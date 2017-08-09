Бах готовится к Олимпиаде. Россия - к санкциям

В воскресном интервью немецким журналистам, президент МОК Томас Бах заявил, что найден «юридически обоснованный метод» экспертизы царапин на банках с пробами из Сочи-2014.

Что за царапины?

Напомню предысторию. Ричард Макларен, проводя свое расследование, заявил, что нашел способ вскрытия банок с образцами мочи, который позволяет утверждать о возможности такого вскрытия в ходе Олимпиады в Сочи. Способ он демонстрировать отказался, но технически, действительно, зазоры, которые имеются между банкой и крышкой, позволяют протолкнуть туда металлическую полоску толщиной примерно с безопасную бритву, и с её помощью разблокировать запирающий механизм.

Сразу же после этого компания-производитель заявила, что запускает новую - улучшенную - модель, где допуски уже не позволят провести данную манипуляцию.

Я держал в руках и старые банки, и новые - благо, сам прохожу допинг-контроль. Новые действительно отличаются в части прилегания крышки.

По итогам своих изысканий Макларен сообщил, что в пробах, которые ему удалось исследовать, найдены два типа странных царапин.

Первый тип – продольные царапины, которые могли образоваться как при несанкционированном вскрытии банки, так и при резком закручивании крышки, например, сильным мужчиной.

Второй тип – поперечные царапины, которые могли образоваться только при нелегальной попытке вскрытия банки, как раз из-за проталкивания под крышку металлической полоски.

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В ряде проб были царапины обоих типов, в ряде – только какого-то одного.

Собственно, вот про эти царапины и говорит Томас Бах. Про царапины, которые заявляются как единственное доказательство манипуляций, поскольку почти все пробы, не считая тех, где обнаружены высокие уровни содержания соли или несовпадение ДНК, вопросов по своему составу не вызывают – они чистые. А чистые они, по утверждению основного свидетеля Макларена - бывшего директора московского антидопингового центра Григория Родченкова, - потому, что с помощью описанной методики вскрытия «грязная» моча там была заменена на чистую.

Меняли, по заверениям Родченкова, так спешно, что кое-где и с увеличением плотности соли промахнулись, а кое-где и вовсе влили мочу двух разных человек, в том числе разных полов.

Ничего смешного, кстати. Вот как раз эти косвенные признаки русского раздолбайства, уверенности в том, что никто не найдет концов, что все останется достоянием узкого круга, что, как любит говорить один популярный юморист, «они же тупые!», всё это и подсказывает, что манипуляции, возможно, в несколько меньших, чем описывает Родченков, масштабах, тем не менее были. Русским духом пахнет от смешивания мужской и женской мочи.

Понятно, что базируясь лишь на словах Родченкова, никого дисквалифицировать нельзя. Более того, сам Макларен пишет, что царапины первого типа могут образоваться просто при резком закручивании, без каких-либо манипуляций.

И вот за полгода до Пхенчхана Бах говорит о «юридически обоснованном методе». Методе, который явно разрабатывали специально для решения данного вопроса. Что это за метод, в чем он заключается, президент МОК не раскрывает - по понятным причинам.

Что за метод? Версии.

Смотрите. Есть пластиковая крышка. Есть металлическое кольцо. У кольца есть определенная плотность, как и у крышки, соответственно, оно могло оставить достаточно узкий тип царапин - по глубине и микроследам. Говоря проще, попробуйте поцарапать пластиковый контейнер для еды оловянной вилкой или стальной – следы будут разные, потому что жесткость материала вилок разная. Если взять спецификации материалов, из которых сделаны крышка и кольцо, можно определить достаточно узкий коридор глубины царапин, которые оставляет кольцо.

Второй вариант - это исследование микрочастиц, которые должен был оставить режущий инструмент на крышке. Впрочем, по мнению консультировавших меня спецов, это маловероятно, поскольку частиц может вовсе не быть, либо быть недостаточно для анализа.

Так как Бах подробностей не сообщил, гадать можно бесконечно. Но важно принять одну истину – метод они действительно нашли и действительно обосновали юридически, иначе чиновник такого уровня говорить о нем просто не стал бы.

Что нас ждет?

Как бы покультурнее выразиться… С высокой долей вероятности нас ждет просмотр Олимпиады дома по телевизору.

Дело в том, что сейчас паззл складывается уже достаточно четко. После публикации Макларена начались закрытые консультации по доказательной базе. Поскольку сам доклад канадского профессора в качестве таковой базы рассматривать нельзя, то на сбор реальных доказательств и очистку доклада Макларена от мусора потребовались время и ресурсы.

Создали две комиссии. Параллельно подтянули криминалистов для разработки метода проверки факта манипуляции пробами. Последние результат уже выдали, первые обещают закончить к осени.

И будет следующее: вот улики, а вот «юридически обоснованный метод», доказывающий то, что представленные улики - не пустышка. Можете парировать, если успеете до окончания сроков подачи заявок на Олимпиаду. А пока – бегайте Кубки России.

Вот и все. На данный момент.

Сергей Лисин, МатчТВ