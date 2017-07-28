Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» поддержан Конгрессом США в ночь на 26.07.17. За – 419, против – 3. Полтора месяца назад Сенат проголосовал за этот закон 97 голосами против 2-х. Это к тому, что Трамп, если и надумает наложить вето, то для его преодоления две трети голосов парламентариев в обеих палатах наберется с изрядной лихвой.
В законе говорится про три страны — Россию, Иран и КНДР. Из почти двухсот страниц закона половина о России. Фактически этот текст объявляет нашу страну, ее экономику, ее власть, ее чиновников и олигархов токсичными объектами. «Не приближайся, отравлено!» — вот смысл этого документа и тот месседж, который американские законодатели посылают планете.
Теперь любая компания, участвующая в энергетических проектах с Россией, будет подвергнута наказанию. Естественно, больше всего это касается российского газа. Газопровод «Северный поток-2» объявлен вредоносным для экономического суверенитета Европы, особенно для стран Восточной Европы и конкретно для Украины.
В законопроекте, который практически обречен стать законом, масса любопытного для российской власти. Если коротко, то принятие данного закона означает, что затянувшейся прогулке Путина и его многочисленных холуев по мировому буфету приходит конец. Россия берется под весьма пристальный контроль. Ежегодно президент США должен теперь готовить свой доклад по России, минфин – свой. В докладе минфина должны быть подробнейшие сведения обо всех российских олигархах, их женах, детях, родителях и близких. О том, с какими зарубежными компаниями они связаны.
Отдельный раздел закона прямо направлен на ту сеть влияния, которую Путин создал в Европе, США и других странах. Вероятно, организаторы очередного заседания «Валдайского клуба» и Петербургского экономического форума столкнутся с некоторыми сложностями при приглашении гостей из стран, не входящих в ОДКБ.
Неплохая новость для бойцов путинских информационных войск: теперь правительство США должно будет ежегодно готовить доклад о СМИ, которые контролируются и финансируются правительством России. Кроме того, парламентарии США поддержали создание комиссии по свободе слова в Совете Европы.
Все эти меры позволяют надеяться, что всякие соловьевы не смогут в перерыве между призывами к войне и антизападной истерикой ездить в отпуск в США и европейские страны. Приходит конец той модели жизни, которая была построена Путиным для своих: гадить в России, а отдыхать и жить на Западе.
Российские депутаты, естественно, трясут кулаками и грозят Америке возмездием. Правда, пока не придумали, каким именно. Председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что «реакция должна быть не симметричной, но болезненной для американцев». Полагаю, что жители Воронежа после этих слов привычно стали прятаться в подвалы. Кроме того, Косачев призвал говорить с европейцами, поскольку, хоть они нас и не любят, но «задеты их интересы, а значит, как минимум, временный мезальянс получиться может». Полагаю, что матримониальные планы на «мезальянс» (браво, сенатор Косачев за новый подход и точную терминологию в российской внешней политике!) могут быть нарушены тем недоверием, которые вызывает у политической элиты Европы путинская Россия и лично Путин своим беспрерывным враньем и пакостями разного калибра, которые стали основой российской внешней политики.
Практически единогласное голосование Конгресса и Сената США за новые санкции против путинской России означают, что общее настроение в мировой политике в отношении Путина точнее всего выразили активисты «Открытой России» с их акцией под лозунгом «Надоел!» И ведь правда же, надоел.
Источник: Ежедневный журнал
Северная Корея, а не Казахстан.
Наконец то до них допёрло , что в загоне держать Россию куда выгоднее будет.
Запсем анднака охамели в Евросоюзе. Куя им не газа. Пусть у Америки покупают.
Ага. а нефть у Ирана.
а мы в Крыму загарая будем лизать залупу Путина.
Серегей, Вы не правы! В десятку самых таксичных стран вошли: Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, ОАЭ, Оман, Туркменистан, Ливия, Казахстан, Тринадод, Тобаго. России вообще не первой десятке нет, а вот, Казахстан есть.
Он дажы того не понимает. что лизать надо жопу.
«Они никогда не были рентабельными, – утверждает он. – В тот же «Южный поток» вложили 17 миллиардов долларов, не получив никаких разрешений с европейской стороны. В декабре 2014 года пришлось его отменить. Сейчас этот проект пытаются спасти с помощью «Турецкого потока», проложив две нитки неизвестно куда. Хотя для Турции и одной нитки было бы вполне достаточно».
По словам аналитика, «Северный поток-2» – изначально возник не как коммерческий проект, а как «чисто капризно-политический – наказать Украину».
О какой токсичности Вы говорите?
Он о наличии такси на душу населения толкует.
Нехуяшечки у тебя Путин не выйдет. История не поворачивается вспять. Если тебе повезет то может и до смертного твоего обра у тебя будет отсасывать лапотная Россия. Но потом все. Страну покидает цвет нации ученые, перспективная молодежь.. Что взамен. Труппы на Украине и плач матерей из нищих алтайских деревень..
Поэтому они запасаются поп корном и... ждут. Им же благодаря собственно провозглашенным законам нельзя вмешиваться. Это Путин захотел ебнул по Аллепо. Благо что арабы замардованные постоянными конфликтами оглушенные и контуженные не врубаются (продукт диктаторского режима Асада) Вообще термин"токсичность" мне кажется сообразен понятию замардованность дикторами... Там где режимы единоличные, нет демократии, там и воздух хреновый и вода из крана (если есть таковой) как ослиная моча...
Хорошо, на Украине в танках бурятские чурки горят, Кобзон жареным бурятам рад.
7
Амыр слинял. Айдар зассал. а Гога безоружен.
Пора перемирие предложить.
"...Жители отдаленного Кош-Агачского района в Республике Алтай, несмотря на запрет, охотятся на инфицированных чумой сурков и едят их, создавая угрозу распространения опасной болезни..." (с)
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