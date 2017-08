Начало бесславного конца

I

20 февраля 2014 года (дата выбита на медальках "За покорение Крыма") пожизненный путиндент России развязал без формального объявления 4-ю мировую войну против Запада.

Целью ее был реванш за поражение СССР в третьей мировой войне (крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века), а именно — установление военно-политического контроля путинской Дзюдохерии как минимум над всем постсоветским пространством, а по возможности и над Центральной Европой; дискредитация и разрушение НАТО как беспомощной и неспособной защитить своих членов организации; по завершении войны закрепление и легитимация ее итогов новой "ялтинской сделкой" о разделе мира с изолированными США.

В качестве идеологического знамени войны — "Русский мир" — была ученически заимствована гитлеровская концепция разъединенного народа, защиты этнических соотечественников, "восстановления исторической справедливости".

Военная стратегия победы над превосходящим во всех отношениях противником полагалась на три составляющих элемента: концепция генерала В. Герасимова нелинейной гибридной войны, т.е. ставка на информационный террор, кибертеррор и физический террор нерегулярных подразделений (зеленые человечки); доведенный до совершенства тремя поколениями Кимов ядерный шантаж, умноженный на громадный ракетно-ядерный потенциал РФ; традиционное для правителей Орды презрение к жизни своих подданных: как глумливо заметил путиндент, для них — русских — на миру и смерть за меня красна.

После крымского блицкрига последовал провал амбициозной операции "Новороссия" — попытки отторжения еще 10-12 украинских областей. Она натолкнулась на героическое сопротивление Украины. Самым болезненным метафизическим поражением "Русского мира" стало отторжение этой нацистской идеологемы русскими гражданами Украины.

Подавляющее большинство этнических русских осталось верными украинскому государству и его европейскому выбору.

Последовавшая затем сирийская авантюра, в которой ВКС РФ поддержали террористов Асада, Хезболлы и Корпус Стражей Исламской революции в геноциде суннитов, в значительной степени призвана была отвлечь внимание адептов "Русского мира" от провала в Украине.

В целом война приняла затяжной тягучий характер при довольно вялом и нерешительном сопротивлении Запада.

И тогда Владимир Таврический затеял дерзкую трансатлантическую операцию по внедрению в Белый Дом "партнера", идеологически и личностно созревшего для "большой ялтинской сделки" независимо от степени успехов Москвы на конкретных фронтах 4-й мировой войны.

Развивалась она одновременно в трех направлениях. Давно сформированная группа агентов влияния Вашингтонская капелла (Саймс, Грэм, Киссинджер, Лозанский) плюс внедренные непосредственно в руководство штабом кандидата в президенты мелкие кремлевские жулики (Манафорт, Пейдж) занимались окормлением девственного в вопросах внешней политики великовозрастного агента по недвижимости.

Ему внушались стандартные кремлевские мэмы — устарелость НАТО как реликта холодной войны; необходимость отбросить всякие мелкие разногласия с Кремлем (Украина, Прибалтика) и сосредоточиться на совместной с Путиным и первоочередной для Америки борьбе с исламским терроризмом и т.д. We need Russians — повторяли они на все голоса.

Первым триумфом этой группы стала теперь уже легендарная встреча под крылом саймсовского "National Interest" в отеле Mayflower 27.04.2016, где собрались все фигуранты ведущихся сейчас расследований, а сам Трамп под внимательным оком представленного ему посла РФ Кисляка прочел с промтера написанную для него речь по внешней политике.

Как справедливо заметил один из самых проницательных американских экспертов в области внешней политики Д. Игнатиус:

"Трамп, начиная со своей первой внешнеполитической речи 27 апреля 2016 года в отеле "Mayflower", был достаточно последователен в своей изоляционистской концепции

"Аmerica first", отвергающей все основные постулаты, которым следовала американская дипломатия на протяжении десятилетий, и, что интересно, повторял в своей критике почти слово в слово российского президента Владимира Путина".

Хакерская группа занималась сбором и распространением негативной информации о сопернице Трампа, а также иными киберуслугами.

И, наконец, ФСБ систематизировала всю рутинно накопленную ею аудио- и видеоинформацию о финансовой и культурологической (конкурсы красоты) деятельности кандидата в российской столице.

9 ноября в Москве не скрывали своего торжества.

Тесные связи Cаймса, Грема, Киссинджера с Кремлем последние лет 10-15 были очевидны всем, кто внимательно следил за изгибами их "политологической мысли". Но никогда прежде кремлевская агентура в Вашингтоне не расчехлялась столь откровенно, как в ходе этой операции. Весь 2016 год они сражались, не жалея ни сил, ни остатков своей репутации, как заброшенный в столицу врага с целью ее захвата элитный спецназ Путина в гибридной войне, объявленной им Западной цивилизации.

Но в Кремле напрочь не понимали одного очень важного обстоятельства. Засрать мозги одному недалекому человеку и усадить его в кресло в Овальном кабинете в Белом доме совершенно недостаточно, чтобы изменить внешнюю политику США.

США — развитая демократия с многоуровневой системой сдержек и противовесов. Масштабная операция "Трампнаш" с треском провалилась. Победа Кремля оказалась пирровой. Сопротивление пропутинским настроениям Трампа обозначилось с самого начала, а его угодническое по отношению к Путину поведение на их первой встрече в Гамбурге стало последней каплей для американского политического истеблишмента.

Поворотной для истории 4-й мировой войны оказалась американская ежегодная конференция по безопасности в Аспене 19-22 июля. В ней приняли участие в личном качестве практически все руководители американских силовых структур как прежней, так и нынешней администраций.

В их выступлениях впервые за три с половиной года гибридных военных действий Кремля совершенно четко прозвучали два принципиальных момента: ясное понимание целей ведущейся Путином войны и твердая решимость нанести ему поражение — коллективный ремейк исторической фултонской речи Уинстона Черчилля.

Через несколько дней обе палаты республиканского (!) Конгресса беспрецедентным подавляющим большинством приняли закон о санкциях против оси зла: РФ, Иран, КНДР. Что касается путинской Дзюдохерии, то, во-первых, отдельным параграфом наш Трампушка вообще лишался какой-либо инициативы в политике США на российском направлении. Ему было жестко указано его конституционное место у параши.

А во-вторых, помимо значительного усиления секторальных экономических санкций специальный раздел закона (о персональных санкциях) наносил сокрушительный удар в самую сердцевину путинского режима. И сделано это было в лучших традициях асимметричной войны. Чтобы читатель мог лучше оценить масштаб этого удара, напомним вкратце некоторые базовые сведения о путинизме как форме деградации российского государства в течение последних 17 лет.

II

Путинизм — это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России.

Путинизм — это война, это "консолидация" нации на почве ненависти к какой-то этнической группе, это наступление на свободу слова, информационное зомбирование, это изоляция от внешнего мира и экономическая деградация.

Путинизм — это (воспользуемся излюбленной лексикой г-на и.о. президента) контрольный выстрел в голову России.

Вот такое вот наследство оставил нам Борис Николаевич Гинденбург.

Приведенная выше дефиниция, предложенная мною в январе 2000 года, видимо, впервые ввела термин путинизм в политический дискурс. Все, что произошло за прошедшие с тех пор 17 с лишним лет, только подтвердило ее справедливость. Это давно уже не скрывают апологеты и пропагандоны режима. В 2012 году один из наиболее известных из них, Е. Минченко, опубликовал доклад "Большое правительство Владимира Путина и Политбюро 2.0", основанный, по его словам, на результатах опроса более 60 экспертов (представителей политической и бизнес-элиты страны). С тех пор он его ежегодно обновляет и дополняет.

Доклад Минченко — документ политического, психологического и исторического масштаба, совершенно неосознаваемого его автором. Кстати, он давно служит рабочим пособием для финансовой разведки США.

По жанру это скорее не предназначавшиеся для чужого глаза рабочие заметки и инсайдерские схемы consiglieri мафиозного клана, находящегося на вершине своего могущества и уверенного в своем историческом бессмертии.

Прежде всего деловито определяются стратегические задачи бригады на ближайшее (2012-2022) десятилетие (Династический этап):

Дальнейшая конвертация власти в собственность (через новый этап приватизации, использование бюджетных средств и преференций со стороны властных структур для развития прибыльных бизнесов, создания новых "рент");

Обеспечение передачи обретенной в 1990-2000-х годах собственности по наследству, создание потомственной аристократии;

Обеспечение легитимации приобретенной собственности на Западе.

У каждого из преступников, решающих эти три эпохальные задачи, есть, как это и принято в уголовной среде, своё погоняло — Михал Иваныч, Косой, Гангрена, Солдат... Но, как явствует из названия и содержания доклада Минченко, в нем речь идет не просто о преступниках, а о правительстве, о "политбюро", о руководителях державы — постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Невольно всплывает в памяти чеканная формула советского обвинителя на Нюрнбергском процессе:

ПРЕСТУПНИКИ, ЗАВЛАДЕВШИЕ ЦЕЛЫМ ГОСУДАРСТВОМ И САМО ГОСУДАРСТВО СДЕЛАВШИЕ ОРУДИЕМ СВОИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Триада жизненных установок всей поголовно российской правящей верхушки, начиная с самого богатого человека в мире, — украсть, передать по наследству, легитимизировать на Западе — разумеется, не открытие Минченко.

Впечатляет другое. Доклад этот и его свежие модификации вот уже столько лет широко обсуждается российским политическим классом. Автор дает бесконечные интервью. Заинтересовано выясняются мельчайшие подробности структуры расширенного Политбюро и ЦК, персональная конфигурация различных кланов, сферы их сотрудничества и соперничества.

Но никто не ставит под вопрос и даже не касается сути триады — перечня "стратегических задач высшего руководства страны". Он воспринимается как рутинная данность. Да. Так было в лихие 90-е годы, так было в тучные нулевые, так, разумеется, будет и в династические десятые.

Узкая группа богатейших чиновников-бизнесменов, которым в течение последних десятилетий принадлежит реальная политическая и экономическая власть в России, несмотря на крайне плачевные для страны результаты своей деятельности, все еще убеждена в своем священном праве и в своей исторической миссии оставаться и впредь несменяемой и неизбираемой кастой и требует продолжения банкета.

Cложившаяся в России модель хозяйствования абсолютно неэффективна и ведет к омертвлению всех социальных тканей и необратимой деградации общества.

Захватившие государство воры в законе освобождены от ответственности частного собственника. Их "компании" никогда не разорятся, не обанкротятся, как бы высок ни был уровень личного потребления их владельцев и бенефициаров и как бы низок ни был уровень эффективности их управления.

Номенклатурная пуповина, связывавшая в конце 80-х — начале 90-х новорожденный российский капитализм с властью, не только осталась неперерезанной, но и выросла в огромную ненасытную кишку.

III

Новый американский закон о санкциях — to counter aggression by the Governments of Iran, the Russian Federation, and North Korea — это объявление вне закона как преступного сообщества всего российского политического руководства, которое, выполняя третью стратегическую задачу династического этапа, аккумулирует в Соединенных Штатах свои сокровища. Финансовой разведке США поручается в течении 180 дней выявить (скорее всего это и так ей давно известно) все активы, принадлежащие верхушке российского правящего класса, начиная с В. Путина, и обнародовать эти данные. После чего ко всем членам преступного сообщества (с полным списком можно ознакомиться, например, в трудах г-на Минченко) будут применены действующие в США законы по борьбе с отмыванием капиталов, нажитых преступным путем. Это принципиально новый характер отношений США с путинским клептократическим режимом.

Почему же эти законы не применялись раньше, спросит вдумчивый читатель. Хороший вопрос. Потому что до поры до времени, пока преступления российской верхушки ограничивались разграблением собственного народа, эта ситуация устраивала Запад, никогда не отличавшийся кристальной принципиальностью. Но опьяненным бешеными деньгами членам расширенного политбюро захотелось, как пушкинской старухе, еще и "геополитического величия" для себя и своих династий.

И потребовали они у американской золотой рыбки не только статуса богатейших людей Запада, но и новой "ялтинской сделки", признающей их властелинами полмира и закрепляющей в их владении целые народы и государства.

А теперь в МИДе бормочут что-то про сараи и дачи. В Москве просто не знают, что им делать, потому что ничем серьезным на закон о санкциях ответить они не в состоянии. Им остается только ждать, как их одного за другим, начиная с самого Пу (уж про его-то активы, оформленные на виолончелистов ролдугиных, в США всё прекрасно известно), будут публично разоблачать перед всем миром и перед собственным народом как крупнейших воров в мировой истории.

Ничего подобного не было в годы холодной войны с СССР, и ничего подобного не предусматривается в том же законе относительно наших замечательных партнеров по оси зла из Тегерана и Пхеньяна. Руководители этих стран — закоренелые мерзавцы и военные преступники, но у них нет активов в США. А золотая сотня миллиардеров, составляющих правящую верхушку России во главе с Путиным, становится объектом международного уголовного расследования. Цитирую по тексту закона перечисление предметов пристального интереса финансовой разведки США:

"крупнейшие политические деятели и олигархи близкие к власти в РФ, их состояния, близость к Путину и другим членам "правящей элиты", участие в коррупции, источники доходов и активы членов их семей и связи с иностранным бизнесом".

Здесь не только угроза для их активов, это обрушение всего их образа жизни, вне которого они и их отпрыски уже не мыслят своего существования. Это и современная западная медицина, обещающая не только политическое, но и биологическое, если хотите, бессмертие, это образование детей и внуков, недвижимость на лучших курортах мира, да много чего всякого, составляющего скромное обаяние принадлежности к высшему слою мировой буржуазии. И во всём этом им теперь будет отказано. Вводятся визовые ограничения — по признаку близости к Путину.

Объявлена персональная война сотне крупнейших воров Российской Федерации и по совместительству ее вождей. И в чём я совершенно уверен, эта охота на волков будет пользоваться сочувствием и благодатью у многонационального российского народа. Очень трудно себе представить, чтобы кремлевской пропаганде удалось пробудить симпатию к этим людям. Теперь американская финансовая разведка фактически продолжит работу Фонда по борьбе с коррупцией, располагая неизмеримо большими ресурсами, чем А. Навальный и его сотрудники.

IV

Как же все это скажется на ходе 4-й мировой войны и на внутриполитической ситуации в РФ? В любом случае прежней Дзюдохерии с установками ее вождей — воровать здесь, а династически и гедонистически наслаждаться высшими стандартами потребления на Западе — уже не будет. Такая форма клептократического бытия требовала активного и далеко не бескорыстного сотрудничества западных элит. И российское государство, и его отношения с Западом будут организованы теперь как-то по-другому. Может быть, еще хуже, но по-другому. Это среднесрочная перспектива.

А как поведет себя золотая сотня высшего российского руководства сегодня? Они в очень непростом положении. Для Запада они воры, а многие, кроме того, и военные преступники. Путь на Запад — и прежде всего к своим активам — для них и их отпрысков отныне закрыт. Презрительное отношение к ним российской молодежи, скандирующей на маршах протеста "Путин — вор", только окрепнет. Ну и на них же (а на кого же еще!) будет возложена ответственность за неизбежное дальнейшее падение уровня жизни населения.

4-я мировая война проиграна. Никакой "Ялты-2" не предвидится. И не примут их никогда в настоящие буржуины. Петля буквально затягивается на их шее. Надо срочно менять динамику поведения. Есть два варианта, вернее четыре. Гибридная капитуляция и гибридная эскалация. И то и другое — либо во главе с Путиным, либо уже без Путина.

Гибридная капитуляция — это такое завершение 4-й мировой войны, которое Запад будет готов принять как капитуляцию Кремля, а российскому телепиплу можно будет продать как победу встающей с колен России. И об этом ведь почти договорились на неформальных посиделках Track 2 осенью 2016-го в Вашингтоне кремлевских "экспертов" с людьми Клинтон: Путин уходит с Донбасса, но за ним остается на неопределенное время Крым. Но судя по последним заявлениям Пенса и Волкера, сегодня Вашингтон вряд ли на это согласится. (Трамп и орденоносец Тиллерсон не актуальны. Они оба уже не на грани, а за гранью провала, но все еще смертельно боятся обидеть Путина. Интересно, чем же он их так держит.)

Гибридная эскалация — это военная провокация (скорее всего, в Донбассе или в Белоруссии), сопровождаемая истошным криком пахана: "Держите меня, я припадочный, могу ядерной слюной плюнуть!". Цель ее — сплотить вокруг трона патриотическую общественность и склонить дрогнувший Запад к приемлемым для Москвы условиям ее гибридной капитуляции.

Не знаю как на российское население, но на США это вряд ли произведет должное впечатление. Скорее наоборот. Сейчас уже очевидно, что при малейшем движении Москвы в подобном направлении Украина немедленно получит летальное оборонительное оружие, резко повышающее для Кремля цену расширения агрессии.

Показательно телевизионное интервью Путина 29 июля. В целом оно носило примирительный характер, в нем явно прочитывалось желание избежать дальнейшего повышения ставок. Он (так же как и Медведев на следующий день) ничего не сказал о содержании нового закона, тем более его персонального раздела, убеждая российскую аудиторию, что МИД уже должным образом отреагировал решительными мерами, лишив несчастных американцев дач и подвалов.

Это оглушительное умолчание о самых унизительных и оскорбительных для российского руководства положениях закона характерно для всей кремлевской пропаганды и подтверждает, что удар попал в цель. В то же время Путин не мог отказать себе в удовольствии пунктирно обозначить те сферы, в которых, как он полагает, у него теоретически есть возможность нагадить американцам.

Задача оперативно донести этот миролюбивый месседж до американского истеблишмента была, как обычно, поручена полковнику (генералу?) ГРУ Лжедмитрию Тренину, дослужившемуся в стане главного противника до поста Директора Московского центра фонда Карнеги. Уже 30 июля он опубликовал в "Foreign Policy" статью "If Putin Wanted to Step Up His Fight With America, You’d Know It". В литературном русском переводе заголовок Лжедмитрия звучит как "А ведь он мог бы вам и бритвой по глазам".

В целом наиболее вероятной поведенческой траекторией российского руководства представляется следующая последовательность действий:

Попытка гибридной капитуляции во главе с Путиным;

Попытка гибридной эскалации во главе с Путиным;

Попытка гибридной капитуляция без Путина;

Капитуляция.

Андрей Пионтковский, Каспаров.ру