Брат Анатолия Банных пропал при загадочных обстоятельствах

В Алтайском крае при загадочных обстоятельствах пропал известный бизнесмен Сергей Розбах. Это брат бывшего вице-премьера Республики Алтай Анатолия Банных, погибшего в феврале в авиакатастрофе над Телецким озером.

Сергей Розбах пропал без вести у рабочего поселка Благовещенка, сообщил "Тайге.инфо" знакомый предпринимателя 14 июля. Он ехал в Славгород вместе со своим бизнес-партнером Сергеем Портнягиным, говорится в оперативной сводке МВД.

Мужчины остановились в 200 метрах от АЗС в лесу, чтобы пообедать. Они поставили раздвижной столик, Портнягин пошел в магазин за едой. Вернувшись, он увидел, что Розбах исчез. Полиция нашла на месте «следы волочения» и протектора другого автомобиля.

Заявление о пропаже партнера 10 июля подал сам Портнягин. В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю Тайге.инфо сообщили, что ведется доследственная проверка по факту исчезновения Розбаха.

Сергей Розбах — сводный брат известного алтайского бизнесмена и политика Анатолия Банных. Тот, напомним, был в вертолете, упавшем в Телецкое озеро 12 февраля. После долгих поисков тел Межгосударственный авиационный комитет признал Банных погибшим, как и тех, кто летел с ним: пилота Дмитрия Ракитского, его жену Елену, бейсджампера Глеба Вореводина и заместителя гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Марию Козинцеву. Спасателям удалось найти только останки Ракитской.

Упавший вертолет, как рассказывали Тайге.инфо в транспортной прокуратуре, принадлежал некоммерческому партнерству «Аэроклуб Алтай Авиа», а базировался на площадке ООО «АлтайАвиа». Обе структуры связаны с Барнаульской сетевой компанией (БСК), которой владеют 53-летний Сергей Портнягин и 39-летний Сергей Розбах.

Именно сводный брат нашел Анатолия Банных после его предыдущей катастрофы — у горы Черная, где в 2009 году во время незаконной охоты на архаров упал вертолет Ми-171. Его поисковая группа обнаружила четырех выживших, среди семи погибших оказался полпред президента в Госдуме Александр Косопкин. Сергей Розбах участвовал и в поисках на Телецком озере, но на этот раз безуспешно.

Ряд других компаний Розбаха и Портнягина связаны с охотничьим бизнесом в Республике Алтай и Хакасии. Портнягин возглавляет Сибирское общество охотников и рыболовов, он — совладелец частного-охранного предприятия, а среди его партнеров по фирме ООО «Юнгур-Тур» есть бывший начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Целько. Саму компанию, кстати, с мая возглавляет Алексей Целько, предположительно, сын последнего.

Вся бизнес-империя Анатолия Банных после падения вертолета осталась у Розбаха и Портнягина, рассказал их знакомый. В том числе, финансово-промышленная группа «Сибма» («Сибирские мастера»). Она владела «Барнаултрансмашем» и контролировала крупнейшие алтайские СМИ, в том числе, входившие в «Сибирскую медиа группу» (сайт «Политсибру», краевые филиалы «Московского комсомольца», «Аргументов и фактов» и «Комсомольской правды», телекомпания «Наши новости»).

В 2013 году «Сибма» продала контрольные пакеты в своих медийных активах холдингу «Эвалар». Сейчас группой управляют наемные менеджеры Банных, которые также являются совладельцами некоторых действующих фирм Розбаха.

Сергею Розбаху, по данным «Контур-Фокус», помимо БСК, принадлежат несколько московских компаний, занимающихся недвижимостью. Кроме того, в подмосковной деревне Подпорино он и еще 13 человек учредили ТСН «Лесное». Среди них бывший мэр Барнаула Владимир Колганов и мать известного приморского политтехнолога Ильи Спокойнова (Митькина) Светлана. Спокойнов, напомним, возглавлял хоккейный клуб «Адмирал» и был задержан на Алтае в феврале 2017 года по подозрению в мошенничестве с госзакупками — он поехал на помощь в организации поисков Анатолия Банных.

Ярослав Власов, "Тайга.инфо"