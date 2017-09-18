«Код доступа»: Путин своим бездействием выпестовал православный терроризм

Юлия Латынина в передаче «Код доступа» на сайте радиостанции "Эхо Москвы". Николаю Ляскину дали трубой по голове, с дома Бориса Немцова свинтили табличку, православные террористы начали жечь не только кинотеатры, но и машины. А вандалы, ну, точнее посетители в новом парке «Зарядье», разбили стекло у купола и выдрали, растоптали тысяч 10 растений.

По России прокатилась волна звонков о минировании. Александр Калинин, глава организации «Христианское государство Святая Русь» (обращаю ваше внимание на рифму христианского государства с Исламским государством) сказал, что это из-за «Матильды».

Вот, такое абсолютное ощущение обвала страны в парагосударственное насилие, в насилие, которое государство поощряет, но не контролирует. И в превращение России в такой гигантский Донбасс.

Ведь, что случилось в Донбассе? Что перед этим случилось в Южной Осетии? Случилось так, что Кремль хотел иметь возможность сказать «Это не я. Это не я, это всё желание народа», и в результате дал возможность людям совершать самые страшные поступки и чувствовать себя при этом хорошими людьми.

Вот, во всяком нормальном государстве, даже тоталитарном государстве убийства, поджоги, грабежи – они запрещены. Монополию на насилие имеет государство. А когда это совершают частные лица, это называется преступлением.

И в данном случае на том же самом Донбассе складывается такая ситуация, что всем тем людям, которые были маргиналы, которые были люмпены, сказали: «Ребята, вы можете делать всё то же самое, что вы делали всегда (грабить, убивать, насиловать), но все, кого вы убили, будут украинскими фашистами. И все ваши убийства, на самом деле, будут подвигами во имя Святой Руси».

И естественно, ну, понимаете, каждому люмпену приятно чувствовать себя святым. Но в результате получается то, что на Донбассе, как и, скажем, в Южной Осетии… Ну, представляете себе, там построить, я не знаю, фабрику по производству компьютеров? Да? Это невозможно, потому что в государствах с таким устройством социальной структуры, которая выносит наверх люмпенов, полевых командиров, да?.. Невозможно в Афганистане – в Афганистане там, условно говоря, можно торговать героином, можно насиловать, можно убивать. Можно делать это во имя Аллаха, можно делать это просто так. Но невозможно в Афганистане построить, ну, даже нормальный нефтепровод.

И пока это насилие экспортировалось за рубеж в таком виде, это, конечно, уже было ужасно, но сейчас это насилие начинает существовать внутри России. И конечно, это исключает там возможность любого экономического развития России, и, конечно, это делается ради той же самой возможности отрицания, чтобы сказать «Ребята, нет, это не мы».

Но проблема, конечно, заключается в том, что когда государство утрачивает монополию на насилие, оно утрачивает самую суть своего существования. И, вот, власть – она обладает свойствами сферы. А у сферы, знаете, есть такое математическое свойство, что если в ней выколоть точку, то сфера стягивается в другую точку. Проще говоря, чтоб было понятно, если в пузырь ткнуть иголкой, то этот пузырь, из которого выкололи одну точку (мыльный), стянется в другую точку.

И, вот, это на наших глазах происходит, потому что вот это вот Христианское государство – у него очень известные организаторы (я о нем позднее поговорю, да?). Там среди них есть, например, человек, который лично спускался в ад и лично беседовал с Иисусом Христом. И ему многое объяснили, как устроено оно на Земле. И как вы понимаете, ему в том числе объяснили, что вот эти вот священники настоящей православной церкви, которые катаются на Мерседесах, они слуги Антихриста и даже Сатаны. А вы чего думали?

Вообще я буду в связи с нынешним эфиром и нынешней ситуацией в России цитировать очень много исторических параллелей. Не потому, что я образованность хочу показать и слова говорю непонятные, а потому что, действительно, уж очень много средневековых параллелей и параллелей из жизни стран третьего мира.

Вот, по поводу поджогов кинотеатров уже тут Леонид Млечин цитировал историю с Геббельсом, который начинал, в частности, с того, что врывались штурмовики в кинотеатры и пытались помешать фильму по повести Ремарка. Но я не знаю, знаете ли вы, что поджог кинотеатров был одним из главных толчков Иранской революции.

И очень интересный был поджог, потому что кинотеатры – они были постоянным объектом нападок Аятоллы Хомейни. Не из-за какой-то конкретной «Матильды», а просто как западное дьявольское развлечение. Неоднократно на них случались нападения, и вот 19 августа 1978 года в городке Абадан сожгли кинотеатр. А поскольку он был отделан изнутри поливинилхлоридом и прочей гадостью, то в дыму задохнулось 470 человек. 470 человек! То есть гораздо больше, чем было убито страшной в кавычках шахской охранкой за все годы, когда шах пытался сделать из Ирана приличное государство.

И дальше произошло удивительное, потому что как только Аятолла Хомейни понял о количестве жертв, он заявил, что это сделали его враги. «Это преступное деяние, — я цитирую Аятоллу, — противоречит законам ислама и, стало быть, оно не могло быть совершено противниками шаха, которые рискуют всем ради Ирана и Аллаха». И, вот, просто сравните с поведением наших христианских аятолл, которые рассказывают, что государь Николай есть часть господа бога и принесен сатанистами (или я не совсем поняла, кем там) в жертву за русский народ. И, вот, сразу, как только начали гореть кинотеатры и машины, они заявили, что, во-первых, это не мы, а наши враги, а, во-вторых, кинотеатры будут продолжать гореть.

Вот, я вернусь, если можно, к истории с иранским пожаром. Чем она была потрясающа? А тем, что там досконально известно, как всё происходило. Досконально, что это были 4 исламских фанатика, одного из них звали Хусейн Такбали. Что этот Хусейн Такбали в прошлом был преступником, наркоманом, торговцем наркотиков и так далее. Это очень часто такие лузеры, когда они пытаются как-то обрести смысл в жизни, они не могут стать хорошими предпринимателями, они не могут стать хорошими поэтами, режиссерами, дирижерами и так далее, значит, они становятся фанатиками.

Вот этот фанатик вместе со своими приятелями – он вернулся, кстати, из нарколечебницы 18 августа в городок Абадан с кучей религиозной литературы. Пришел к своим трем приятелям, они сказали, что хотят сжечь кинотеатр. Они взяли несколько бутылок растворителя и пошли жечь кинотеатр под названием «Сохейла». Там оказалось, что они плохо знают химию, потому что они этот растворитель разлили в кинотеатре, а он не загорелся.

Тогда они вернулись домой. Покушали. Уже на следующий день смешали растворитель с растительным маслом. И опять пошли в эту самую «Сохейлу», а она была закрыта (уже кончилось время показа). Они расстроились, поехали домой. Но когда они ехали мимо, они вдруг увидели, что еще работает кинотеатр «Рекс». Они зашли внутрь, они купили билеты, они подожгли фойе, более того двое из них пошли внутрь. Вернее, все они пошли внутрь, и двое из них там сгорели, потому что они не ожидали пожара такой силы.

А вот как раз Хусейн остался живой, и дальше было совершенно удивительно, потому что, с одной стороны, ну как бы, было достаточно очевидно, что да, это дело рук религиозных фанатиков. Но именно Хомейни, именно Аятолла, поскольку он владел к этому моменту умами иранцев, он начал распространять самые дикие слухи, что начальник полиции города приказал закрыть двери, чтобы никто не мог спастись, что полицейские запрещали тушить этот самый кинотеатр. То есть Аятолла, с одной стороны, продолжал утверждать, что кинотеатр есть сатанинское развлечение и надо их уничтожать, а б) заявлял, что именно этот конкретный кинотеатр и 470 трупов – это дело рук шахских агентов.

Кто в это не поверил, были семьи погибших. Они всё время требовали расследования, они даже после революции проводили демонстрации. Эти демонстрации уже, естественно, жестоко разгоняли Стражи исламской революции.

А почему я обо всем этом рассказываю? Потому что Хусейн Такбали – он каялся в произошедшем. Его имя, что именно он поджег, было хорошо известно. Он ходил к муллам, он после революции обивал пороги в Исфахане. И в конце концов, его не трогали несколько лет, но вдруг через 3 года после пожара власти, все-таки, решили его судить. Он каялся, он объяснял, что он хотел быть лишь вместе с теми, кто делает революцию, но по невежеству совершил большую ошибку. Но когда его приговорили, его приговорили как агента сатанинской династии Пехлеви и ее израильских и американских хозяев.

Вот, это совершенно удивительная история о том, что когда в дело вступает фанатизм, то любые факты игнорируются и, более того, они игнорируются принципиально. А каждый, кто пытается их не игнорировать, тут же объявляется прислужником Сатаны.

И, вот, мы видим примерно то же самое в истории с поджогами кинотеатров и машин в истории с «Матильдой», и мы видим, что возникновение православного терроризма, конечно, можно поставить в заслугу Путину. Что не предвещало, как говорится.

Но, все-таки, по порядку, и я начну, если можно, с «Зарядья». Ну, через 10 минут после начала передачи я начну.

Вот, конечно, знаете, еще когда я была в Москве, я несколько раз ходила мимо строящегося «Зарядья» и точила слюну, потому что я очень хотела посмотреть, как это будет, потому что для меня, вообще-то, если честно, города делятся на те, в которых есть парки, и поэтому в них можно жить, и на те, в которых парков нету и поэтому в них жить нельзя.

Вот, под Москвой в Переделкино и Баковке построил Роман Абрамович гигантский парк, и после того, как он построил парк на месте вонючего леса, посреди которого было сточное болото со сточными водами, в этом месте изменился климат. Все говорили, что русский климат нельзя переменить. Но, вот, Абрамович построил возле Сколково парк, и климат русский там переменился.

И то же самое с «Зарядьем». Вот, я, естественно, там не была, я видела только картинки. Но это фантастическая история, когда посреди Москвы, там, где суперлакомая недвижимость, там, где прежние московские власти (Лужков) хотели отдать вот эту страшную гостиницу «Россия» Шалве Чигиринскому, ну, естественно, любимому человечку. И там должно было возникнуть что-то очередное страшное, что привело бы к транспортному коллапсу, потому что я не устаю цитировать эту замечательную фразу Блинкина, что у Лужкова ни единый квадратный метр площади в центре Москвы не считался освоенным, пока под ним не выстроишь что-то на десятки тысяч квадратных метров, что приводит к тотальному транспортному коллапсу.

И вот после того, как Лужков ушел и Чигиринского турнули с этого проекта, было принято фантастическое замечательное решение построить на этом месте парк. И более того, был проведен конкурс… Да, вот в этой самой путинской России проведен конкурс, на котором были лучшие мировые парковые дизайнеры, на котором соревновались люди, которые превратили в парк Мадрид, на котором соревновались люди, которые строили стеклянные парки в Сингапуре. И победили тоже очень достойные люди. И произошла совершенно потрясающая парковая история. Там единственный, кто сумел вкрасться, это Гергиев. У нас же Гергиев в музыке – это то же самое, что Михалков в кино. Да? Это тот, который играл в Цхинвали над концлагерем, где томились грузины, в Сирии на развалинах Пальмиры, которую взяли, чтобы он там сыграл с Ролдугиным. Вообще он не бедный человек как все, кто крутится возле Кремля. И вот Гергиеву кинули кусок – он, значит, там концертный зал, руководил стройкой.

Вот, несмотря на этот концертный зал, там произошла потрясающая вещь. А дальше выяснилось, что… Ну, вопрос: можно ли создать на Гаити замечательный парк Ботанический сад? Нет, потому что на Гаити его срубят на дрова, потому что у населения элементарно не хватает дров. А, вот, то же самое оказалось, что внутри путинской России та атмосфера разрешенности насилия, хулиганства и вообще, вот, быдла, которому всё позволено, она сыграла гигантскую роль, и это чудо паркового искусства, ну, в мгновение ока превратили… Ну, я еще даже понимаю тех, которые там выкапывали и уносили. Хотя, я не уверена, что у них приживется. А кто-то… Ну, кто-то топтал с непонятки (это еще можно понять). Но согласитесь, там, кидать камнем в стеклянные вот эти вот окна – это же не случайно происходит.

Это, вот, взаимосвязано. Если можно табличку Немцова, то можно и концертный зал Гергиева. Конечно, всё просто тут разрешается, потому что, ну, достаточно ввести плату за вход, и она сразу отсекает тех, кто привык чувствовать себя в родном городе как на Донбассе. Но дальше возникает проблема, потому что это отсекает именно анчоуса, это отсекает именно тех, кто, условно говоря, за 300 рублей готов пойти на путинг. И если люди, которые так ценят свое время и так ведут себя в общественном пространстве, будут отсечены от парка «Зарядье», они обидятся, они скажут: «А чего это? Это только вот для этого креативного класса? Он ходит на Болотную, а ему парк «Зарядье»? А мы ходим на путинги, а нам, значит, шиш с постным маслом?»

Ну, собственно, кроме парка история с табличкой Немцова, которую свинтили. Вот, мой коллега Сергей Пархоменко уже замечательно заметил, что сделал это тот самый Брумель, которого прокатили на выборах только что. Да? То есть сделали, чтобы напомнить о себе, чтобы заметили.

Вот эти несчастные выборы, когда туалетный рулон можно было избрать, с этими пенсионерами, которые ходили на дом, с этими таджиками, которым скопом давали права гражданства, даже не смотря на то, что они потом взрывают метро, лишь бы они проголосовали за нужную «Единую Россию». Да? И вот этот самый Брумель – он пролетел.

Это, кстати, к вопросу о всенародной поддержке гоблинов. Нам всё время пытаются внушить, что вот эти распоясавшиеся утырки, что вот эти Тарасевичи, нодовцы, поклонсконоиды, что они пользуются громадной поддержкой. Вот, чего у нас там заявил депутат от правящей партии Петр Толстой по поводу «Матильды»? Что «крайне неверно игнорировать мнение людей, которых это оскорбляет и задевает. Вы же понимаете, что дело не в Поклонской, она не одна, за ней сотни тысяч, если не миллионы людей».

Ау, господин Толстой, какие миллионы? Когда, вот, все эти прекрасные люди собирали подписи за запрет «Матильды», сколько они там собрали? Несколько сотен подписей в результате широчайшей поощряемой государством кампании. Да?

Я конечно, понимаю, что с точки зрения Петра Толстого много миллионов людей как женского, так и мужского пола заочно влюблено в государя-императора, и по ночам страшно ревнуют его к этой сучке Матильде. Но, вот, оказалось, что, все-таки, не много. Особенно по сравнению с теми 600 тысячами, которые, несмотря на противодействие властей, подписались за то, чтобы выдвинуть в президенты Навального.

Или вот там, знаете, вот есть такой рэпер Фараон. Я недавно смотрела его совершенно отвратительный клип, который начинается так: «Вчера я трахал телку в Мерседесе». Отвратительный, потому что в отличие от баттла Оксимирона и Гнойного он мне никакого удовольствия не доставил, потому что это был, действительно, такой крик молодого шимпанзе и больше ничего. А смотрела я его потому, что я услышала, что у него 36 миллионов просмотров. Мне хотелось посмотреть, что же это такое.

Вот, понятно, что эти 36 миллионов, наверное, масса молодежи посмотрела это несколько раз. Ну, допустим, это 10-12 миллионов. Да? Но, вот, точно вот эти вот 10 или 12 миллионов или больше, которые слушают, задыхаясь от счастья, клип «Вчера я трахал телку в Мерседесе», они точно не по части астрального соития с ангелом Николаем, духовных скреп и мироточащих бюстов.

Вот те 36 миллионов, которые слушают Фараона, они, правда, будут вытаптывать парк «Зарядье». Это правда. Но, вот, как бы, насчет миллионов, которые за Поклонской, вот это как-то Толстой погорячился. И, конечно, поэтому самое важное тут не Брумель, самое важное, конечно, тут зам мэра Леонид Печатников, вот тот самый, который прославился в скандале, когда впятеро против альтернативной цены закупались онкопрепараты, да? То есть люди… Вот, когда люди воруют в 5 концов не на лампочках, а на человеческих жизнях, вот это вот просто конец.

Вот этот Печатников-то и сказал, что табличку сняли правильно, и связь между пятикратной ценой на онколекарства между заработком на страшных, чудовищных смертях и, вот, людоедском желании завинтить дырочку в любом месте, через которое проникает воздух свободы, вот, в случае Печатникова оказалась удивительно наглядна.

И что, конечно, было важно в этой истории? В этой истории был важен финал, схватка адвоката Новикова с, если я правильно понимаю, Тарасевичем уже. Вот, это вообще закон, который Кремлю следует иметь в виду, что насилие рождает против насилия, потому что я, конечно, горжусь поступком Новикова. Потому что волкодав прав, а людоед – нет. Не прав тот, кто творит насилие, особенно если он чувствует себя совершенно безнаказанным, благодаря покровительству государства. Особенно если он знает, что те, кто закупает онколекарства в 5 концов, выступят в его поддержку. А прав тот, кто дает этому безнаказанному насилию отпор.

И напомню то же самое, что напомнил Пархоменко, что, вот, 30 сентября, в сентябре подана заявка на митинг, протестующий против того, что сняли табличку. И, вот, сколько там табличку снимало? Вот эти 2 с половиной человека, которые не прошли даже в муниципальный совет. Вот, посмотрим, сколько выйдет на митинг. Да? Потому что не бесполезно выходить на митинг в такой ситуации несанкционированного насилия, которое одновременно становится настолько мелким, что на низовых своих концах уязвимо. Потому что, конечно, этот митинг – он будет не просто против таблички, он будет против Поклонской, против избиения Ляскина, против вообще вот этой вакханалии насилия, которая затапливает Россию и превращает ее уже просто окончательно в какой-то Афганистан. А что хорошего может быть в Афганистане?

Ну, собственно, и о главном насилии недели, о рождении православного терроризма. На прошлой неделе екатеринбургский псих, натуральный псих (то есть у него диагноз) въехал на грузовичке, который был гружен горючими веществами, в фойе кинотеатра, поджег, попытался скрыться. И когда эта история произошла, я, откровенно говоря, не стала на ней сосредотачиваться, потому что, ну, псих – он и в Африке псих. Понятно, что психически неадекватные люди притягивают друг друга – это, собственно, называется «индуцированный психоз». И, собственно, чем психоз отличается от идеологии? Тем, что сумасшествие – это когда спятил с ума один человек, а идеология – это когда несколько людей спятило с ума на одинаковой почве.

Ну, собственно, мне казалось, что выходка, вполне вероятно, носит единичный характер. Собственно, ее нелепый характер подчеркивал тот факт, что кинотеатр не собирался «Матильду» показывать. Ну, психу было всё равно.

Но дальше сгорают в понедельник 2 машины у офиса Константина Добрынина, адвоката Учителя. При этом находится записка «За «Матильду» гореть». При этом, как выяснилось, тоже люди были не совсем адекватные, потому что они даже не сожгли машины Добрынина, они сожгли машины совершенно посторонних людей. И вот становится ясно, что Путин своим бездействием выпестовал прямо на наших глазах уникальное, не имевшее доселе места общественное явление – православный терроризм.

В общем, как-то православие не значилось в списке доселе религий, которые подозревали в причастности к терроризму. Вот, заметьте, что до сих пор даже не требовалось рассказывать на всех углах, что православие – это исключительно мирная религия, а все, кто говорит обратное, это вот они ортодоксофобы и их надо убивать. Вот, ну, как-то… Да, были у православия дела давно минувших дней, были всякие там жидовствующие еретики, которых сжигали в железных клетках. Но, все-таки, это было в XVI веке. Или были боевики кенеги, которые громили язычников и их статуи. Но, все-таки, согласитесь, плюсквамперфект.

Итак, чего мы имеем? Мы имеем православный, насколько я понимаю, скрепоносный проект под названием «Матильда». Вот, «The Insider» на днях опубликовал вполне скабрезные подробности ее финансирования. Разгласил их некий продюсер Владислав Москалёв, который отрезан от сладкого пирога. Значит, по словам Москалёва деньги выделялись из кремлевского общака, главным благодетелем был управделами президента Кожин. Собственно, на глазах Москалёва он, якобы, набрал телефон и отдал Газпромбанку команду «Десять», бабки загнали на оффшор. Кожину подарили часы за 400 тысяч, а Владимир Винокур, который был одним из главных инициаторов, тут же забрал из проекта пару миллионов на погашение своих долгов перед ВТБ.

И я про откровения отставленного продюсера Москалёва, который даже утверждал, что в рамках подготовки скрепоносного фильма «Матильда» режиссер Учитель, цитирую, «вынес миллион наличными из кабинета Винокура на Старой площади в синей сумке на моих глазах». Я хочу заметить, что в данном случае Учитель, понятное дело, существо страдающее, он не дарил часов, он не затыкал этими деньгами свои кредиты, он реально не крал денег – он снимал на них фильм. Это же не Серебренников. Это важный симптом. Вот, нам говорят, что Серебренников – это сигнал нашей интеллигенции. На самом деле, это тоже симптом бардака, но Учитель – это точно не сигнал фрондирующей интеллигенции. Это фильм, который снимался на кремлевский общак, к которому саундтрек записывал Гергиев. Вот, просто ничего не можно снять скрепоноснее. И я думаю, что когда мы его увидим, мы, может быть, еще очень сильно удивимся, что это скрепоносный фильм.

И мы имеем гражданку Поклонскую, которая впервые публично стала ревновать покойного императора к его красавице-содержанке, и когда это произошло, ну, мало кто мог предположить, что чувство, заслуживающее, несомненно, самого пристального внимания психиатров завладеет широкими массами населения, в том числе и мужского пола. В конце концов, уж как-то покойник больно был ничтожен. Обычно Наполеонов любят.

Вот, понятно, что… Насколько там достоверны в деталях рассказы Москалёва, мы не знаем, но мы понимаем, что, вот, Газпромбанк, Кожин, Винокур – всё это просто люди на порядок серьезнее и приближеннее к Кремлю, чем Поклонская, даже несмотря на ее, как говорят, покровителя Володина.

И тем не менее, почему это кремлевский проект? Объясняю. Вот, поставить табличку Немцова. И сразу оказалось, что это незаконно. То есть, внимание, не один человек, все жильцы дома собрались, проголосовали, заплатили деньги, заказали скульптору, установили. Не, это не законно.

Помните, как государство объяснило, что нельзя тушить пожары без его разрешения? Что нельзя незаконно волонтерствовать? А некоторые вещи, ну, например, с оружием в руках идти в Южную Осетию защищать ее от грузинских фашистов или в Донбасс защищать его от украинских фашистов – вот, государство разрешает. В том числе разрешает Поклонской геройствовать против «Матильды».

Еще раз, в любой нормальной стране это было бы нормально. Вот, кто-то вступает в Ку-клукс-клан, кто-то в Антифа. Свобода выбора.

Но в России другое: у нас за перепост картинки можно угодить за решетку. Но при этом Поклонская – член «Единой России», депутат. Изо дня в день ей продолжают подавать машину, и Путин в ответ на вопрос о Поклонской говорит, что она выражает собственное мнение, и это у нас никому не запрещено.

Это, знаете, из серии «Я не могу дозвониться генеральному прокурору». Поклонская самостоятельно, депутат от «Единой России»? Ну, не смешите мои тапочки.

Вот, что в данном случае интересно? Вот, есть история о том, что был такой Мариинский театр – это был такой гарем-лайт. Сексуальное воспитание наследников династии Романовых включало в себя тренировочные соития с балеринами. Есть даже замечательная история про балет «Баядерка», в котором государь лично распорядился, чтобы когда будут показывать гарем, каждая девица из этого гарема встала и перед императорской ложей сделала па. Вписано это было, кажется, в третий акт.

Николай совершенно не исключение: его посадили за стол с Матильдой лично его папа. Очень правильная история (чтобы не влюбиться в какую-нибудь светскую даму, когда у мальчика тестостерон бушует, чтобы была плевательница для молодой спермы). Было это 20 марта 1890 года во время выпускного спектакля. По традиции там присутствовала вся императорская семья. Это, так сказать, были смотрины будущих содержанок.

Александр Третий по воспоминаниям Кшесинской лично протянул ей руку со словами «Будь украшением и славой нашего балета», и после этого сам посадил ее с наследником.

Потом девочка, конечно, пошла по рукам, она была любовницей сначала великого князя Сергея Михайловича, потом дяди императора Владимира Александровича, потом уже его сына Андрея Владимировича, с которым через много-много лет уже в 1921 году вступила даже в брак.

А вообще это был очень милый роман, продолжался всего 2 года. Оба очень трепетали. Матильда даже, если судить по ее воспоминаниям, была еще далеко совсем не та расчетливая холодная женщина, которой она стала потом. Николай перестал с ней встречаться после помолвки с Александрой Гессенской в апреле 1894 года. И вообще само представление о том, что то, что мужик спит с женщиной, может быть оскорбительным, оскорблять чью-то память, ну, честное слово, ну, ребята, ну, не с козой же Николай Второй спал. Далеко не худший вариант.

Вот, знаете, вот была там другая любовница другого великого князя Элиза Балетта, великого князя Алексея Александровича, который заведовал военным флотом. Толстая, бездарная и известная тем, что все свои деньги, которые он крал (а он крал очень много, он как раз тратил на госпожу Балетта). Так что когда после Цусимы Балетта вся в бриллиантах вышла на сцену, то публика ею освистала и закричала, что «Вот наши крейсера – они у нее на запястьях и в ушах качаются».

И, собственно, не секрет (этот роман). Опубликованы дневники Николая Второго, опубликована куча воспоминаний, включая самой Кшесинской.

Что интересно, есть такой жанр «Альтернативная история». Вот куча народа, куча историков, вполне серьезных историков очень часто оспаривают, что произошло что-то вот так или не так, и говорят «Нет, всё было не так». Иногда они попадают в точку, иногда какие-то совершенно безумные теории. Вот, например, выходит масса книг в Англии о том, какой хороший был король Ричард Третий и как он не убивал принцев в башне.

Ребята, вперед! Напишите книгу о том, что роман Цесаревича с Матильдой Кшесинской был мистификацией, что она врала, вот, по такой-то причине, а все остальные по такой-то, и так далее, и так далее.

Вот, есть человек, который после Ходынки поехал на бал (у него это в дневнике записано), который после Цусимы, вот, как раз тогда, когда публика-то свистела, что всё разворовано и поэтому российский флот потерпел поражение. Знаете, что произошло? Да, он в это время играл в теннис, он тяжело вздохнул и тут же взялся за ракетку. Очень кошек любил стрелять. Правда, после Цусимы он записал в дневнике, что защитники все – герои, сделали более того, что можно было предполагать. На то, значит, воля божья. Это у него была воля божья, а не воровство родственничков. Ничего переделывать не стали, Балетта продолжала ходить в бриллиантах.

Ну, вот, хоть как-то обоснуйте, что этого не было, что дневники поддельные. Вместо этого что мы видим? Мы видим 2 вещи – истерику и насилие. Обе вещи, оба приема, которые должны не убедить противника, они должны отбить охоту спорить.

Посмотрите, причем, как это у них сделано, да? Что говорит это Христианское государство? «Если завтра выйдет фильм «Матильда», — говорили они, — кинотеатры начнут гореть. Наши братья готовы пожертвовать жизнью. Любой баннер фильма «Матильда» будет рассмотрен как желание унизить святых православной церкви, а любое заявление в полицию – это будет желание заработать на прокате фильма, порочащего святых и провоцирующего к гражданской войне».

И как только кинотеатры загорелись, вдруг нам говорят «Нет, наше личное нежелание было жечь кинотеатры. Наоборот! Мы хотели предотвратить это. Надо переключиться на истинных поджигателей и зачинщиков этого общественного настроения». То есть, понимаете, это их обидели, это «Матильда» — агрессия, а они – миротворцы. А поджигают кинотеатры, вот, как вот Владимир Легойда уже сказал, председатель Синодального совета, «акты насилия не могут исходить от верующих людей». Это наоборот, вот эти гады, которые сняли фильм «Матильда», они сначала сняли, а теперь еще и поджигают.

Обратите внимание, абсолютная позиция исламистская: просто плагиатят люди мулл, которые, как случилось 11 сентября, сразу закричали, что все теракты устраивают сами неверные, чтобы скомпрометировать мирный ислам. «Наша религия исключительно мирная, а если, значит, какая-то сука не считает нашу религию мирной, то суку убьем нафиг».

Причем, вот, Мирон Кравченко, один из основателей этого Христианского государства, утверждает, что есть еще люди, которые готовы присоединиться даже сейчас: «Их тысячи».

Ребят, еще раз, какие тысячи? Если они тысячи, чего же, когда вы устраивали акции протеста против Матильды, там вас было несколько сотен? Вот, у нас в Москве произошла маленькая муниципальная революция в это воскресенье, выборы, на которых победило свыше 200 оппозиционных депутатов, революция, за которую я снимаю шляпу перед Гудковым и Кацем. Появилось абсолютно новое общественное пространство. Вдруг люди поняли после этого воскресенья, что выходить на улицы не бесполезно. Они, конечно, это понимали еще и после Навального, но сейчас они вдвойне поняли. Они поняли, что идти голосовать не бесполезно вот в этом абсолютно мутном омуте, когда мы все знали, что незачем ходить на голосование – придут надомники, придут пенсионеры, придут таджики. Оказалось, есть, зачем ходить на голосование.

Вот, что же эти замечательные верующие, если за ними согласно Толстому миллионы, чего же они не избрались? Чего же даже Брумеля прокатили?

Вот, как вы думаете, сколько на выборах сейчас, если выставиться, наберет человек, который рассказывает, что он лично встречался с Иисусом Христом?

Вот, что происходит? Есть простое правило, которое можно назвать «Правило секты желтого неба». Вот, вы встали и сказали: «Небо синее». Вам, наверное, поверит большинство населения, но, в общем, вы никогда не создадите из этого секту.

А представьте себе (я уже приводила этот пример), вы встали и сказали: «Вы знаете, небо, на самом деле, желтое. Вот, вы видите, что оно синее. Не верьте глазам своим. То, что вы это видите, это происки американской военщины или динозавров с Марса, но я сделаю его желтым, и тогда всем будет счастье».

То тогда вы, действительно, создадите секту, потому что будут люди исступленно веровать, что небо станет желтым, а всякая секта и всякие деструктивные мемы – они же строятся по принципу сетевого маркетинга. А что такое сетевой маркетинг? Чем больше людей вы обратили в свою веру, тем выше ваш статус. Деструктивный мем всегда поднимает статус тех, кто его пропагандирует. История про синее небо ваш статус не поднимет, история про желтое небо, если вы людям внушите, поднимет.

И эта история буквальная, я не шучу, потому что я ее специально взяла из реального примера, потому что в 184 году нашей эры участники Даосского восстания желтых повязок в Китае считали, что когда они придут к власти и победят, то желтое небо справедливости сменит синее небо неравенства.

Вот, нельзя объединить людей на основе того, что Николай Второй был бездарный правитель, который после Ходынки поехал на бал, и любил стрелять кошек, а на основании утверждения о том, что это был новый Христос, принесенный в жертву за Россию, да запросто. Несмотря на то, что носителей второго утверждения будет гораздо меньше, чем первого, они будут гораздо более агрессивней.

И вот, собственно, меня очень заинтересовало, я стала пытаться найти, а кто же вот эти люди, которые нас так всколыхнули, вот это Христианское государство Святая Русь? Очень мало о них сведений. Значит, вот, один из них дал интервью Медузе. Он заявил в этом интервью, что «Господь дал мне миссию ретранслировать позицию общества». Заметьте, «позицию общества», не свою. Эти люди всегда говорят от имени народа.

Дальше он говорит «Люди готовы жечь всё, что угодно, всё, что способствует этому богохульству. Но это будет не убийство, — цитирую, — а лишение жизни за веру». Дальше он говорит, что человек может, верующий человек, который видит, насколько Учитель несгибаем, может его и на кол посадить. «Мы этого не хотим, мы предупреждаем об этом. Есть люди, которые будут караулить Учителя у подъезда, найдут его и переломают ему ноги».

Ребят, такие люди есть, да, правда. А чего же они, как я уже сказала, не баллотировались? Чего же они несколько сотен подписей собрали вместо хотя бы 600 тысяч как у Навального?

Вот, представим себе, что Навальный говорит «Я лично этого не буду делать, но я знаю людей, которые, скажем, Ротенбергу за воровство хотят ноги переломать и посадить его на кол. Это не убийство, а подвиг». Вот, как вы думаете, через сколько моментов к Навальному придут изымать сервера?

Так вот, это 2 человека. Александр Калинин – насколько я понимаю, это тот самый человек, который известен под псевдонимом «христианин Александр», который утверждает, что он пережил клиническую смерть, во время смерти попал в ад, а после удостоился и видеть самого Иисуса Христа.

Это, конечно, совершенно потрясающая деталь, потому что, если кто не знает, это абсолютно избитый такой христианский прием. Во многих апокрифических деяниях апостолов человек умирает, апостол его воскрешает, после этого этот язычник, встав, рассказывает всем окружающим о том, что он видел в аду, и что спастись можно только с помощью Иисуса Христа. После этого все обращаются в Иисуса Христа.

Этот прием настолько распространен, что у меня есть такое подозрение, что, действительно, ранние христианские проповедники его частенько практиковали. Ну, я уж не знаю, воскрешали какого-нибудь своего сотоварища.

Это просто классика жанра. Есть в деяниях Фомы, есть в деяниях Филиппа. Любимый прием христианской пропаганды 2 тысячи лет назад.

Кстати, значит вот, там пятичасовой ролик о том, как он рассказывает про свои похождения в аду… И, кстати, обратите внимание, что там про иерархов православной церкви говорится, что, вот, если они уже купили машину Мерседес, всё, это уже Антихрист или Сатана. Да?

И есть еще Мирон Кравченко, который как раз в интервью «Deutsche Welle» заявляет, что государь последний русский повторил голгофский путь Христа-спасителя, выступив в качестве жертвы на русский народ.

Там вообще замечательные вещи есть у этих людей. «Государь Николай есть часть нашего господа бога» и так далее, и так далее.

И, вот, псковский журналист Алексей Семенов раскопал следующее. Он сказал: «А вот как странно. Вот, есть такой Мирон Александрович Кравченко, который в августе 2015 года был в Киеве в учредительной конференции по созданию антипутинского информационного фронта. До этого он сотрудничал далеко в юности с журналами «Penthouse» и «Медведь», а, вот, в 2004 году вступил в Союз православных хоругвеносцев. Потом, значит, Русские марши. А потом, значит, был как раз этот антипутинский фронт».

Вот, не знаю, тот это или не тот человек, но понятно, почему Мединский-то возбух и почему получилась эта битва ужа с ежом, Мединского с Поклонской. Потому что я думаю, что когда они прочли про этот антипутинский фронт, про то, что за Мерседесы попам гореть в аду, то у них, наверное, остатки волос дыбом на голове встали: «Как это государь Николай – часть нашего господа бога, когда известно, что этой частью является Владимир Владимирович Путин?»

Теперь про часть бога. Историческая часть. Это тоже очень известная история, потому что постоянно в истории человечества объявлялись люди, которые были знакомы с Христами или сами были Христами – это такое обычное состояние средневекового или дикого общества.

Вот, в 591 году Христос объявился в Живодоне во Франции. Творил чудеса, а, собственно, его профессия в миру – он был атаман разбойничьей шайки, которая всех грабила.

В 1140―х еще один Христос объявился в Британии, он был сын бога, посланный для того, чтобы очистить мир огнем. Разбойничья его шайка состояла из епископов с именами Мудрость, Знание, Праведность и так далее. Причем, очень убежденные у него были сторонники. Когда их захватили и разбили, то они отказывались отречься от своего сына бога и даже когда одного из них вели на костер, он закричал «Земля, расступись!» Он был уверен, что сейчас расступится.

В 1110―х годах во Фландрии был очень известный Христос Танхейм. Был, значит, глава восстания пастушков Иаков, который не просто лично видел Христа, он, знаете ли, предъявлял при каждом удобном случае письмо от Девы Марии, ею написанное собственноручно.

В 1534 году был такой Иоанн Лейденский. Тоже был царь из рода Давидова. Когда восстание кончилось поражением… А там были жуткие вещи – там этот человек лично рубил головы. Он объявил всех женщин своей собственностью, и многое другое было удивительное тогда во время правления этого Христа в Мюнстере.

Так вот когда восстание кончилось поражением, в Гронингене объявился другой Христос, сын божий. А через 30 лет еще один Христос, баптист Ян Вильямсен. Тоже это была просто шайка разбойников, которые нападали на богачей и священников под тем предлогом, что имущество, которым незаконно владеют они, на самом деле, должно принадлежать избранным.

Не только в Европе бывали вот такого рода милленаристские движения, люди, которые лично видели Христа или были Христами. В Китае в 1850-м вождь восстания тайпинов провозгласил себя младшим братом Христа. Вот, армия сопротивления Господня, которая до сих пор действует в Уганде, тоже Христос во главе ее стоял Джозеф Кони.

Был еще один Христос у индейцев в 1889 году, основатель пляски духов, индеец Вовока. Обещал, что тот, кто исполняет эту пляску, будет неуязвим для пуль белых. А спустя четверть века на другом континенте, то есть в России, среди горных алтайцев была замечательная вера в Белого Бурхана, ее проповедовал шаман Чет Челпанов. И даже в 1904 году созвал несколько тысяч алтайцев для поклонения этому самому Белому Бурхану в долину Теренг.

Причем, Белый Бурхан скоро появился, точнее его помощник, потому что там каждый день дочь Челпанова удалялась на вершину горы для беседы с Белым Бурханом, а, вот, через 3 дня она неожиданно явилась в сопровождении одного из младших Бурханов.

Очень интересная история была связана с Христами, которых ждали поклонники культа Карго. Они рассказывали обычно, что белые похитили Христа и держат его в Сиднее.

Кроме того, к вопросу о почитаниях императора, очень часто в Европе в Средневековье были разные истории с почитанием воскресших императоров. Ждали второго пришествия Карла Великого, Фридриха Барбароссы, Людовика Баварского.

И есть прекрасная религия растафари о том, что эфиопский император Хайле Селассие был Христос черной нации и он скоро воскреснет.

И, вот, я к тому, что всё это – Белый Бурхан, хозяин Венгрии, пастушки – всё это пришло к нам, мы теперь всерьез обсуждаем. Вместо того, чтобы обсуждать такие замечательные вещи как типа планшет, который Ростех начал поставлять российским школьникам и который почему-то подозрительно похож на американский планшет enTourage eDGe, который вообще-то сейчас… И даже написано на этом планшете тот же самый enTourage eDGe. И стоит этот enTourage eDGe, который просто не имеет спроса, если его можно отыскать в интернете, 30 долларов вместо того, чтобы стоить 30 тысяч рублей, по которым их поставляет Ростех.

Вот, вместо того, чтобы обсуждать эти более важные вещи или санацию банка «Открытие», мы обсуждаем, вот, людей, которые беседовали с Христом, и это, действительно, становится более важной историей. Вот, есть фильм, который снимал абсолютно лояльный режиссер на деньги кремлевского общака и музыку к которому сочинил сервильный Гергиев, музыкальный Михалков. И нет, оказывается, что даже этот фильм недостаточно христообразен.

Причем, в нормальном государстве в любом, разумеется, существуют «Хирурги», Поклонские, Калинины, вот, куча людей, которые встречались с Христом. Наверное, в США есть женщины, которые там астрально спали с Джорджем Вашингтоном и так далее.

Но это в нормальных государствах не мейнстрим. Мы же, все-таки, извините, не в Иудее VIII века до нашей эры.

И вот эту крышечку приоткрыл лично Путин, и эта крышечка даже не о выборах, не о Путине. Это история о близящемся втором пришествии государя Николая.

И это очень известная история. Я напоследок расскажу последнюю историю про XIII-й век, когда тоже все ждали второго пришествия. И вот про того самого Иакова Венгерского, который носил с собой письмо от Девы Марии и который созывал народ в Крестовый поход. Который исцелял больных, у которого… Ему приносили еду и питье, и те не кончались. И власти так были зачарованы этим новым Христом, что в Париже, когда он туда вошел, даже мать-королева Бланка была очарована им.

А дальше началась проблема – грабежи. Сплошной Донбасс. Оказалось, очень здорово, что ты вступаешь в армию этого прекрасного человека и ты можешь насиловать, убивать и грабить, и все, кого ты убиваешь, они враги Христа. И особенно грабили священников – вспарывали животы, топили в реке, разумеется, грабили.

И вот это очень важный момент, что когда властям пришлось покончить с этим движением венгерского мастера, которое они первоначально поощряли, потому что они напрасно думали, что это в их пользу, они уже начали рассказывать народу, что движение это устроил сам мусульманский султан, чтобы ему христианских мальчиков поставлять в гаремы. Да? Вот такой круговорот абсурда в природе. Вот этот абсурд у нас происходит сейчас. А там, где происходит абсурд, не может быть экономики, и это понимает уже не только интеллигенция, но и элита, то есть Кремль играет сам против себя.

Всего лучшего, до встречи через неделю.