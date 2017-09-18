в том, что на территории ДНР ситуация спокойная и нет опасности для проживающих там граждан, как утверждает Пушилин

в том, что российские власти боятся, что миротворцы обнаружат оружие и военных, которые идут через российско-украинскую границу на участках, контролируемых сепаратистами