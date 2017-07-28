Россия наряду с Ираном и КНДР объявлена токсичной страной

Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» поддержан Конгрессом США в ночь на 26.07.17. За – 419, против – 3. Полтора месяца назад Сенат проголосовал за этот закон 97 голосами против 2-х. Это к тому, что Трамп, если и надумает наложить вето, то для его преодоления две трети голосов парламентариев в обеих палатах наберется с изрядной лихвой.

В законе говорится про три страны — Россию, Иран и КНДР. Из почти двухсот страниц закона половина о России. Фактически этот текст объявляет нашу страну, ее экономику, ее власть, ее чиновников и олигархов токсичными объектами. «Не приближайся, отравлено!» — вот смысл этого документа и тот месседж, который американские законодатели посылают планете.

Теперь любая компания, участвующая в энергетических проектах с Россией, будет подвергнута наказанию. Естественно, больше всего это касается российского газа. Газопровод «Северный поток-2» объявлен вредоносным для экономического суверенитета Европы, особенно для стран Восточной Европы и конкретно для Украины.

В законопроекте, который практически обречен стать законом, масса любопытного для российской власти. Если коротко, то принятие данного закона означает, что затянувшейся прогулке Путина и его многочисленных холуев по мировому буфету приходит конец. Россия берется под весьма пристальный контроль. Ежегодно президент США должен теперь готовить свой доклад по России, минфин – свой. В докладе минфина должны быть подробнейшие сведения обо всех российских олигархах, их женах, детях, родителях и близких. О том, с какими зарубежными компаниями они связаны.

Отдельный раздел закона прямо направлен на ту сеть влияния, которую Путин создал в Европе, США и других странах. Вероятно, организаторы очередного заседания «Валдайского клуба» и Петербургского экономического форума столкнутся с некоторыми сложностями при приглашении гостей из стран, не входящих в ОДКБ.

Неплохая новость для бойцов путинских информационных войск: теперь правительство США должно будет ежегодно готовить доклад о СМИ, которые контролируются и финансируются правительством России. Кроме того, парламентарии США поддержали создание комиссии по свободе слова в Совете Европы.

Все эти меры позволяют надеяться, что всякие соловьевы не смогут в перерыве между призывами к войне и антизападной истерикой ездить в отпуск в США и европейские страны. Приходит конец той модели жизни, которая была построена Путиным для своих: гадить в России, а отдыхать и жить на Западе.

Российские депутаты, естественно, трясут кулаками и грозят Америке возмездием. Правда, пока не придумали, каким именно. Председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что «реакция должна быть не симметричной, но болезненной для американцев». Полагаю, что жители Воронежа после этих слов привычно стали прятаться в подвалы. Кроме того, Косачев призвал говорить с европейцами, поскольку, хоть они нас и не любят, но «задеты их интересы, а значит, как минимум, временный мезальянс получиться может». Полагаю, что матримониальные планы на «мезальянс» (браво, сенатор Косачев за новый подход и точную терминологию в российской внешней политике!) могут быть нарушены тем недоверием, которые вызывает у политической элиты Европы путинская Россия и лично Путин своим беспрерывным враньем и пакостями разного калибра, которые стали основой российской внешней политики.

Практически единогласное голосование Конгресса и Сената США за новые санкции против путинской России означают, что общее настроение в мировой политике в отношении Путина точнее всего выразили активисты «Открытой России» с их акцией под лозунгом «Надоел!» И ведь правда же, надоел.

Источник: Ежедневный журнал