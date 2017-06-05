«Код доступа»: В Северной Корее ничего без государства не происходит, даже мухи не летают

Юлия Латынина в передаче «Код доступа» на сайте «Эхо Москвы». Главный эпос недели – это, конечно, суд Навального с Усмановым, который кончился, не начавшись. Мы тут запаслись попкорном, приготовились смотреть долгий сериал, а судья Васина убила главного героя в первой серии первого сезона, и приказала снести ролик «Он вам не Димон». Что, конечно, не очень возможно по той примерно причине, по которой нельзя обязать пчел, ну, скажем, летать за границу только с паспортом.

И теперь всё очень просто, потому что, вот, только на YouTube ролик посмотрели где-то 20 миллионов человек. Соответственно, те, кто выйдут на митинг 12 июня, они не согласны с решением судьи Васиной о том, что пчелам можно летать за границу только с паспортом. А кто не выйдет, тот согласен с судьей Васиной.

Но прежде, чем прийти к этому прерванному на взлете эпосу, позвольте мне рассказать о двух других событиях, которые насмешили меня чрезвычайно. И первое – это, конечно, эпическая история с покушением на Адама Осмаева – это чеченец, который воевал на Донбассе за Украину и которого обвиняли в подготовке покушения на Путина. Ну, я не знаю, покушался он или нет, но похоже, хвастался как минимум.

И вот вчера в него в Киеве стреляли. Это бывает: российские киллеры чувствуют себя в Киеве в последние месяцы, ну, почти как дома, просто как зеленкой по Навальному (смотри убийство Шеремета, убийство Вороненкова).

Но есть одна проблема. Эти киллеры очень простые ребята. Дело в том, что каждый миллион, который выделяется в Кремле на разные спецоперации вне зависимости от того, что такое эта спецоперация (это дискредитация Навального, это взлом серверов Демпартии США, это убийство в Украине), вот, всё это расходуется по священному принципу «Миллион в оффшор, 6 копеек на исполнителя».

И, собственно, вот мы наблюдали сначала замечательную историю о том, как киллер, застреливший Вороненкова, который был в красных кроссовках, его застрелил в свою очередь телохранитель. Несмотря на то, что этот телохранитель в это время нес пакеты (а надо сказать, что телохранителям строжайше запрещено чего-то таскать кроме как пистолет, и это жуткий непрофессионализм). Вот этот телохранитель нес пакеты, этот телохранитель в пистолете запутался, тем не менее, он этого киллера в красных кроссовках, все-таки, умудрился застрелить. То есть киллер и телохранитель стоили друг друга, но телохранитель, все-таки, оказался круче.

И, собственно, в этот раз тоже случилась феерическая история. Потому что звонит этому Осмаеву некий Алекс Вернер, якобы журналист из «Ле Монд». Осмаев приходит на встречу с женой Аминой Окуевой – она такая вся в платочке закутанная, прямо, вот, почти с рекламного поста ИГИЛа. Они садятся в машину, после чего этот Вернер достает из коробки пистолет «Глок» и стреляет Осмаеву в грудь. После чего боевая подруга Окуева достает из широких штанин наградной Макаров и стреляет в журналиста в кавычках 4 раза, одна пуля пробивает ему позвоночник.

Собственно, Осмаев жив, хотя и тяжело ранен. Киллер жив. Кем, вы думаете, киллер оказался? Французский журналист Вернер оказывается старым знакомым венской полиции, питерской полиции и вообще всех полиций мира. Зовут его Артур Денисултанов, он же Курмакаев, он же Кринари, он же Тищенко, он же Цебро, он же «Динго» по предварительным результатам.

Значит, если это так, это, конечно, полный финиш, потому что этот гражданин был впервые осужден в Чечне еще в 1990 году за вымогательство. Прикиньте, да? В Чечне в 1990-м за вымогательство. Это я не знаю, это как быть выгнанным из Газпрома за воровство.

С Украиной тоже у него давно связи, у Курмакаева, потому что в Харькове его арестовали в 1998 году за то, что он в Питере украл директора Колпинского пищевого комбината за бабки. После этого любящий папа обменял этого Курмакаева на пленного солдата – это была тогда большая тема в Чечне обменивать бандитов на пленных. В 2008 году его в Австрии арестовали по подозрению в причастности к убийству Умара Исраилова, того чеченца, который сначала был боевиком, потом телохранителем Кадырова. Потом решил готовить на Кадырова снова покушение, несмотря на то, что Кадыров его простил. Этот Исраилов успел сбежать в Австрию, и там подал в ЕСПЧ, обвиняя Кадырова в пытках.

И вот тут началось самое прекрасное на этом допросе, потому что вот этот несгибаемый ветеран плаща и кидалова, как только оказался в Венской полиции, где, надо думать, его не пытали, он, значит, рассказал, что есть список из 300 врагов Кадырова, которых заказал сам Рамзан за границей. Значит, в Вене, в Австрии в нем значится 50 имен.

Вы спросите, зачем этот человек давал такие показания? Я сейчас не обсуждаю, правда она или нет. Вопрос: зачем чеченец, арестованный по подозрению в убийстве, дает эти показания? Вы не поверите: он решил, что он сейчас в австрийской полиции получит политическое убежище.

Не получил – его выслали в Россию. Там он опять принялся за то, что умел. Вы не поверите, на чем он попался. Он охмурил какую-то одинцовскую гражданку, выудил у нее 7,5 миллионов рублей и сел. Причем, сел за, как бы, за эти 7,5 миллионов и еще за угрозы, потому что он ей потом, конечно, угрожал, когда началось уголовное дело. И, внимание, приз в студию: в 2011 году Курмакаев был осужден на 8 лет.

Теперь внимание, 8 лет истекает в 2019 году. Если человек, арестованный в 2017-м году в Киеве за попытку убийства Осмаева, действительно, Курмакаев (я пока это говорю с осторожностью, потому что киевская полиция намекает, но не подтверждает), вопрос: каким образом такой человек с такой биографией оказался вместо того, чтобы сидеть в российской тюрьме, в городе Киеве?

В общем, это вот к вопросу о том, что есть там, видимо, какая-то российская программа, на которую намекает (да не то, что намекает – всеми четырьмя лапами говорит) украинское МВД. Но, вот, ребята растренировались, умеют они только одно – демонстрантов зубами по асфальту таскать или, там, зеленку в глаза Навальному лить. Они не привыкли, что Киев – это заграница, они не привыкли, что там, может, что-то случится, что может получиться отпор. И вот, собственно, то, что случилось, это такой закономерный результат, это статистика. Если всё время нанимать пятикопеечных киллеров, да если еще они по совместительству брачные аферисты, рано или поздно одного из них возьмут живьем.

И, вот, судя по всему, господин Курмакаев – это человек, который даже венской полиции рассказывал, чего есть и чего нет, лишь бы угодить венской полиции. Вот, как вы думаете, чего он сейчас наговорит украинскому МВД? Запасаемся попкорном.

История вторая, которая меня поразила, про Шувалова, который заявил, что Путин болен цифровой экономикой. То есть вот это всё – закон Яровой, падение капитализации Яндекса, отжим Вконтакте, утрата всей цифровой Украины – вот это всё, оказывается, результат того, что Владимир Владимирович болен цифровой экономикой. Я-то всегда думала, что это, наоборот, наша цифровая российская экономика больна Путиным. Потому что согласитесь, у нас были же потрясающие стартовые данные. Вот, когда начался IT-бум, Россия, как ни странно, в начале 2000-х была одной из первых вместе с США, и в отличие, скажем, от зарегулированной Европы, которая не очень успела на этот поезд, которая там не создала своих национальных поисковиков, которая не создала своих национальных Фейсбуков, Россия создала, в общем, и поисковик, и Вконтакте, и Одноклассников. И всё это, кстати, распространилось на весь русскоязычный сегмент интернета, включая там Казахстан, Украину и так далее, и так далее.

И вот то, что мы лишились цифровой Украины, это гораздо больше, чем то, что мы приобрели Крым. И когда аннексировали Крым, например, это надо было учесть, особенно если мы, оказывается, больны цифровой экономикой.

Ну, на самом деле, понятно, видимо, что имелось в виду, потому что, действительно, мы видим некоторую одержимость Российской Федерации цифровой экономикой, но в одном очень специфическом сегменте – сегменте хакерства. Я объясняю это так, что, вот, людям с комбинаторным способом мышления как у Остапа Бендера, им всегда кажется, что есть какой-то замечательный трюк, который можно провернуть и, вот, всех облапошить и стать главными. И в течение первых лет правления Путина совершенно очевидно вот таким рычагом, которым предлагалось перевернуть мир в пользу России, был газ. Вот, вертели мы Европу на трубе. Когда газ накрылся медным тазом, то, вот, судя по всему, в качестве этого инструмента где-то в Кремле зародилась история: «А мы всех можем хакнуть». Причем, это не только в Кремле. Если обратите внимание, этим же Северная Корея очень сильно балуется. Вот, недавняя эпидемия вируса WannaCry, который, по-моему, где-то 40 тысяч долларов в итоге набрали эти вымогатели этого вируса. Но зато грохнули жуткое количество мировых систем и, в частности, английскую систему здравоохранения, что, конечно, стоило если не жизни, то здоровья многим людям.

Так вот эти товарищи из WannaCry – они сидели в Северной Корее. Понятно, что в Северной Корее ничего без государства не происходит, даже мухи не летают. Вот там даже мухи летают с паспортом, вот там это вам Северная Корея.

И, соответственно, возникает вопрос. Вот, в Северной Корее, где вообще интернета нету, но хакеры зато есть. В России, конечно, не тот кейс – у нас интернет есть, у нас Рунет очень сильно развит и, конечно, сейчас он угрожает основам национальной безопасности воровства.

Так вот. Видимо, судя по нашей активности, активности, скажем так, таинственных патриотов, на которых ссылается Владимир Владимирович, которые то сервера Демократической партии грохнут, то к Макрону влезут, да? Вот это теперь рассматривается как грандиозный способ нашего влияния на мир, но в силу вот того же закона, о котором я говорила, что любая спецоперация Кремля – она работает по принципу «Миллион откатываем, а на 6 копеек делаем». В силу этого всё имеет вот тот же результат, который имеют все остальные спецоперации.

В результате американской спецоперации Трамп на нас даже не смотрит и с нами не встречается. Хотя, в принципе, он изначально был готов наладить какой-то диалог с Россией, сейчас ему это не нужно и невозможно (ему сразу же скажут, что он русский агент). Хотя, между прочим, из всей вот этой левой шоблы как-то Сноуден сидит в Москве, Ассанж выступает по Russia Today, а русский агент – Трамп. Ну, не будем об этом грустном.

И, соответственно, то же самое с Макроном, у которого тоже там чего-то повскрывали. И, вот, мы видели только что эпическую замечательную встречу Макрона и Путина, на которую Владимир Владимирович, видимо, приехал наводить мосты, и как-то так они славно поговорили с Макроном, что они продолжали ссориться даже на пресс-конференции. Это вообще был уникальный случай, когда пресс-конференция двух президентов, и вместо того, чтобы говорить какие-то ничего не значащие вещи, Макрон вдруг публично начинает отчитывать Путина за права геев в Чечне, да? Вот это всё, как говорила Света из Иваново. Короче говоря, удачно съездили, вышли из мировой изоляции, что называется.

Ну, все-таки, возвращаясь к новости номер один, Навальный и Усманов. Люблинский районный суд в лице судьи Марины Васиной призвал всех сторонников Навального обязательно выйти на демонстрацию 12 июня, ну, то есть, вот простите, удовлетворил этот самый иск. Что и требовалось доказать.

Усманов подал в суд на Навального. Да, мы все хотели посмотреть подробности, в частности, подробности удивительной сделки о том, что рядом с дачей Усманова было 12 га земли, которые принадлежали бизнесмену Гаврилову. Эта земля была выкуплена у Гаврилова за 2 миллиона долларов, по цене, значительно ниже рыночной. Правда, это, действительно, не значит, что ее отжали. Да? Возможно, там какие-то деньги были заплачены вне этой цены.

Дальше Усманов дарит дворец стоимостью от 50 миллионов долларов (это оценка самого Усманова) до 85 миллионов долларов (это оценка ФБК). Но он дарит ее не Гаврилову, как можно было бы ожидать, а совершенно другому человеку – Илье Елисееву, который по совершенной случайности возглавляет цепочку фондов премьера Медведева.

И Алишер Бурханович объясняет нам, что мотив подарка – это упущенная выгода. Потому что, оказывается, господин Елисеев что-то вместе с господином Гавриловым собирались строить на этих 12 гектарах. Значит, Елисеев еще только собирался – он не положил ни кирпича, не вырыл ни котлована, у него не было инженерных планов, архитектурных планов, как я понимаю. Судя по его собственным словам, он даже еще не взял кредитов в банке под эту схему. Он, цитирую, «собирался вложить в этот проект 20 миллионов долларов и уже провел переговоры с банками, он не скажет какими». Но он мечтал.

И, вот, за эту жестоко поруганную мечталку Алишер Бурханович в компенсацию за невложенные 20 миллионов, которых у Елисеева еще не было, отвалил дворец стоимостью, ну, 50-80.

Дальше мне было интересно узнать, как это случилось. Мне было интересно также узнать, потому что Усманов говорит, что строил этот дворец для сестры, а сестра – мусульманка. Во дворце сейчас есть часовня. Соответственно, когда дворец для сестры передавали Елисееву, была в нем часовня или нет? Потому что усмановская сторона категорично отвечает, что часовни не было, а ФБК говорят, что на снимках того времени 2010 года, вот, есть круглое как часовня пятно, и что же это тогда такое? Вот, я этот ответ хотела услышать, была или не была?

Я хотела услышать, вот например, есть ли еще хоть один пример, чтобы Алишер Усманов компенсировал упущенную выгоду конкуренту? Есть ли еще хотя бы один случай, чтобы он компенсировал еще не вложенные деньги в четырехкратном размере? Потому что это какая-то фантастическая прибыль для российского рынка: сейчас на Рублевке черт знает что продается. Чтобы вложить 20 и получить 80, и это риэлтерская сделка?

И, наконец, самое главное, почему, вот, собственно, компенсацию-то получил не владелец земли, а человек, который к ней не имел никакого отношения, а владелец земли, наоборот, продал ее за 2 миллиона? Потому что я вам напомню, что компенсация за упущенную выгоду – это такая, знакомая тема. Это очень простой способ создания фиктивных виртуальных убытков.

Вот, если вы помните, то же самое было абсолютно в деле Магнитского, потому что там как было? Фиктивная контора написала фиктивную бумажку о том, что одна другой обязалась купить акции Газпрома. А так как другая не исполнила этого обязательства, а акции с тех пор подросли, то, вот, случилась упущенная выгода, и упущенная выгода случилась на 250 миллионов долларов.

Вот, представляем себе, что где-нибудь в США или Швеции оказывается, что местный богач – у него был дом, возле дома был участок. И он подарил премьеру особняк за 50-80 миллионов, а потом он говорит: «Да нет, это была коммерческая сделка. Я его поменял» — «А на что?» — «А на землю» — «А кому принадлежала земля? Премьеру?» — «Нет, это была упущенная выгода».

Ну, вот, кажется мне, что того премьера снесли бы с поста, потому что упущенная выгода… Ну, представьте себе, я, Юлия Латынина, заключаю договор с издательством «Пупкин и кот», оно говорит, что оно издаст мою книгу тиражом миллиард экземпляров и я заработаю в результате миллиард рублей. Потом «Пупкин и кот» разрывает со мной договор и платит миллиард. Где книга? Книги нет. А чего есть? Почему, собственно, нету? А, вот, издательство же разорвало со мной договор, оно же виновато. А что есть? А есть миллиард (упущенная выгода). Вот, я на эту елисеевскую упущенную выгоду хотела внимательно посмотреть.

Вторая тема была абсолютно грандиозная (намечалась в этом суде), которую раскопал Навальный. Мне кажется, ее недостаточно оценили.

Вот, Усманов в своем возражении Навальному, в котором были, еще раз подчеркиваю, были справедливые замечания, сказал, что он ничего не приватизировал, он не участвовал в залоговых аукционах, он всё покупал за деньги. «Минуточку», — говорит Навальный, и он раскапывает потрясающую историю, которую, честно говоря, мы даже как-то все знали, ну, я, по крайней мере, краем уха слыхала, но как-то недооценивала.

Вот, Усманов еще с конца 90-х годов контролировал Лебединку, Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат – это была основа его будущей империи. И там, естественно, было трансфертное ценообразование, и, конечно, любой, кто кинет за это палку в Усманова, тот фарисей, потому что, ну, 90-е годы всегда так было: тогда центр производства был в одном месте, центр прибыли был отнесет от него в другое место, вынесен в оффшор, и, собственно, Юлии Латыниной, которая в своих книжках магната Извольского за это хвалит, странно был бы ругать за это Усманова в своей передаче.

Но! То есть вот эта претензия, что там было трансфертное ценообразование, она не принимается и она попахивает социализмом. Но! Усманов скупал всё это частично на деньги «Газпром инвестхолдинга», то есть холдинга, который принадлежал Газпрому, и в металлургических кругах есть такая широко известная история… Я не могу в данном случае ссылаться на свидетелей, но согласитесь: она логична. Что Усманов еще в конце 90-х это пытался приватизировать. То есть так или иначе, но, вот, в конце 90-х Газпромом правил Вяхирев, и, помните, нам писали тогда страшные рассказы о том, как воруют в Газпроме, как всё у Вяхирева течет как из сита, как страшно Газпром устроен. Это всё нам рассказывали младореформаторы и свободная пресса.

И вот тогда Усманов не приватизировал «Газпром инвестхолдинг», а приватизировал это Алишер Бурханович в 2002 году. И, вот, Навальный пишет, что 48-процентная доля «Газпром инвестхолдинга», который возглавлялся Усмановым в этот момент в «Газметалле», была продана второму акционеру «Интерфину» без аукциона и без конкурса за 72 миллиона долларов. 72 миллиона там. Какие залоговые аукционы на них по сотке платили?

А кто в 2002 году глава Совета директоров Газпрома? Дмитрий Анатольевич Медведев. А что через 8 лет фонд Дмитрия Анатольевича получает от Усманова? Усадьбу Знаменское, 50-80 миллионов.

То есть в конце 90-х, когда были вот эти страшные Ельцин, Вяхирев, всё воры разворовали Россию, дикая приватизация, как любят сейчас нам объяснять, лихие 90-е, Усманов не купил или не мог купить у Газпрома эти активы. А как пришли патриоты и собиратели земли русской, то с согласия Медведева (без согласия председателя Совета директоров не обошлось же) было приватизировано. И сначала была вот эта вот сделка за 72 миллиона долларов, а потом была усадьба. Вот, что нарыл Навальный, и я думаю, это только начало.

И, собственно, на этом суд кончился, потому что, как я уже сказала, что попкорна не получилось, ноги с кресла можно снимать. И я еще раз повторяю, что не то, что там на той стороне не было совсем козырей, потому что бесспорно Алексей Навальный для меня в пылу полемики сказанул лишнего. Ну, самое лишнее – это была история про изнасилование, потому что изнасилование, авторитетно заявляю, полный вздор. Английский посол в Узбекистане бывший Крейг Мюррей, который о нем написал, полный псих. Вот, бывают такие люди вот с этими конспирологическими теориями заговора, которые любят врать, с увлечением, с потрясающими деталями, с запоем, без малейшего отношения к действительности.

Вообще-то, конечно, обычно они там где-то на конспирологических сайтах объясняют, как королева убила леди Диану. Но иногда, как видите, встречаются и среди послов.

Потом, несмотря на всю эту историю с приватизацией 2002 года, меня всё равно неприятно резанули попытки Навального, вот эта левизна, что Усманов всё получил на халяву. Потому что запомните, господа, на халяву в России никто никогда ничего не получал, особенно в начале 90-х. В начале 90-х, в середине 90-х, в конце 90-х (а в это время Усманов уже, дай бог, чего-то контролировал) была не халява, а естественный отбор сильнейших.

Ну, вот это всё мелочи, в которых перегнул палку Навальный. Они до этого были мелочами, они не имели отношения к главному предмету расследования, к дворцам Димона. Они, собственно, действительно, не имеют никакого значения. Потому что Кремль, получается, воспользовался Усмановым, чтобы закрыть протечку. Вот этого Усманов хотел или нет, или он хотел другого, или он, действительно, хотел долго разбираться, не имеет значения. Не имеет значения, что ролик этот, как я уже сказала, физически невозможно снести, а значение имеет только одно – Навальный отказался сносить ролик. Вот это момент, который не просчитывали. Потому что, конечно, когда традиционному СМИ выкатывают решение или, там, или суда и Роскомнадзора, то что делает традиционное СМИ? Ему приходится сносить вне зависимости от того, что оно считает или не считает, потому что его иначе закроют. А Навальный сказал: «А, вот, вы знаете, вот, вы требуете от пчел летать без паспорта, а я не буду».

И с моей точки зрения, я повторяю вот эту фразу, вот, сколько людей выйдет на улицы 12 июня из 20 миллионов смотревших «Он вам не Димон», столько согласно с Навальным. А все остальные согласны с судьей Васиной. И я понимаю, что есть исключения. Вот, допустим, если где-то там человек за границей, ну, не приезжать же ему. Или, вот, Руслан Соколовский сказал, что он осужден условно на 3,5 года и не пойдет на митинг, потому что иначе его посадят на 3,5 года – это у него прямо в приговоре значится. Мне кажется, это очень уважительная причина не ходить на митинг, если ты знаешь, что тебя после этого точно посадят на 3,5 года.

Но вот эта история, когда… Вообще-то Усманов требовал не снести ролик, а опровергнуть порочащие его сведения. Судья Марина Васина не то, что не стала мелочиться, она ролик не стала смотреть. Помните знаменитое «Не смотрел, но скажу»? Не смотрел, но решу.

И, конечно, с одной стороны, это ноу-хау, потому что теперь на массу других роликов можно подавать таким способом. А с другой стороны, ну, как я уже сказала, пчелы будут продолжать летать без паспорта. Перерыв на новости.

Президент США Дональд Трамп вышел из парижского соглашения по климату, что он, собственно, обещал перед выборами. По поводу чего Эммануэль Макрон уже пригласил американских климатологов в Париж: «Вас, мол, там гонят, вам там не дадут госфинансирования, а мы дадим». Вообще-то я всегда думала, что наука – это не по поводу освоить грант. Но вот, видимо, климатология – это по поводу освоить грант (вернее, глобальное потепление).

И кто-то из левых уже заявил, что Америка теперь после этого выхода государство-изгой. О как!

Я сейчас попытаюсь объяснить, почему это совершенно правильный поступок, почему учение глобального потепления – это самая большая афера наших дней, по сравнению с которой не то, что мощи Николая Угодника, а там аннексия Крыма – это просто детские шалости.

Значит, сторонники учения глобального потепления утверждают по поводу того, что человек является причиной потепления, существует научный консенсус. Это вам говорят из каждого утюга. Вот, все климатологи это знают, а каждый, кто в этом сомневается, или куплен нефтяными компаниями, и вообще отрицать этот факт – это всё равно, что отрицать Холокост. Даже словечко такое изобрели «Deniers», Отрицатели. Вот, отрицатели Холокоста и отрицатели того, что вот сейчас настанет апокалипсис, и он вызван кровавыми промышленниками, которые выбрасывают в воздух CO2.

Так вот насчет консенсуса это вранье. Во-первых, этого консенсуса нет, а, во-вторых, я хочу напомнить, что настоящая наука не имеет отношения к консенсусу. Вот, e=mc² – это не результат консенсуса, это результат открытия. А консенсус – это к Никейскому собору или к Трулльскому. Вот, все должны строить коммунизм, верить в триединого бога и так далее.

Когда люди ученые апеллируют к консенсусу, тем более если сторонники этого консенсуса почему-то занимаются прямыми акциями как Гринпис или ходят по улицам с демонстрациями, я вообще-то чего-то не припомню, чтобы по улицам ходили демонстрации и на них было написано «e=mc²».

Так вот замечательный американский писатель по этому поводу очень хорошо сказал, что консенсус – это первое прибежище негодяев, это способ избежать обсуждения, заявив, что вопрос уже решен.

Значит, сторонники Учения… Будем говорить это с большой буквы. Оно научно, потому что верно. Мы знаем уже другое Учение, которое было научно верно. Говорят, что климат Земли стал отклоняться от нормы в результате деятельности человека.

Так вот я должна вам для начала сказать, что никакой нормы для климата не существует, потому что единственной нормой в климате является изменение. Жизнь на земле существует 3,8 миллиарда лет. За все эти 3,8 миллиардов лет на Земле менялся климат. Если честно, на ней менялась атмосфера: она сначала была из водорода и гелия, потом водород и гелий улетел, потом был аммиак и метан. Потом в результате деятельности живых организмов появился кислород, и сейчас у нас кислород, азот и углекислый газ.

В истории Земли был период (вероятно, Гляциогений), когда она была одним ледяным шаром. Были периоды (их было гораздо больше), когда на полюсе можно было выращивать помидоры. Даже, вот, человек как вид существует очень недолго (140 тысяч лет), но даже на протяжении существования человека как вида климат менялся в более широких пределах, чем сейчас.

Например, предыдущее межледниковье – это Эмский период, это 130-115 тысяч лет до нашей эры – уровень моря был выше на 4 или 6 метров, на Темзе водились гиппопотамы.

Был климатический оптимум Голоцена 9-5 тысяч лет до нашей эры. Вообще-то человек уже земледелием занялся. Летние температуры Сибири были на 2-9 градусов выше.

Тысячу лет назад в средневековье была температура такая же, как сейчас. Цитирую: «Вероятно, сейчас так же тепло, как тысячу лет назад». Причем, это цитата. Более того, вы будете смеяться: это цитата из одного из столпов Учения глобального потепления. Его зовут Кейт Бриффа, он палеоклиматолог. Просто это цитата не из его публичных выступлений, а из климатгейтов, вскрытой хакерами переписки. И в ходе этой переписки как раз этот Кейт Бриффа обсуждает с другими столпами, как половчее подделать данные. И он немножко сопротивляется и говорит «Ну, как же? Ну, вот, нехорошо. Ну, вот, было же так же тепло».

Значит, любой разговор о причинах перемены климата должен начинаться с перечисления факторов, которые на климат влияют. Факторов таких очень много. Вот, например, климат на Земле зависит от наличия суши на полюсах. Если на обоих полюсах нет суши, Земля гораздо теплее. Суша если будет на обоих полюсах, Земля замерзнет вся.

Вот, собственно, радикальное похолодание, которое где-то 40 миллионов лет назад началось, как раз связано с тем, что Антарктида приехала на Южный полюс. Вообще на протяжении большей части истории Земли суши на полюсах не было, собственно, материки вообще имели тенденцию кучковаться на экваторе. И Земля была значительно теплее.

На климат влияет запыленность атмосферы. Вот, 250 миллионов лет назад, судя по всему, что случилось, были трапповые извержения в Восточной Сибири. Что такое трапповые извержения? Это не когда вулкан, а когда просто свищ такой гигантский в земле. Собственно, пол-Восточной Сибири и вылилось, температуры упали. результатом было Пермско-Триасовое вымирание видов. В море, кстати, вымерли на 95% виды. Вообще чудо, что мы тогда не вымерли.

60 миллионов лет назад, наоборот, нам как человеку в будущем повезло: в Мексиканский залив долбануло метеоритом, вымерли динозавры, а млекопитающие, как известно, наоборот расплодились.

Вы, естественно, скажете, что всё это было давно и вот сейчас как-то метеоритов на горизонте не заметно, и материки, вроде, находятся приблизительно на том же месте и за 30 лет не меняются. Действительно. Потому что колебания температуры, ну, тот же самый средневековый климатический оптимум тысячу лет назад или, там, малый Ледниковый период, который наступает в XIV веке, они не объясняются материками.

Их причину, а также вообще причину того, что на Земле есть жизнь, может видеть каждый желающий, подняв глаза. Причина эта называется «Солнце». Вообще количество тепла, которое получает Земля, оно зависит от ее орбиты, в том числе от угла наклона орбиты и так далее. И солнечная активность в числе прочего колеблется. Она колеблется с большими периодами в полторы тысячи лет, а малыми где-то 30 лет. И вот спокойное солнце приводит к похолоданию, а активное – к потеплению.

К чему это говорю? Потому что ни в одном докладе IPCC (это так называется Международная комиссия по изменению климата при ООН) вы не найдете перечисления этих причин. Их даже больше, чем я назвала. Там, например, стоит Панамский перешеек на месте или нету Панамского перешейка? Кстати, собственно, когда Панамский перешеек поднялся из глубины океана между Северной Америкой и Южной, это привело к возникновению человечества как вида, потому что то место, где водился будущий человек, было джунглями в Африке, а стало саванной, соответственно, стало суше, поэтому обезьяна не слезла с дерева – дерево убежало из-под обезьяны. А нам, которые привыкли висеть на ветках деревьев в вертикальном положении, хватаясь руками за эти самые ветки, человек вдруг оказался посреди саванны, пришлось приспосабливаться.

Так вот. Ни в одном докладе IPCC вы не найдете просто перечисления этих причин. Вопрос, почему? Ну, какая разница? Почему бы не перечислить трапповые извержения?

Ответ очень прост. Дело в том, что с того момента, когда человечество начало регистрировать температуру и наблюдать за солнцем (а это приблизительно последние 400 лет) вот эти 30-летние колебания температуры Земли совпадали с 30-летними солнечными циклами.

Если взять XX-й век, вам очень часто говорят, что в течение XX-го века температура поднялась на градус. Вранье! В течение XX-го века температура росла с 1900-го по 1940-й год. Потом она 30 лет падала – в это время климатологи пугали нас глобальным похолоданием. А с 1970-х начала расти, и температура в XX-м веке колебалась вместе с активностью солнца. График активности солнца и средней температуры по Земле начал расходиться ровно в начале 90-х.

И вы радостно скажете: «Ну вот, да! Вот оно уже и началось, глобальное из-за человека случившееся потепление». На это я возражу, что в начале 90-х не потепление началось, а была создана IPCC, вышеуказанная комиссия.

Вот, как-то странно, да? Сначала был создан международный бюрократический орган, могущество которого зависело от признания глобального потепления угрозой человечеству. И только потом графики температуры начали расходиться с активностью солнца. Вы хотите знать, как это произошло? Очень просто. Знаете, данные скольких метеостанций использовала американская National Oceanic and Atmospheric Administration в 60-80-х годах и сколько она использует сейчас в своих расчетах? Ответ: она использовала 6 тысяч в 60-х. Но вы, наверное, скажете, что сейчас вот в связи с глобальным потеплением это будет 20 тысяч. Ответ: сейчас она использует всего 1,5 станций. И знаете, какие станции были исключены? Преимущественно станции на высоких широтах, на больших высотах, в сельских районах, то есть всё, что показывает более низкую температуру.

И есть замечательная станция, которая, например, находится на взлетной полосе римского аэропорта. Ну, регулярно она ловит температуру реактивной струи вылетающего самолета.

Есть другая станция, расположенная около мусоросжигающего завода. Тоже фиксирует температуру печки мусоросжигающего завода. Очень большой вклад печка мусоросжигающего завода вносит в глобальное потепление.

А, допустим, если говорить о Канаде, там есть 100 станций, которые расположены за полярным кругом. Казалось бы, бери любую. Значит, учитываются данные только одной, которая называется Юрика, которая аномально теплая и, собственно, известна в просторечии как Сад Арктики.

Более того, эти новые наблюдения перестали согласовываться с данными спутников. И поэтому теперь у спутников есть такая поправка – она называется «cold bias», холодное предубеждение. То есть несовершенные спутники в 80-х годах всё показывали правильно, всё согласовывалось, а нынешние совершенные постоянно ошибаются на 0,3 градуса, приходится поправлять.

Вернемся, собственно, к авторству теории глобального потепления. Автора в студию, пожалуйста. Потому что все научные теории в мире, согласитесь, созданы великими учеными – Ньютоном, Планком, Эйнштейном. Вот, кто тот Ньютон, который догадался, что Земля греется из-за человека? Вот, кто тот гигант мысли, который заявил, что изменение климата – это не норма, а повод для административного регулирования?

Я уже называла этого гиганта мысли – это IPCC, Международная комиссия по изменению климата при ООН. То есть теория зависящего от человека глобального потепления – это первая в мире научная теория, которая создана сразу бюрократами, минуя ученых, потому что IPCC создали в 1988 году с тем, чтобы решить, опасно ли это потепление или нет, можно ли его отнести на счет человека или нельзя, можно с ним бороться или невозможно. И, собственно, если комиссия хотя бы на один вопрос отвечала «Нет», то она оставалась без работы. А чтобы получить работу, надо было ответить на все 3 вопроса «Да». И тогда получался и почет, и уважуха, и деньги, и статусные исследования, и в перспективе возможность регулировать мировую экономику.

И вы будете смеяться, ответы на все 3 вопроса оказались утвердительными. Причем, это было не без сложностей, потому что есть такая знаменитая история, что, собственно, на первом отчете IPCC там неосторожно включили большое количество ученых, и эти ученые написали, что у них в заключении нет никаких оснований полагать, что человек влияет на климат. Соответственно, бюрократы этот текст вычеркнули, написали ровно противоположное, что есть все основания полагать, что нынешние изменения климата связаны с человеком. Это к вопросу о научном консенсусе.

Теперь мне скажут «Но есть же научный консенсус!» Теперь я вам скажу ужасную вещь, как там говорят ученые-климатологи. Знаете, у нас дома в семье есть фраза «Ученые Пенсильванского университета доказали», когда надо обосновать там со ссылкой на всякие псевдонаучные исследования. А сейчас это очень любят рекламы по телевизору: «Ученые такого-то университета постановили, что такой-то порошок моет лучше».

Вот, я скажу первое. Что климатология и метеорология – они не очень, как бы сказать, точные науки. Вот, человек не очень хорошо в состоянии погоду предсказывает на месяц. О нашем МЧС я не говорю – оно, как выясняется, за 5 минут ураган предсказать не может. Ну, это уже отдельный случай, это уже для XXI-го века клиника, но это, да, это наш российский уникальный путь.

Ну, все-таки, если говорить о мировом опыте, вот, люди, которые не могут предсказать нам погоду за месяц, они честно пытаются предсказать погоду за 100 лет. Ну, а за кого они нас держат?

Второе. К сожалению, нет гениальных климатологов. Скажем так, климатология в 80-х годах – ну, это не квантовая физика или не биология, она не привлекала самые грандиозные умы. И когда, в общем-то, вы такой, не очень большой ученый, это большое искушение, потому что вы занимаетесь, в общем-то, никому не интересной профессией. И вдруг оказывается, что у вас будет слава, статус, гранты, вы будете решать судьбы мира, если вы скажете, что сейчас всё погибнет от потепления. А если вы скажете, что климат всегда меняется и зависит от активности солнца, и, вот, на этих коротких 30-летних промежутках… И в минимальной степени он, конечно, зависит, но в минимальной степени он зависит от диоксида углерода, а вы лапу будете сосать.

Ну, что вы ответите? Особенно что ответит Гринпис, который в результате получает возможность диктовать судьбы мира?

И, ведь, подделывать-то в данном случае много не надо, потому что когда нам говорят о температуре средней по Земле… Я, вот, прошу прощения за простой пример. Вот, у меня есть на участке 2 рододендрона, они растут ровно в одном метре друг от друга, на ровном месте. Один там, где солнце, а другой там, где куча снега от забора зимой наваливается. И, соответственно, тает этот снег в июне. И, вот, они растут на расстоянии метра, а живут в разных климатических зонах. Это я к тому, что измерение температуры – это не очень точный бизнес, это не след в пузырьковой камере. Это результат миллионов совокупных наблюдений, и если градусник стоит на раскаленном шоссе и если в 3-х метрах от этого раскаленного шоссе он стоит в поле, он показывает разную температуру. Если он стоит в городе и если он стоит вне города, он легко показывает 4 градуса разницы за счет эффекта городского тепла.

И вот всем нам известен эффект плацебо, когда люди ошибаются даже не нарочно, даже не потому, что они хотят ошибиться, а, вот, сами собой. Но, к сожалению, в истории глобального потепления есть не только ненарочные ошибки, есть прямые фальсификации – я их уже упоминала, они вскрывались в результате переписки климатгейта, они вскрывались раньше.

Был, например, замечательный график, который назывался «Хоккейная клюшка», который рассказывал, что температура в мире будет расти чуть ли не по экспоненте. Выяснилось, что график поддельный. Сначала выяснилось, что он ошибочный. Потом выяснилось, что он поддельный, потому что когда вскрыли вот эту самую переписку, выяснилось, что ученые обсуждали, как привить разные ветви этого графика друг на друга, чтобы получился такой результат. И выяснилось, что человек, который отвечал, скажем, да?... Глава Climatic Research Unit университета Восточной Англии, который, собственно, и был главный человек по измерениям температуры в Европе, писал в этих имейлах, что, цитирую, «За последние 7 лет температура не повысилась, но мы этого не скажем, чтобы не давать почвы скептикам», а публично он говорил, что температура повысилась.

То есть этих людей ловили за руку не на вранье – их ловили на подделке данных. И их ловили не просто на подделке данных, их ловили на организации травли научных противников. И чего? И как с гуся вода.

Я вам назову только единственный тип мировоззрения, который имеет иммунитет против опытных данных и доказательств. Этот тип мировоззрения – это не наука, это вера. Вот, сколько ни говори, что пояс Богородицы сделан в XII веке, очередь будет стоять. Наука не должна так себя вести. Если после вскрытой переписки ученых оказывается, что они обсуждали, как подделать график и как скрыть тот факт, что температура 7 лет не растет, и как организованно травить своих оппонентов, это, в общем, должно перестать быть наукой.

И, разумеется, не перестало, потому что нас продолжают пугать превращениями Земли в Венеру, катастрофами, ураганами, увеличением содержания вот этого самого, страшного углекислого газа в атмосфере. На что я могу сказать, что да, содержание углекислого газа в атмосфере Земли, действительно, увеличивается. У меня вопрос самый простой тривиальный – дальше что?

Вот, мы сжигаем уголь и нефть, выбрасываем диоксид углерода в атмосферу. Вопрос, откуда взялся диоксид углерода в угле и нефти? Ответ: из атмосферы, потому что уголь и нефть – это вот гигантская свалка природных отходов, когда биосфера не смогла переработать всё, что тогда росло, и, собственно, вот эта огромная часть строительного материала, которая составляла основу ранее роскошной флоры Земли, она была омертвлена.

Вот, у меня простой вопрос. Содержание CO2 в Кембрии в воздухе было в 12 раз выше нынешнего. Мы как тогда не превратились в Венеру?

Вот эти самые, замечательные доклады IPCC утверждают сами про себя, что они являются научной истиной в последней инстанции, а строятся они как результат обобщения самых безупречных научных работ, прошедших процедуру научного рецензирования.

Так вот я хочу сказать, что, на самом деле, они являются пропагандистскими страшилками, и я приведу только один пример. Нам постоянно рассказывают, что по мере роста потепления будет возрастать число природных катастроф. Так вот, учтите, что это не просто вранье, этого не написано ни в одном докладе. Вот, основной текст 4-го доклада IPCC сообщает, что количество природных катастроф в мире не выросло. Однако… Как же, — вы скажете, — откуда же это берется? Потому что кроме основного текста у этих докладов есть еще такая штучка, которая называется «Резюме для политиков». И вот там говорится о весьма вероятном росте природных катастроф в будущем. Чувствуете разницу, да? Не выросло, но вероятно. А вероятно, Земля налетит на земную ось.

Собственно, понятно, что политики-то только резюме для политиков и читают. Более того, они читают, на самом деле, интервью, а не резюме. А в этих интервью какой-нибудь глава IPCC бывший, Раджендра Пачаури говорит «Это происходит сейчас. Наводнения, засухи, нехватка воды. Как человек, я просто не могу молчать перед лицом неоспоримых доказательств».

Вы представляете? У человека в основном тексте доклада написано, что этого нет, а он публично говорит, что это происходит сейчас. И это не единственный пример, потому что нам пишут в этих докладах, что уровень моря повышается. А он повышается последние 18 тысяч лет. Нам пишут, что люди будут умирать от жары. Жара, действительно, опасна, но вы будете смеяться: люди чаще умирают от холода (статистика), чем от жары.

То есть это не наука, это идеология. Идеальная идеология для глобальной бюрократии, которая хочет регулировать вся и всё.

И 2 момента я хочу отметить. Первое, она строится ровно на том же принципе закошмаривания, что и апокалипсис. Вот, пугает нас теория глобального потепления тем же, что и Иоанн Богослов – засуха, потоп, вода, обратившаяся в кровь.

Второе. Она строится ровно на том же принципе недоверия к бизнесу, что коммунизм. Вот, совершенно не случайно учение глобального потепления родилось после краха глобального коммунизма. Больше нельзя было рассказывать о том, что проклятые капиталисты отнимают прибавочную стоимость – нам стали рассказывать, что проклятые капиталисты уничтожают окружающую среду.

Еще 3 момента. Первое. Когда обывателю говорят, что Земля теплеет, он думает, что это теплеет вся Земля. Так вот. Потепление касается только умеренных климатических зон. Сахара остается Сахарой. Нам если повезет, то зимой в высоких широтах, действительно, может стать теплее.

Второе. Похолодание ведет к засухе, а потепление, наоборот, к дождям, потому что механизм тут очень простой: при похолодании влага изымается из атмосферы и осаждается в виде ледяных шапок на полюсах. Растительность, как известно, любит влагу, то есть чем теплее, тем больше дождей.

Третье. В истории человечества неоднократно бывали и похолодания, и потепления, и, вот, как-то катастрофой обычно оказывалось похолодание. Климатическая катастрофа середины VI-го века вбила кол в гроб Римской империи. В XIV-м веке голод и последующая за ним чума превратили Европу в кладбище.

Вот, у Джорджа Мартина человечеству, к примеру, угрожает долгая зима, а вовсе не долгое лето, то есть человек интуитивно прекрасно чувствует, чего ему угрожает. И в этом смысле суметь продать увеличение осадков и удлинение вегетационного периода как страшную опасность – это ж надо суметь.

Есть парниковый эффект, он существует, но он очень мал по сравнению с регулированием активности солнца. И заниматься регулированием того количества CO2, которое выбрасывает в воздух человек, бессмысленно, если учесть, что мы не можем регулировать другие источники CO2, включая вулканы, флору и фауну. Вот, чем больше CO2 будет в воздухе, вы будете смеяться, тем зеленее и сочнее будет планета.

И самое главное, последнее, что я хочу сказать. Значит ли всё сказанное, что человечеству не угрожает экологическая катастрофа? Ответ: разумеется, угрожает. Человек как вид меняет природу, и как следствие эти изменения приводят к экологическим катастрофам.

Прямо на наших глазах человек убил Арал. Но пересыхание Арала связано не с потеплением, оно связано с забором вод Сырдарьи и Амударьи.

То же самое известная гора Килиманджаро, на вершине которой тают ледники и нам часто это приводят в качестве примера глобального потепления. На самом деле, температура на вершине Килиманджаро несколько десятилетий остается неизменной, а тает она потому, что нищие африканцы вырубают на ней лес.

И вот это самая главная ложь глобального потепления. Экологические катастрофы возможны реальные, но главной причиной экологических катастроф в современном мире являются невежество, перенаселенность и нищета. И адепты глобального потепления вместо того, чтобы бороться с главной причиной этих экологических катастроф, то есть невежеством и нищетой, борются против их единственного лекарства – прогресса.

Всего лучшего, до встречи через неделю.