отказалась представляться», — пишет «ВКонтакте» координатор кампании Навального в Хабаровске Алексей Ворсин.

В Тюмени сотрудники ДПС заблокировали своим автомобилем машину юриста местного штаба Навального, сообщает городская «Команда Навального» «ВКонтакте».

«Координатор штаба Александр Куниловский приехал домой вместе с юристом, чтобы забрать документы. Тем временем машина ГИБДД заблокировала машине выезд. Якобы проверяют машину на угон. Юрист разбирается с ГИБДД», — пишут активисты.

В Горно-Алтайске политический активист, член «Партии народной свободы» Павел Смирнов провел 7 октября одиночный пикет в поддержку Алексея Навального.

На центральную площадь города он вышел с плакатом «Навальный 2018. Мы ждем перемен». Сотрудники полиции не воспрепятствовали акции, ограничившись традиционной проверкой документов.

НА СНИМКАХ: акции 7 октября в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Барнауле

и Горно-Алтайске

Источники: meduza.io, svoboda.org, zona.media, bbc.com, ovdinfo.org