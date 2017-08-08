Короткие каникулы Путина на юге Сибири

Ставшие уже легендарными короткие каникулы Владимира Путина на юге Сибири наконец решил осветить официальный сайт Кремля.

По версии сайта президента, Путин 1–3 августа по пути в Благовещенск остановился на юге Сибири. Его борт приземлился в столице Хакасии Абакане, откуда глава государства перебазировался в Туву.

В этой республике президент отправился в труднодоступную тайгу, где порыбачил на каскаде горных озер. Также глава государства в водолазном костюме и с камерой GoPro, установленной на маску, занялся подводной охотой, пишет Алтапресс.

Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу, а также двух губернаторов Виктора Зимина (Хакасия) и Шолбана Кара-оола (Тува) загорал, сплавлялся по горным рекам, преодолевал пороги, походил по протокам на моторных лодках и плотах. Президент и его товарищи по отпуску совершали пешие переходы по горам, а также катались на квадроциклах.

Из сообщения kremlin.ru:

Климат в этих краях весьма жесткий, резко континентальный: на солнце воздух быстро прогревается, становится жарко, можно загорать, но к вечеру очень резко холодает, до пяти градусов. Вода в озере не прогревается выше 17 градусов, но это не помешало президенту искупаться.

Сайт президента объясняет публикацию фото- и видеоотчета об этом отдыхе Владимира Путина тем, что путешествие по Сибири вызвало большой интерес у публики.

Также стало известно, что 4 августа Владимир Путин неофициально посетил и Республику Алтай, где могла пройти его встреча с одногруппниками по юрфаку ЛГУ. Пока эта версия официально не подтверждается. Однако стоит напомнить, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вначале отрицал факт рыбалки Путина в Туве, о которой все же позже был вынужден рассказать.