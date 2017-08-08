80-ЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА БОЛЬШОГО ТЕРРОРА. МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ?

Порядковый номер нынешнего года стал поводом для бурных обсуждений в духе исторической нумерологии в связи с тем, что 100 лет назад произошли две революции. По этому случаю ведутся дискуссии, есть ли тут какие-то рифмы или все обойдется. В любом случае, вспомнить историю полезно для общества и вредно для диктатуры. Не случайно именно в этом году историческая наука подверглась величайшему за последние годы унижению, каковым стало признание сочинения господина Мединского докторской диссертацией. На мой взгляд, не менее, а возможно, и более важен и актуален другой «юбилей» 2017 года: 80 лет назад страна сделала очередной, наверное, самый широкий шаг в ад.

5 августа 1937 года началось то, что в дальнейшем историки стали называть «Большой террор». В массовом сознании россиян сталинский период выглядит либо как череда побед, либо как беспрерывный поток репрессий. Первое является ложью, второе заблуждением. В 1937 году число расстрелов увеличилось по сравнению с 1936 годом в 315 (!) раз. Всего во исполнение подписанного Ежовым Оперативного приказа НКВД СССР № 00477 от 30.07.37, исполнение которого на большей части СССР началось 5.08.37, было за два года расстреляно 681 692 человека.

Весь август 1937 года в НКВД изобретали все новые меры по уничтожению все новых категорий людей. По Оперативному приказу НКВД СССР № 00485 от 11.08.37 «Об операции по репрессированию членов польской военной организации в СССР» (т.н. польская операция) было расстреляно 111 тысяч человек. Оперативный приказ НКВД СССР № 00486 от 15.08.37 «Об операции по репрессированию жен и детей изменников родины» увеличил число репрессированных в несколько раз…

«Большой террор» был политически и идеологически обоснован на пленуме ЦК ВКП(б) 23.02 – 3.03.37. В основу «обоснования» положена замечательная идея Сталина об «обострении классовой борьбы по мере строительства социализма». Участники пленума вскоре смогли убедиться в действенности этого принципа: из 72-х выступивших на форуме в поддержку репрессий 52 были расстреляны…

«Большой террор» получил в советском обществе поддержку и одобрение. Крупных выступлений с протестами не было. Творческая интеллигенция поддержала особенно горячо. Вот, например, строки из оды наркому Ежову поэта Джамбула Джабаева, опубликованной в ноябре 1937 года в «Комсомолке»: «Ползут по оврагам, несут изуверы наганы и бомбы, бациллы холеры. Но ты их встречаешь, силен и суров, испытанный в пламени битвы Ежов».

Сегодня в российском телевизоре и в целом в публичном пространстве о «юбилее» Большого террора почти не говорят. Отношение к репрессиям — в диапазоне от «ну, вы же понимаете, какое было время» (Карен Шахназаров) до прямых призывов повторить от Семена Багдасарова, Николая Старикова и прочих граждан, старательно прикидывающихся сумасшедшими.

Путинский режим идет к своей гибели. Никто не может предугадать, когда и как он уйдет в историю. Сегодня возврат к практике 80-летней давности выглядит как мечтания отдельных маньяков, которыми нас специально пугает телевизор, чтобы Путин казался приемлемым злом. На пути реализации этих мечтаний стоит многое, в первую очередь открытые границы и полностью коррумпированная власть, которая совершенно не заинтересована в массовых репрессиях. Однако все может измениться в тот момент, когда и если Путин почувствует реальную угрозу своей власти, которая в его случае полностью совпадает с угрозой жизни. А судя по лицам тех, кто сейчас громит штабы Навального, в том, что значительная часть общества поддержит такой поворот, сомневаться не приходится.

MOSCOW REGION, USSR. People's Commissar (Narkom) for Defense of the Soviet Union Kliment Voroshilov, Chairman of the Council of People's Commissars of the Soviet Union Vyacheslav Molotov, Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Joseph Stalin and People's Commissar (Narkom) for Internal Affairs (NKVD) Nikolai Yezhov (L-R) visit Moscow-Volga Canal. (Photo ITAR-TASS) Московская область. Нарком обороны СССР Климент Ворошилов, Председатель СНК СССР Вячеслав Молотов, Секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин и Нарком внутренних дел СССР Николай Ежов (слева направо) на канале Москва - Волга. /Фотохроника ТАСС/







Фото: 1. 12.07.1937. Московская область. Нарком обороны СССР Климент Ворошилов, Председатель СНК СССР Вячеслав Молотов, Секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин и Нарком внутренних дел СССР Николай Ежов (слева направо) на канале Москва - Волга. /Фотохроника ТАСС/

2, 3. Исправительно-трудовые лагеря системы ГУЛаг. 1937-1940гг. Wikipedia.org

4. "За обвинительный приговор правотроцкистскому блоку — единогласно", Москва, 1938 год. Wikimedia.org

В приложении текст приказа НКВД № 00447 (Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел СССР № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов») — секретный приказ НКВД от 30 июля 1937 года. На основании этого приказа с августа 1937 года по ноябрь 1938 года 390 тыс. человек были казнены, 380 тыс. отправлены в лагеря ГУЛага. Установленные первоначально квоты — репрессировать 268,95 тыс. человек, из которых 75,95 тыс. расстрелять, были превышены в несколько раз. Операция по этому приказу стала крупнейшей массовой операцией Большого террора. ЦА ФСБ РФ, Ф.66, Оп. 5. Д. 2 Л.155-174.

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