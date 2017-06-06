Bellingcat доказала российское происхождение «сбившего MH17 «Бука»

Расследовательская группа Bellingcat обнародовала фото, подтверждающее, что ЗРК «Бук», сбивший, по утверждению группы, летом 2014 года Boeing 777 в небе над Украиной, был приписан к российской бригаде. Фигурант расследования подтвердил РБК подлинность снимка. (На фото восстановленный фюзеляж Boeing 777 (Фото: Michael Kooren / Reuters)

Новые доказательства

​Международная экспертно-журналистская группа B​​ellingcat обнаружила новую фотографию ЗРК «Бук» под номером 332, предположительно, сбившего малайзийский Boeing над Донбассом в 2014 году. Фото подтверждает, что машина была приписана к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде (воинская часть 32 406). Это последняя известная фотография «Бука» перед передислокацией ЗРК из России на Украину. Снимок, вероятно, был сделан в 2013 году, однако попал в Сеть только в феврале 2015 года, отмечают расследователи в своем докладе (имеется в распоряжении РБК).

В 2016 году в Bellingcat заявили, что малайзийский Boeing был сбит из «Бука» под номером 332, до этого исследователи не могли установить вторую цифру. Комплекс «Бук» под таким номером был замечен «в колонне, перемещавшейся в июне 2014 года с базы 53-й бригады в Миллерово у российско-украинской границы», — напоминают исследователи. Но тогда они не смогли получить фотографии «маркировок негабаритного груза на борту машины и на боковых щитках гусениц», а только фото с белой маркировкой центра масс (расположен в нижней части машины и напоминает прицел). Но такая маркировка не была уникальна для этого комплекса, объясняют в Bellingcat.

На новом фото (в Bellingcat заявили, что нашли снимок «по наводке» пользователя Twitter) запечатлен мужчина на фоне ЗРК «Бук» с номером 332, позади — розовый контейнер для перевозки ракеты 3М8 ЗРК «Круг». О том, что пусковая установка на фото та самая, из которой, по утверждению Bellingcat, был сбит малайзийский Boeing, свидетельствуют белые цифры номера, отметки габарита погрузки и транспортные марки. «Они находятся в том же месте, что и на фотографиях и видео «Бука» 332, когда он был в России в июне 2014 года и на Украине в июле 2014 года», — подчеркивают авторы доклада.

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Фото: bellingcat.com

Исследователи Bellingcat по этим номерам и отметкам идентифицировали ЗРК как «Бук» под номером 332, приписанный к 53-й зенитно-ракетной бригаде (в/ч 32 406).

Фотография с механиком была сделана на транспортном дворе 53-й бригады, отмечается в докладе. Подтверждает это другой снимок, опубликованный неназванным курсантом в августе 2014 года (имя публикатора авторы доклада не указывают, известно только, что он проходил сборы в Курске по направлению одного из московских вузов). На снимке изображен тот же розовый ракетный контейнер​. Геотег подтверждает, что фото сделано во дворе 53-й бригады в поселке Маршала Жукова недалеко от Курска. Геолокацию фотографии авторам доклада удалось подтвердить благодаря спутниковым снимкам.

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Фото: bellingcat.com

Альбом с фотографиями был загружен в феврале 2015 года, но по ним невозможно было установить ни имени механика, ни даты и места, где были сделаны снимки.

Как выяснил РБК, человек на снимке занимается ремонтом военной техники, в частности, он ремонтировал «Бук-М1». Механик (его имя известно редакции) пояснил РБК, что был во многих городах России в силу специфики своей работы. Он подтвердил, что «точно был» в Курске в 2013 году и, «возможно», в 2014 году.

Помимо «Бука» в альбоме также содержатся фотографии заряжающей установки 9А85 комплекса С-300, спецмашины (в Bellingcat предполагают, что это может быть автоматизированная система управления боевыми действиями «Поляна-Д4 9С52») и еще одной установки «Бук-М1». Члены команды Bellingcat установили личность запечатленного на фотографиях механика и нашли его профили в социальных сетях. На одной из страниц они увидели фотографию «Бука» с номером 332, на другой — фото другого ЗРК «Бук» и спецмашины. Последние два снимка были загружены 31 марта 2013 года. На третьем — изображена пусковая установка 9А83 для зенитной ракетной системы 9К81 С-300В. Он был загружен 20 июня 2013 года. Как отметили в Bellingcat, «на других фотографиях, загруженных до 31 марта 2013 года и после 20 июня 2013 года, не видны места его [человека на фотографиях] работы в качестве механика военной техники».

Исходя из того, что фотографии были выложены в интернет в 2015 году в одном фотоальбоме, а также учитывая условный номер машины, авторы исследования Bellingcat заключают, что «практически наверняка» снимок был сделан в 2013 году. Тем не менее они допускают, что фотография могла быть сделана весной 2014 года.

Трагедия с Boeing 777 произошла в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний». На его борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов. Спустя несколько часов в интернете стали появляться заявления о том, что пассажирский самолет сбили пророссийские сепаратисты из зенитно-ракетного комплекса «Бук», приняв по ошибке гражданский самолет за военный. Позднее Bellingcat установила номер ЗРК — 332, а также сообщила, что комплекс приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Машина была доставлена из Курска в Миллерово (Ростовская область), а оттуда — на восток Украины, утверждают расследователи. По их данным, перевозку «Бука» контролировал отставной российский офицер Сергей Дубинский, фигурировавший в СМИ как командир разведки ДНР с позывным Хмурый. Сам он свою причастность к гибели лайнера отрицал.

Cовет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса «земля — воздух», выпущенной из установки «Бук». По словам руководителя расследования Тьиббе Яустры, пуск ракеты был произведен из района площадью 320 кв. км (в указанной зоне находились как силы ополченцев, так и Украины). В результате обломки самолета оказались разбросаны на площади в 50 кв. км.

Позиция России

РБК ожидает ответа от Минобороны России относительно новых фактов в деле об уничтожении MH17.

После крушения самолета в июле 2014 года замначальника Генерального штаба ВС России Андрей Картаполов озвучил версию крушения российской стороны. Все данные российского ведомства указывают на то, что MH17 был сбит украинскими войсками, заявил он. Участие действующих российских военнослужащих в конфликте на Украине официальная Москва всегда отрицала.​

В октябре 2015 года специалисты военного концерна «Алмаз-Антей» опубликовали итоги собственного расследования катастрофы Boeing 777. Из него следует, что лайнер сбит ракетой, уже не использовавшейся российскими военными, с территории, которая тогда не контролировалась ни одной из сторон конфликта в Донбассе.

В сентябре 2016 года в российском Минобороны прошел брифинг на тему крушения. Радиолокационный комплекс «Утес-Т», расположенный в Ростовской области, не зафиксировал каких-либо посторонних объектов близ маршрута MH17 перед катастрофой, заявил заместитель главного конструктора комплекса Виктор Мещеряков. Если бы ракета комплекса «Бук» была запущена из района, контролировавшегося повстанцами Донбасса, то «Утес-Т» ее бы обнаружил, объяснял Мещеряков. Присутствовавший на том же брифинге начальник радиотехнических войск ВКС генерал-майор Андрей Кобан добавил, что ракета «Бука» не является для «Утеса-Т» сложной целью. Для сравнения: радиолокационный комплекс обнаружил куда более сложную цель — полет беспилотника «Орлан-10», который «барражировал вдоль российско-украинской границы на территории России», заметил генерал-майор.

«Украинская сторона не​случайно утаивает от следствия, родственников погибших и мирового сообщества информацию, которая позволила бы установить полную картину катастрофы», — заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге.

Bellingcat — международная экспертно-журналистская группа, основанная 15 июля 2014 года британским журналистом Элиотом Хиггинсом. Задача ​команды — объединить гражданских журналистов в расследовании текущих событий. Сейчас основной проект Bellingcat — расследование обстоятельств крушения малайзийского Boeing. Команда также следит за военной кампанией в Сирии, в том числе за действиями российских военнослужащих.​ В своих докладах Bellingcat опирается на открытые источники: видео- и фотоматериалы, размещенные в социальных сетях, спутниковые снимки.

Инна Сидоркова, РБК