Ставшие уже легендарными короткие каникулы Владимира Путина на юге Сибири наконец решил осветить официальный сайт Кремля.
По версии сайта президента, Путин 1–3 августа по пути в Благовещенск остановился на юге Сибири. Его борт приземлился в столице Хакасии Абакане, откуда глава государства перебазировался в Туву.
В этой республике президент отправился в труднодоступную тайгу, где порыбачил на каскаде горных озер. Также глава государства в водолазном костюме и с камерой GoPro, установленной на маску, занялся подводной охотой, пишет Алтапресс.
Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу, а также двух губернаторов Виктора Зимина (Хакасия) и Шолбана Кара-оола (Тува) загорал, сплавлялся по горным рекам, преодолевал пороги, походил по протокам на моторных лодках и плотах. Президент и его товарищи по отпуску совершали пешие переходы по горам, а также катались на квадроциклах.
Из сообщения kremlin.ru:
Климат в этих краях весьма жесткий, резко континентальный: на солнце воздух быстро прогревается, становится жарко, можно загорать, но к вечеру очень резко холодает, до пяти градусов. Вода в озере не прогревается выше 17 градусов, но это не помешало президенту искупаться.
Сайт президента объясняет публикацию фото- и видеоотчета об этом отдыхе Владимира Путина тем, что путешествие по Сибири вызвало большой интерес у публики.
Также стало известно, что 4 августа Владимир Путин неофициально посетил и Республику Алтай, где могла пройти его встреча с одногруппниками по юрфаку ЛГУ. Пока эта версия официально не подтверждается. Однако стоит напомнить, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вначале отрицал факт рыбалки Путина в Туве, о которой все же позже был вынужден рассказать.