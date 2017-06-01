Социометр: Горно-Путинску – быть?

«Листок» продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: «На праймериз "Единой России" в Барнауле одна из участниц предложила переименовать краевую столицу в Путинград или Путинберг в расчете на выгоды в дальнейшем, которые, по ее мнению, позволят городу "встать с колен". А как вы относитесь к таким предложениям? На ваш взгляд, Горно-Алтайск стоит переименовать в Горно-Путинск?»

В течение недели в опросе приняли участие 192 респондента. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

6,2% отвечавших (12 человек) считают предложение, озвученное представительницей «партии власти», неплохой идеей. Они говорили:

- да, неплохо было бы переименовать, может, действительно лучше стало бы;

- в Путинград стоит переименовать, если Путин победит на следующих выборах;

- все верно, нужно тоже переименовать Горно-Алтайск в Горно-Путинск;

- если это поможет финансово городу, почему бы и нет;

- как сказал однажды Дмитрий Медведев, у нас страна большая, можно и поэкспериментировать;

- наверное, заслужил оставить свое имя.

84,6% отвечавших (162 человека) против идеи переименования городов в честь Путина. По их словам:

- я думаю, что город переименовывать не стоит;

- категорически против, идиотизм, название наше исторически сложилось;

- ни в коем случае, никакого переименования, Горно-Алтайск – красивое название;

- никогда в жизни нашу республику переименовывать мы не будем, если только в Ойрот-Туру, больше никак;

- мне просто смешно над таким вопросом задумываться, бред сплошной, а девушка, однако, того;

- даже при существующей системе лизоблюдства сама эта идея просто отвратительна и омерзительна;

- на ваш вопрос можно сказать, что это очень смешно, даже бред, работать надо;

- бред сивой кобылы;

- я против того, чтобы Барнаул переименовали, и Горно-Алтайск тоже, пусть остаются как есть;

- я считаю, что это какая-то больная такие вопросы задает, нам надо Сталина вернуть, чтобы таким языки заткнули, ерундой не занимались;

- в России две проблемы – дураки и дороги;

- это страшная глупость, дурдом;

- переименование этих городов в честь Путина... это уже, что называется, просто с ума сходят, разве у нас плохое прошлое;

- я против переименований в Путинск, у нас Горно-Алтайск пусть будет Горно-Алтайском, Барнаул всю жизнь был Барнаулом, пусть и будет Барнаулом;

- Горно-Алтайск звучит красивее, чем Горно-Путинск;

- по поводу переименования Барнаула и Горно-Алтайска, это очень кощунственно;

- надо ему сначала город основать, а потом называть своим именем;

- вопрос, который задали, он просто смехотворный, неужели зависит от того, как называется город, то, как люди будут там жить, абсурд, конечно, против;

- ни на что это не повлияет, это полная глупость и трата, отмывание денег;

- это дурдом какой-то, конечно, я против, у нас очень красивое название – Горно-Алтайск;

- я отрицательно отношусь к переименованию Барнаула и Горно-Алтайска;

- нет, Горно-Путинск нас не устраивает;

- это очередное лизоблюдство, в свое время по Брежневу плакали, а для Путина все это не имеет никакого значения, он не такой человек, а наши готовы на колени встать;

- это очередная глупость очередной дуры, Путин еще не заслужил, чтобы его именем называли города;

- я считаю, что постановка вопроса дурацкая, неужели нет вопросов, которые действительно можно поставить и какую-то пользу из этого извлечь, ну ладно, не любите вы Путина, ну зачем вопрос такой надуманный;

- что, теперь в честь каждого президента будем называть столицы, я возмущена этим;

- я считаю, что не надо ничего переименовывать, нужно просто хорошо работать и меньше воровать;

- наступит день, когда Путин предстанет перед судом за разграбление России и народа, ни в коем случае нельзя переименовывать;

- нет, не стоит переименовывать, это наша история;

- я считаю, что название не поможет встать с колен, это абсурд какой-то;

- люди ведь разные бывают, в том числе и с маразмом, а что делать, жизнь такая;

- нет, зачем переименовывать, что, средств у государства много, или уже не знают, чем еще заняться;

- неужели серьезно у кого-то такие мысли есть в голове, вы представьте, в какие деньги это вылезет, паспорта менять, все менять;

- больные люди есть в любой партии, я ничего не могу сказать, больные на голову;

- по-моему, какая-то неадекватная женщина с неадекватными предложениями, и газета задает неадекватные вопросы, ни один нормальный человек не назовет город Горно-Путинском;

- это бред какой-то, пусть она себе что-нибудь переименует;

- пусть она себе фамилию сменит на Путину;

- ну, кто такое мог придумать, это просто больной человек, наш город прекрасен и название прекрасно, зачем смешить людей;

- Горно-Алтайск так и должен остаться Горно-Алтайском;

- от перемены мест слагаемых сумма не меняется, не надо ничего менять;

- как дети малые, подлизывание, противно слушать, это ничего не даст;

- Россия славится дураками и дорогами, вот с дорогами мы кое-как справляемся, а с дураками нет, целесообразно тогда было бы все переименовать: Онгудай-Путинск или Путин-Онгудайск;

- давайте еще на П будем называть, и всему будет П.

9,4% отвечавших (18 человек) затруднились с ответом, не ответили точно на поставленный вопрос, выбрали при голосовании на сайте вариант ответа «пусть хоть Мухосранском назовут, я не возражаю», либо воздержались от ответа. По их словам:

- скорее, переименовать надо в Берднинск;

- к переименованию отношусь с юмором;

- мне все равно;

- чем бы дитя не тешилось.

Результаты опроса обрабатывал Александр Путингородцев