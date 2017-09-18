«Не пытайтесь покинуть Омск» — это такой местный популярный интернет-мем. Возник после известной фотографии вагона поезда с табличкой маршрута Омск-Омск.
Среди российских политиков принято считать, что город сложный и очень тяжёлый на подъем. А я скажу так: работать надо, и люди поддержат, пишет Алексей Навальный на своем сайте.
Главный оппозиционер страны Алексей Навальный отправился по городам России, где собирает многотысячные митинги.
Митинг в Омске:
"И чего они только ни делали. И заявку на митинг пытались отозвать. И разрабатывали специальную инструкцию «как защитить школьников от митингов Навального». И в этот же день устроили прогубернаторский митинг, за участие в котором платили тысячу рублей", - пишет политик о митинге в Екатеринбурге.
Митинг в Екатеринбурге:
Митинг в Мурманске неожиданно порадовал оппозиционера:
"Это первый город в нашем осеннем турне, и мы решили начать с него, именно потому, что он считается «проблематичным» для оппозиционной политики. С миллионника проще начинать. А Мурманск небольшой, власть всех давит. Ну, думаю, четыреста человек — успех. 150 — нормально. Меньше не хотелось бы, но выступать перед любым количеством людей — моя работа сейчас. Было около трёх тысяч человек в итоге. Фантастический митинг. Прямо под дождем. Ерунда, что нет политической жизни в регионах типа Заполярья. Она есть и бьёт ключом. Люди хотят нормальной жизни и не готовы мириться с этим сборищем воров, сидящим в Кремле или местной администрации".