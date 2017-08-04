Ролик о партии жуликов и воров дошёл до ЕСПЧ

Пока нам с Волковым и Ляскиным шьют новую административку за ведение избирательной кампании, давайте расскажу о том, как мой знаменитый ролик «Единая Россия — партия жуликов и воров» дошёл до ЕСПЧ.

Европейский суд коммуницировал жалобу двух жителей Казани, которых оштрафовали за репосты этого ролика. Типа, он экстремистский (так решил непонятный суд в какой-то дыре). Интересно, что ролик висит в сети, он доступен, мне никто и никогда за него претензий не предъявлял.

Дело в ЕСПЧ ведут адвокаты «Агоры» (в очередной раз говорю, что они большие молодцы).

Это будет ужасно интересное дело. Фактически, такие вопросы придётся рассмотреть и решить суду:

1. Репост ссылки на видео или любого чужого контента приравнивается российскими судами и полицией к авторству. Не оценивается отношение к нему, мотив размещения и контекст.

2. Момент размещения контента. Ссылка на видео была размещена в 2011 году во время предвыборной кампании в Госдуму, когда я призывал голосовать против Единой России. Оно тогда быстро набрало 2 млн просмотров, было много репостов. Экстремистским ролик был признан в 2013 году, а наказывать людей, запостивших его в 2011, стали в 2015! То есть пользователь интернета находится в России под вечной угрозой привлечения к ответственности, а власти возлагают на него ответственность следить за всеми тысячами пунктов из списка экстремистских материалов и систематически чистить архив соцсетей.

Известно, например, привлечение в феврале 2017 года к административной ответственности сразу по 7 делам в отношении гражданского активиста из Чувашии за картинки, запощенные в 2010 (!) году. То есть уголовная ответственность уже невозможна за истечением сроков давности, а административные аресты можно назначать бесконечно.

3. Дело цепляет всю проблему Федерального списка экстремистских материалов. Некий прокурор из глухой провинции зашел на сайт, написал в свой районный суд заявление, и суд, не вызывая ни автора контента, ни пользователя, его разместившего, признает его экстремистским. А потом эшники и чекисты по всей стране начинают рубить антиэкстремистские палки в отношении ничего не подозревающих пользователей Сети.

4. Административки по статье 20.29 КоАП за распространение экстремистских материалов уже 2-3 года активно используются властями для лишения политических активистов права участвовать в выборах. В течение года после решения суда по этой статье КоАП (и по статье 20.3) человек не может выдвигать свою кандидатуру на выборах. Удобно поковырять в аккаунтах за прошлые годы и нарыть картинку времен Второй мировой войны или еще что-то.

5. Наконец, признание экстремистским ролик с критикой правящей политической партии со стороны оппонентов без какой-либо оценки достоверности сведений, открытого участия в процессе, возможности представлять доказательства и тд есть явное, очевидное и абсолютно недопустимое ограничение свободы слова и выражения мнения.

Один занятный момент из дела: видеоролик на странице одного из заявителей по фамилии Аронсон имел к моменту возбуждения административки всего 3 (три) просмотра (наверняка 2 — от прокурора и оперативника), но суд это не заинтересовало. Признали человека экстремистом и влепили штраф.

Ну вот сейчас посудимся в честном суде, посмотрим, что выйдет.