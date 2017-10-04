О главном. Алексея Навального арестовали на 20 суток «в подарок к юбилею Путина»

Оппозиционер Алексей Навальный арестован за призывы к участию в несанкционированном митинге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что призывы на несанкционированные мероприятия и митинги идут вразрез с действующим законодательством и тех, кто с ними выступает, преследуют по закону, передает ТАСС.

Накануне Симоновский районный суд Москвы отправил Навального под административный арест на 20 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). По мнению самого Навального, это «небольшой подарок» к юбилею президенту Путину, связанный с успехом кампании Навального в регионах. Арест означает, что оппозиционер не попадает на несогласованную встречу с петербуржцами на Марсовом поле 7 октября, приуроченную к 65-летию президента.

Ранее протоколы за нарушение правил публичных мероприятий уже составлялись на Навального после несанкционированных акций 26 марта, 12 июня и «агитационного субботника» 8–9 июля, - пишут «Ведомости».

Скорее всего, начальство просто-напросто испугали многотысячные толпы на предвыборных митингах Алексея в ходе его осеннего турне. Пытаются «сбить волну». Сначала вообще перепугались и начальник московского штаба Навального Николай Ляскин получил железной трубой по голове. Потом подуспокоились и прибегли к проверенному методу — административному аресту.