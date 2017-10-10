БУДУТ СИДЕТЬ. КАК РУМЫНЫ ЛОМАЮТ ХРЕБЕТ КОРРУПЦИИ

В начале этого года румынское гражданское общество одержало важную победу, вынудив правительство отказаться от постановления об амнистии коррупционерам. Таких массовых демонстраций страна не знала с момента падения режима Чаушеску в 1989 году. Количество протестующих достигло 500 тысяч - на площади Виктория в центре Бухареста у здания правительства собралось до 300 тысяч человек, а в крупных городах - десятки тысяч.

Причиной демонстраций стало решение правительства социал-демократов во главе с Сорином Гриндяну внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы декриминализировать нанесение ущербу государства на сумму меньше в $48 тыс и амнистировать уже сидящих в тюрьме за подобные преступления.

Главную скрипку сыграли обычные граждане, сплотившиеся против инициативы, угрожающей похоронить имидж страны, где успешно ведется борьба с коррупцией. Против решения правительства выступил президент Клаус Йоханнис, а также оппозиционные партии.

Обладающая большим авторитетом Румынская православная церковь призвала враждующие стороны к диалогу, но подчеркнула: "борьба против коррупции должна быть продолжена и виновные должны быть наказаны, потому что воровство разрушает общество в моральном и материальном отношении".

Образец для Восточной Европы

За последние годы Румыния стала примером для стран Восточной Европы в борьбе с коррупцией. Национальный Антикоррупционный Директорат (DNA), созданный еще до вступления в ЕС, резко усилил обороты, после того как его возглавила в мае 2013 года бывший генпрокурор Лаура Ковеши. В первый год ее работы десятки судей, прокуроров, депутаты и экс-министры попали под подозрение в коррупции, 90% обвиняемых в коррупции получили уголовное наказани

В январе 2014 года за получение 630 тыс евро взяток получил дополнительный срок в 4 года экс-премьер Румынии Адриан Нэстасе, при котором и был создан антикоррупционный директорат. В ноябре 2014 года по обвинению в коррупционных схемах задержали главу Национального управления по борьбе с экономическими преступлениями и терроризмом Алину Бику - в январе 2017 года ее приговорили к 3,5 годам тюрьмы. В июне 2016 года был осужден к 4 годам тюрьмы за коррупцию Мирча Бэсеску - брат экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, в сентябре 2015 года был задержан по обвинению в коррупции мэр Бухареста Сорин Опреску. В июне 2015 года было открыто расследование против премьер-министра Виктора Понты.

Согласно опросу Avangarde от июля 2016 года антикоррупционное ведомство и судебная власть вышли в лидеры по показателям доверия со стороны граждан:DNAобладал доверием 56% румын, Высший кассационный суд - 58%. Больше румыны доверяли только православной церкви, пожарной службе и армии. Одновременно уDNAпоявились могущественные враги - в апреле 2016 года были задержаны сотрудники израильской охранной фирмыBalckCube, которых обвинили в попытке запугать близких к Ковеши людей и взломать их электронную почту.

Избранный в 2014 году при масштабной поддержке румынской диаспоры, которая только в Италии насчитывает свыше миллиона человек, президент Клаус Йоханнис обещал обеспечить максимальную независимость судов и антикоррупционных структур. Он получил значительную поддержку со стороны ЕС и канцлера Германии Ангелы Меркель в этом вопросе.

Социал-демократия во имя коррупции

Несмотря на протесты, в ночь с 31 января на 1 февраля румынское правительство внесло изменения в Уголовный кодекс. Были декриминализированы должностные преступления с ущербом для государства ниже $47,8 тыс - их планировали наказывать только штрафом, изменена трактовка понятий "конфликт интересов" и "превышение полномочий". Оправданием было избрано желание избежать санкций со стороны Европейского суда по правам человека из-за переполненности тюрем

3 февраля омбудсмен Виктор Чорбя подал иск в Конституционный суд о признании постановлений правительства неконституционными. Посольства стран ЕС и США назвали постановления правительства подрывом верховенства права и борьбы с коррупцией. 5 февраля, после нескольких дней массовых протестов правительство отменило постановления. "Я не хочу делить Румынию. Она не может быть разделена на две части", - заявил в телеобращении премьер Сорин Гриндяну. Но было поздно, демонстранты решили продолжить акции протеста, требуя отставки правительства.

Социал-демократы уже не в первый раз оказываются в центре коррупционных скандалов. В ноябре 2015 года массовые акции протеста вынудили уйти в отставку правительство социал-демократов во главе с Виктором Понтой. Тогда поводом стали не только обвинения в коррупции в адрес премьера, но и ставший результатом халатности и коррупции чиновников пожар в ночном клубе Kolektiv, унесший жизни 64 человек. Нынешний лидер социал-демократов, Ливиу Драгня в 2015 году был осужден условно за подтасовки результатов во время референдума 2012 года, позже его обвинили в присвоении 24 тысяч евро, что грозит ему тюремным сроком в 3-4 года. Тем не менее, под его руководством на парламентских выборах в декабре 2016 года социал-демократы победили и сформировали правительство.

В комментарии ЛІГА.net эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук назвал несколько причин победы социал-демократов. "Явка молодежи была ниже, чем у старшего поколения, традиционно голосующего за социал-демократов. Во-вторых, не были активными представители диаспоры, которые дали возможность Клаусу Йоханнису стать президентом в 2014 году. Также имидж национального антикоррупционного директората вырос настолько, что многие румыны считали, что независимо оттого, кто будет у власти, этот институт будет эффективно работать. Они решили, что ему уже не нужна поддержка. А социал-демократы постарались эту мысль опровергнуть", - отметил эксперт.

Именно Ливиу Драгня, который сейчас не может из-за условного срока занимать государственные должности, было в первую очередь выгодна отмена ответственности за нанесение ущерба меньше $48 тыс.

Последствия

Противники правительства продолжают выходить на акции протеста, требуя отставки правительства. Премьер Гриндяну уходить под давлением демонстрантов отказывается, отмечая, что его судьбу может решить только парламент.

В этих условиях Сергей Герасимчук отмечает, что противостояние в Румынии может привести к дестабилизации в стране и отразиться на соседях. "Румыния пыталась себя позиционировать как остров стабильности в регионе - сейчас это не так из-за массовых протестов. Не ясно, какой эффект это будет иметь для соседей. Намерение провести аналогичные протесты есть в Молдове - под лозунгом "Две страны - общие преступники", были призывы к таким акциям в Болгарии", - говорит он. И главное - граждане Румынии показывают Украине пример стойкости в борьбе с абсолютно коррумпированной системой.

О том, какое значение и последствия будет иметь для Румынии протесты против коррупции ЛІГА.net рассказали румынские политологи Михай Себе и Октавиан Милевски.

Михай Себе, доктор политических наук:

На мой взгляд, досрочные выборы в Румынии не представляются возможными - последние выборы были совсем недавно, и правительство имеет большинство в парламенте. Коалиция большинства будет пытаться сосредоточить внимание на более консенсусных темах - экономических и социальных. Международная критика уляжется. Кроме того, я бы не стал квалифицировать отказ правительства от распоряжения (об амнистии, - ред.) как "победу" протестующих или "поражение" правительства, это скорее начало реального диалога. Сейчас необходимы взаимоприемлемые посредники, гарантирующие для всех сторон сбалансированное посредничество, принятие всеми сторонами его результата, чтобы предотвратить дальнейшие ситуации такого рода.

Нынешний кризис заново открыл президент Йоханниса (на фото в центре) и создал ему преимущество на президентских выборах 2019 года. Он воспринимается как очень активный президент, который ведет импровизированную коалицию оппозиции, заинтересованных граждан при поддержке союзников Румынии в битве за сохранение верховенства закона. Он провел очень эффективную информационную кампанию, использовал все имеющиеся правовые средства, в частности председательство на заседаниях правительства, стимулировал тех, кто может сделать больше для того, чтобы выступить против этого законодательства.

Электорат будущего сейчас на улицах. Люди, которые раньше не обращали внимания на тонкости политической системы, похоже вновь открыли для себя гражданские обязанности, вооружившись новыми СМИ и доступностью Интернета

Что имеет ключевое значение в этих протестах - это гипотеза о становлении нового типа политического управления в Румынии, своеобразная политика Третьей волны по Элвину Тоффлеру. До сих пор правительство имело законность за счет голосов, полученных в начале избирательного цикла, и эта легитимность воспринималась как решающий аргумент для принятия любого решения. Теперь же любое решение должно быть подтверждено гражданами, даже теми, кто не голосовал за правительство.

Электорат будущего сейчас на улицах. Люди, которые раньше не обращали внимания на тонкости политической системы, похоже вновь открыли для себя гражданские обязанности, вооружившись новыми СМИ и доступностью Интернета. Избиратели Третьей волны - очень изменчивые, нередко базируются на эмоциях и принципах, и склонны отвергать старые правила в политике. Тоффлер считал, что в будущем правление большинства устареет, в то время как меньшинства будут принимать все более важную роль. Правительство будет действовать через полупроницаемую прямую демократию, которая характеризуется более индивидуальным участием посредством сложных технологий.

Октавиан Милевски, румынский и польский политолог, Польская Академия наук:

Результаты системной борьбы с коррупцией в Румынии проявились только в 2012 году, когда первая "большая рыба" была отправлена в тюрьму - экс-премьер Адриан Нэстасе. В последующие годы более 2700 чиновников, признанных виновными в коррупции, последовали за ним. Эту кампанию по праву назвали беспрецедентной для всего региона. Не проходит и дня, чтобы телеканалы не объявляли о предъявлении обвинений или отправке коррупционеров в тюрьму. Тем не менее, размер проблемы такой, что Румыния далека от переломного момента. Грубо говоря, государству сначала необходимо отправить в тюрьму 10 тысяч коррумпированных чиновников, и лишь затем Румыния сможет стать нормальной вестернизированной страной.

Случайно или нет, в Социал-демократической партии сосредоточилось наибольшее количество коррумпированных политиков, хотя это не единственная партия, которая потворствует коррумпированной государственной системе. Беспрецедентные 49% социал-демократов на выборах (в декабре 2016 года, - ред.) создали им ложное впечатление всемогущества и безнаказанности. Власти считали, что могут поставить на повестку дня любой правовой акт в своих интересах. Но люди на улице доказали, что Румыния изменилась и улучшилась.

Чиновники, которые поддерживают идею освобождения сотен осужденных за коррупцию - это та же широкая олигархия, которая захватила государство в первые десятилетия после 1989 года. Они осознают, что если не изменят строгие нормы закона по борьбе с коррупцией, то сами окажутся в суде. Правительство пытается изменить нормы, которые привели к успеху последних лет и обезвредить такие институты как Национальный Антикоррупционный Департамент и Генеральная Прокуратура.

Румынские элиты искали "следующий проект страны" после вступления в ЕС и НАТО и, кажется, румынское общество дало им четкий ответ на этот вопрос: это продолжающаяся модернизация и европеизация страны через борьбу с коррупцией

Нет никаких сомнений, что достигнута победа, которую не возможно было представить две недели назад. Это беспрецендентно, что правительство, которое два месяца назад получило 49% голосов, оказалось на грани отставки, это также может быть самой быстрой потерей политической легитимности в истории. Это поразительная победа румынского гражданского общества в самом широком смысле. Румынское гражданское общество созрело настолько, что оно может заставить новоиспеченное правительство отказаться от всякой надежды протолкнуть неясную коррумпированную повестку дня, заставить стать подотчетным движению без явного организационного руководства. Это и есть подлинная демократия в действии.

Это также фундаментальное подтверждение, что проект Румынии как государства сейчас связан с борьбой против коррупции. Румынские элиты искали "следующий проект страны" после вступления в ЕС и НАТО и, кажется, румынское общество дало им четкий ответ на этот вопрос: это вовсе не объединение с Молдовой или какой-то другой потемкинский проект, а продолжающаяся модернизация и европеизация страны через борьбу с коррупцией.

Несмотря на первый выигранный бой, протесты, возможно, продлятся несколько недель - до отставки правительства. Это автоматически влечет за собой досрочные выборы. Некоторые считают, что это не самый лучший момент для досрочных выборов - есть опасение, что нет достойной альтернативы Социал-демократической партии. Однако такая интерпретация недооценивает фактор эрозии, вероятного снижения доверия к этой партии в течение последних двух-трех недель.

Может произойти следующий "румынский сюрприз", в результате чего такая новая партия, как Союз спасения Румынии (реформистская сила во главе с профессором математики, депутатом Никушором Даном, - ред.) может удвоить свои голоса на фоне политического квазибанкротства социал-демократов и их партнеров по коалиции, привести к власти новое поколение политиков с гораздо более развитым чувством долга и демократической подотчетности.

Георгий Эрман, Ежедневный журнал