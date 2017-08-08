Вот только что в Люблинском суде мы выиграли дело, в котором удаления нашего расследования «Чайка» требовал Михайлов Сергей Анатольевич. Ему категорически не нравятся 11 секунд нашего фильма. С 15.00 по 15.11. Там мы называем Михайлова лидером Солнцевской организованной преступной группы, рассказывет АЛексей Навальный на своем сайте.
Ну, собственно, не мы одни:
И вот какая выяснилась интересная штука. Некоторое время назад Михайлов на своём сайте заявил, что у него есть наградные часы от Путина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью Радио Свобода опроверг эту информацию, заявив, что Путин не награждал Михайлова. «Мы ничего об этом не объявляли, что означает, что этого просто не было», — сказал Песков.
Тогда все решили, что Михайлов просто хвастался. Наградные часы придумал и «диплом о награждении часами» подделал.
А сегодня утром представитель гражданина Михайлова С.А. принесла в суд следующий документ:
Представление поддельного приказа в суд я исключаю.
Так что, хоть у Михайлова-Михася и не получилось сегодня убедить суд в том, что он не является и никогда не являлся лидером Солнцевской ОПГ, но уж точно он убедил нас, что Дмитрий Песков — лжец, а его босс — президент РФ В.В.Путин — действительно выпустил специальное распоряжение и наградил часами этого человека с замечательной биографией.
Восхитительный факт о путинской России и её героях.
То есть, наябывают по-кругу: всё и вся, не взирая на статус и положение.
Тащат в суд бумагу, будучи уверенными, что она настоящая, а оказывается - подложная.
Это просто цЫрк.
Тупой ты снеговик.
Примечание ЭХА, не факт, отсутствия распоряжения.
Факт отсутствия распоряжения, не факт не вручения часов бандиту президентом.
Михася адвокат я думаю не такой дурак, что бы предъвлять суду сфабрикованные документы.
Ибо факт подделки вскроется судом. и фабриканту сидеть 100%