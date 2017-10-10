Государство обяжет россиян платно регистрировать домашних животных

В ближайшее время в Госдуму могут внести законопроект о ветеринарной безопасности, заявил РИА Новости зампред комитета по экологии и охране окружающей среды нижней палаты парламента Владимир Панов. Проект правил по учету и идентификации животных разработало правительство, сейчас завершается его подготовка.

Депутат рассказал, что за регистрацию предполагается ввести плату. "Я даже не могу сказать, о каких цифрах идет речь", — добавил парламентарий.

Поэту Орлуше об этом уже можно не беспокоиться )))

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