В Алтайском крае разыскивают мужчину с трехлетним сыном

Управление Федеральной службы судебных приставов Алтайского края ищет 31-летнего Алексея Жемчужникова. Мужчина забрал у бывшей супруги общего сына и перестал выходить на связь, сообщает Алтапресс. По данным ведомства, мужчина не исполнил решения суда о передаче матери 3-летнего Андрея Жемчужникова.

Любую информацию о разыскиваемом ребенке и его отце вы можете сообщить по телефонам: 8 (3852) 29-59-48, 29-59-11, 8-983-171-67-27 отдел организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Алтайскому краю. 8 (3852) 63-96-92 — телефон доверия УФССП России по Алтайскому краю.