Двухминутка ненависти

Давайте представим, где мы окажемся через 20 лет. По сути, есть всего два варианта России 2037: в первом случае мы станем цивилизованной европейской страной, уважаемой и процветающей, во втором — превратимся в Северную Корею с запрещенным интернетом и ежедневными двухминутками ненависти.

Как бы громко это ни звучало, вероятность обоих сценариев определяется прямо сегодня — и зависит она от вашего (лично вашего, без всяких обобщений) отношения к предстоящим президентским выборам.

Допуск или недопуск на выборы единственного независимого кандидата обозначит дальнейший вектор развития нашей страны. Либо мы со свистом скатимся назад и вниз, где нас ждут тотальная коррупция и повальное лицемерие в северокорейском стиле, либо начнем движение в сторону политической конкуренции, развития бизнеса и справедливого распределения национальных богатств.

Просто представьте на пару минут, как через 20 лет ваш сын или внук сядет напротив с задумчивым видом и спросит: «А вот скажи, почему у нас в России всегда холодно и ничего нельзя?» И вы, смутившись и помрачнев, начнете ему объяснять, что в далеком 2017-м из-за лени, страха или равнодушия упустили момент, когда можно было все поменять.

Вот он, этот момент. Сейчас. Поддерживая кампанию Навального — безотносительно своих политических взглядов и отношения лично к Алексею, — вы поддерживаете политическую конкуренцию и инвестируете в будущее. Переходя по этой ссылке, вы обеспечиваете себе право сказать, что сделали все от вас зависящее, чтобы изменить Россию к лучшему.

Спасибо, что вы с нами.

Команда Навального