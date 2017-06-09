Об «использовании» школьников и студентов для политических целей

Ну, раз власть пошла чесать по университетам и школам всей страны, чтобы не допустить участия молодежи в акциях 12 июня, раз в телевизоре меня уже чуть ли не официально именуют «политический педофил», то решил ясно и чётко сформулировать свою позицию о том, должна ли молодёжь участвовать в политике, пишет Алексей Навальный на своем сайте.

Записал специальное видеообращение к школьникам и студентам.

https://www.youtube.com/watch?v=eLkWEpbQspE

Это видео и вообще обозначенная позиция важны и лично для меня и, видимо, в целом для российской политики следующих лет.

Группа митинга 12 июня в Горно-Алтайске здесь.