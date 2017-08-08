Всё-таки дарил Путин часы главе Солнцевской ОПГ

Вот только что в Люблинском суде мы выиграли дело, в котором удаления нашего расследования «Чайка» требовал Михайлов Сергей Анатольевич. Ему категорически не нравятся 11 секунд нашего фильма. С 15.00 по 15.11. Там мы называем Михайлова лидером Солнцевской организованной преступной группы, рассказывет АЛексей Навальный на своем сайте.

Ну, собственно, не мы одни:

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И вот какая выяснилась интересная штука. Некоторое время назад Михайлов на своём сайте заявил, что у него есть наградные часы от Путина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью Радио Свобода опроверг эту информацию, заявив, что Путин не награждал Михайлова. «Мы ничего об этом не объявляли, что означает, что этого просто не было», — сказал Песков.

Тогда все решили, что Михайлов просто хвастался. Наградные часы придумал и «диплом о награждении часами» подделал.

А сегодня утром представитель гражданина Михайлова С.А. принесла в суд следующий документ:

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Представление поддельного приказа в суд я исключаю.

Так что, хоть у Михайлова-Михася и не получилось сегодня убедить суд в том, что он не является и никогда не являлся лидером Солнцевской ОПГ, но уж точно он убедил нас, что Дмитрий Песков — лжец, а его босс — президент РФ В.В.Путин — действительно выпустил специальное распоряжение и наградил часами этого человека с замечательной биографией.

Восхитительный факт о путинской России и её героях.