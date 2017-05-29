Вильнюс: призрак "Солидарности"

25–26 мая 2017 года в Вильнюсе прошел 3-й Форум свободной России, на котором обсуждались актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.

Один из организаторов форума Иван Тютрин сообщил, что в Вильнюс приехали представители 32 регионов России и политики, находящиеся в эмиграции. Для участия в Форуме зарегистрировались около 300 человек.

Основатель форума Гарри Каспаров открыл заседание, сказав, что "с точки зрения российской пропаганды – это собрание пикейных жилетов, но на самом деле форум важен, так как в Вильнюсе обсуждаются вопросы, которые для российской оппозиции являются табу":

"Выборов нет, но оппозиция в России делает вид, что они есть. Приходится изображать, что вы боретесь за избирателя. У нас этих условностей нет. Мы единственное место сбора, где можно говорить обо всем без оглядки на несуществующего избирателя или на "единственного "избирателя" в Кремле". Мы не должны оглядываться: "А что подумает "Мариванна"?"

"Борис Немцов любил повторять, что в отсутствие конкуренции надо смотреть, как оценивает вашу политическую деятельность Кремль. Кремль дал его деятельности наивысшую оценку, – мрачно продолжил Гарри Каспаров. – Диктаторский режим понимает, что открытое обсуждение многих тем для него опасно. В России многие проблемы выведены за скобки. А для нас есть темы Крыма, войны в Восточной Украине и на других оккупированных Россией территориях, позиций России в мировом пространстве.

​Мы говорим о будущем, которое наступит не в результате того, что кто-то выиграет выборы, получит два голоса в совете Урюпинска. Мы говорим об избавлении от морока прошлого – о люстрации, о том, что страна-правопреемник СССР не может вырваться из советского прошлого. К чему это приводит? К примеру, можно посмотреть на Турцию: она отказалась от признания геноцида армян, когда стояла на пороге Евросоюза, а теперь стала диктаторской.

Мы можем говорить о том, что делать, когда путинский режим начнет проседать, даст трещины и рухнет. Пока у российской оппозиции отсутствует "дорожная карта" пути в будущее, поскольку никто не знает, когда это будущее наступит, и именно сейчас надо разрабатывать пути выхода из тупика, – завершил свою речь Гарри Каспаров.

Первое же заседание привело к дискуссии о федерализме и империи. Политолог Вадим Штепа, эмигрировавший из российской Карелии в Эстонию, заявил, что в нынешнем режиме "постфедерализма" нет конкуренции, на выборах "только одобряют назначение глав регионов президентом". Вадим Штепа считает, что нужно, чтобы региональные парламенты получили больше власти. Это можно сделать путем легализации региональных партий, по типу тех, которые существуют в Европе, и последующего заключения нового федеративного договора – не между центром и регионами, а именно договора регионов, которые сконструируют и власть в федерации.

Философ Игорь Чубайс возразил: "Зачем нам распад страны? В единстве – наша сила. Не следует путать Российскую империю и СССР. Нужен общий лозунг: "Прекратить преступную войну в Украине – она сжирает бюджет!" – заявил Чубайс.

"Не вижу смысла сейчас обсуждать федерализм – будущая свободная Россия, территориально, видимо, будет меньше нынешней РФ, некоторые регионы в нее не войдут, да и вообще добровольный союз свободных народов может существовать только в том случае, если в Конституции будет закреплено право односторонней сецессии", – предсказал питерский политик-социалист Александр Скобов.

На Форуме свободной России в Вильнюсе шла речь и о "малых делах". Лидер Партии народной свободы в Республике Алтай, член Федерального совета партии ПАРНАС Сергей Михайлов ведет кампанию по организации референдумов по восстановлению выборности мэров и глав самоуправления, в которой участвуют 17 регионов: "Мы говорим о восстановлении действия 3-й статьи Конституции, – подчеркивает Сергей Михайлов. – Обычно инициативу блокируют на уровне законодательных собраний. Теперь готовится массовая подача исков в суды. В Иркутской области референдум запускает губернатор-коммунист Сергей Левченко. Под федеральные выборы есть шанс где-то провести референдум на уровне субъекта федерации".

"Федерализация – единственный шанс на демократический транзит России, – считает Игорь Дмитриев. – В Московской области в ответ на уничтожение МСУ началось фактическое восстание против инициатив власти. Люди недовольны тем, что ликвидируется система поселений, последний очаг демократии, с выборами на низовом уровне, где население может влиять на власть. В администрации президента РФ пытаются нейтрализовать такую активность, создано специальное управление по контролю за регионами".

Звучали и экзотические идеи. Политэмигрант Андрей Сидельников предложил к следующему форуму начать создание теневого кабинета министров. На это ответил Виктор Николаев: "Поляки создавали правительство в изгнании в иную эпоху. Не нужно заниматься карго-культом. Надо идти к людям от проблем районов, сельских поселений, а не предлагать какой-то орган сверху".

"Уличные акции надо продолжать, их нельзя бросать. Но эти акции должны быть хорошо, особенно медийно, организованы, опираться на конкретные проблемы людей", – подчеркнула активист ПАРНАС Оксана Муминова.

Сессия, которую вел бывший адвокат ЮКОСа Павел Ивлев, была посвящена теме люстрации. По его мнению, список №1 должен содержать имена, тех, кому будет закрыт доступ к госдолжностям, за их деяния: политики, чиновники, прокуроры, судьи. По ЮКОСу есть 305 фамилий, в списке Магнитского 37 фамилий. Второй список – это перечень должностей которые будут запрещены тем, кто в первом списке. Придет время, такой закон напишут, уверен Ивлев. Другой известный юрист Павел Кузнецов считает, что для этого нынешний режим должен быть признан преступным.

Юрист Наталья Кантович в своем докладе показала, что люстрация является средством перехода от авторитаризма к демократии после революции и восстановления справедливости. "Лица, добровольно пошедшие на службу в недостойные институты (СС, ГУЛАГ), не могут так просто войти в демократические институты. К ним может не быть претензий с точки зрения соблюдения закона, но есть претензии этические. Цель люстрации – отсев недостойных, не "охота на ведьм", а предотвращение доступа "ведьм" к управлению страной".

"В связи с открытием архивов, например, в Германии не было ни одного случая мести, чем пугали ранее, – подчеркивает Наталья Кантович. – Люстрация – средство предотвращения авторитарного реванша. Отказ от своевременной люстрации, как показал опыт России, является ошибкой. Коммунистические режимы были в Восточной Европе признаны криминальными, аморальными и оккупационными. Люстрация – метод разрушения номенклатуры, который убирает из власти тех, кто делал карьеру с нарушением закона и этики".

Журналист Виктор Корб создал в 2007 году прототип интернет-платформы проекта «Люстрация России» и сопровождает его в качестве администратора:

– Сделать так, чтобы большинство россиян перестали жить по лжи, – сложная задача. Мы все, граждане России, являемся гражданами страны-агрессора, как бы ни относились к понятию коллективной ответственности. Каждый должен осознать свою ответственность за то, что есть, но если он будет бороться с режимом, то начнет себя очищать. В то же время идея люстрации может быть поддержана многими, так как правящая группировка остановила все социальные лифты, и ее удаление от власти откроет путь наверх, например, озлобленной нынешним застоем молодежи, – считает Виктор Корб.

Журналист Божена Рынска потребовала люстрировать путинских пропагандистов. А философ Игорь Чубайс предложил последовать примеру китайских оппозиционеров и уже сейчас вывесить в интернете списки тех, кто нарушает права человека. Был задан вопрос, а будет ли кому работать после люстрации? На это Натальей Кантович был дан ответ, что в Украине всего 600 человек попали под люстрацию. Андрей Илларионов напомнил, что в Грузии были уволены все сотрудники МВД, на их место пришли молодые люди со стороны, прежних кадров взяли только 5%. При этом полиция в Грузии теперь на высоте.

Гарри Каспаров предупредил, что в России после победы демократии шестьюстами дело не ограничится. Он отметил, что многим деятелям нынешней системы грозит уголовная ответственность: "Даже по путинским законам они – преступники!"

Общим мнением участников дискуссии по международным проблемам стал тезис о вмешательстве путинской России в дела Запада и недооценке рисков элитами Евросоюза.

Как заметил журналист Борис Райтшустер, многие уверены, что "пса можно приручить, чтобы он возил газ, но не гадил, но на самом деле это трудно сделать с путинской элитой, которая занимается бандитизмом уже не только в России, но и в Европе".

Известный литовский журналист Витаутас Бруверис подчеркнул, что Запад еще не осознал, что режим Путина, с его стремлением ослабить Евросоюз, вернуть Европу в XIX век, представляет для демократических стран экзистенциальную угрозу:

– Готов ли Запад к новой холодной войне? Он к ней не готов. Хорошо ли это? Это плохо. Главное, что надо, что делать, нужна консолидированная политика Запада в отношении Путина, недостаточно давления на авторитарный режим, санкций, как персональных, так и секторальных, и его изоляции, нужна еще политика его деструкции и демонтажа. И конечно, поддержка Украины. Запад должен ее поддерживать в интересах собственной безопасности. Там происходит исторический слом, сдвиг начался, и он идет. В Украине – Кащеева смерть Владимира. Возможность для вклинивания Кремля в жизнь Запада дал кризис традиционных институтов демократии: не Путин такой сильный, а мы слабые. Значит, надо усилить наши институты, – делает вывод Витаутас Бруверис.

О войне, которую ведет с западной цивилизацией Путин, о кремлевском терроризме и о том, что он не осознан как опасность, говорил и бывший глава Литвы Витаутас Ландсбергис: "Надо прекратить слушать басни про "борьбу с терроризмом", надо бороться с кремлевским терроризмом. А задача русской оппозиции – объяснять Западу, с кем он имеет дело".

К теме терроризма форум также обратился. В частности, на специальной секции пошла речь об убийстве с помощью полония в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

– Мы смогли доказать, и это прозвучало на ходе публичных слушаний из уст судьи-коронера, что за этим преступлением, за убийством моего мужа Александра Литвиненко стоит российское государство. Это преступление не могло произойти без ведома президента Путина и тогдашнего директора ФСБ Патрушева, – заявила Марина Литвиненко. На доказательство этого факта у Марины Литвиненко ушло почти 10 лет.

– За что убили Литвиненко? В 2003 году Литвиненко был приглашен на работу консультантом МИ-6. Он писал о слиянии организованной преступности и КГБ. Он много работал с испанскими спецслужбами по мафии из РФ. Там обосновалась "тамбовская группировка", через них вышли на чиновников путинского круга. Александр Литвиненко смог объяснить испанцам, почему Россия не помогает следствию. Литвиненко был отравлен перед встречей с испанским прокурором, где он должен был давать показания о связи с криминалом начальника охраны Путина Золотова, банка "Россия", кооператива "Озеро". Его убили в такой спешке и непрофессионально, боясь, что он будет выступать в суде о связях с международной организованной преступностью, – рассказал Александр Гольдфарб. – Когда после Крыма ввели санкции против Шамалова и Ковальчука, стало ясно: Западу понятно, где лежат деньги Путина. А после вердикта суда юридически установлено, что Россия практикует политический террор.

Похожим образом был устранен влиятельный петербургский силовик из окружения Путина Роман Цепов, дал свою версию журналист Дмитрий Запольский. Он уверен, что Путина к Собчаку подводили бандитские группировки: "В России управляет не КГБ, а бандиты. В России у власти группа людей, полностью лишенных нравственности", – считает Дмитрий Запольский.

– Есть целая серия доказанных политических убийств: Старовойтова, Политковская, Юшенков, Немцов, – сказал глава фонда "Справедливость для Александра Литвиненко" Александр Гольдфарб. Вся эта группа убийств говорит о том, что Россия управляется с помощью индивидуального политического террора. Это одна из важных претензий к режиму Путина. Александр Гольдфарб предложил форуму создать список жертв политического террора, героев свободной России.

Бандитские методы были перенесены и во внешнюю политику. И пока не удается им противостоять.

Украинский политик Валентин Наливайченко отметил, что "санкции никак не влияют на поведение в России в положительную сторону в отношении необъявленной войны против Украины". Он предупредил, что "должна наступать международная правовая ответственность за преступления против человечества":

– На нашей территории концлагеря, политзаключенные, в нашем небе произошел террористический акт против малайзийского "Боинга". И мы обещаем привлечение к ответственности виновников гибридной войны, включая Путина.

Валентин Наливайченко предложил российским оппозиционерам совместно бороться за освобождение политзаключенных, информировать конгрессменов о преступлениях спецслужб Путина, военных и людей из ближайшего окружения Путина.

– Наш голос должен звучать, и доказательства преступлений Путина должны быть миром осознаны, – завил Валентин Наливайченко.

– В украинском обществе возникают новые движения. "Революция достоинства" продолжается в гражданском обществе. Мы сможем противостоять деоккупации, с новыми молодыми людьми добиться, чтобы Украина стала некоррумпированной страной, – успокоил интересовавшихся вялым ходом реформ в Украине Валентин Наливайченко.

– Санкции подрывают позиции Владимира Путина быть всевластным. Если люди в России хотят быть бенефициарами преступного режима – пусть они увидят, что за Крым надо платить, – считает Гарри Каспаров. – В Европе, если бы не Ангела Меркель, санкций бы не было. Ее роль была очень важна. Огромные усилия делаются Россией для ее неизбрания.

Думаю, что предстоит уверенная победа Меркель, и санкции будут удерживаться. Нужно ужесточение санкций, требуется стратегия по нейтрализации путинской агрессии, поскольку есть вещи предопределенные: путинская агрессия – единственный способ поддержания личной власти. Можно прогнозировать еще безумные шаги диктатора. Сильный диктатор не подвергается рискам. Должны быть созданы условия, чтобы он стал слабым диктатором. Пока в его окружении не будет понимания, что им хана, они ничего делать с Путиным не будут. Они должны понять: ставка на Путина бита, – говорит Гарри Каспаров.

Социолог Игорь Эйдман предупредил, что нынешний режим отличается от позднего советского: тот был деморализован, этот имеет элиту родом из КГБ и прикормленные силовые структуры: "Они будут цепляться за власть. В отличие от августа 1991-го, нынешняя власть может пойти на любые жертвы, на любую кровь".

Во время дебатов второго дня социолог Игорь Эйдман отметил, что из всех возможных сценариев перемен, вроде перестройки или "табакерки", самым реальным может быть "Февраль 1917 года":

– Реляции социологов о поддержке режима мало чего стоят. Люди дают мейнстримные ответы. Иное поведение для них опасное. Социальное недовольство есть. Успех Навального этим объясняется. Требование социальной справедливости поднимает людей против коррупции. Алексей Навальный разыгрывает социальную повестку дня, левую, не будучи сам левым. Политический и экономический курс Путина, с большой долей вероятности, может вызвать существенные проблемы во внешней и внутренней политике, и социальное недовольство может разгореться, дав толчок к новому Февралю, – прогнозирует Игорь Эйдман.

– Риски для режима Путина возникнут при цене нефти 20 долларов за баррель в течение нескольких лет, ужесточении санкций и при том, что правительство не изменит свои действия. Тогда только в 2020 году возникнут проблемы. Нужен этот набор всех негативных факторов, тогда к 2021-му произойдет исчерпание резервов Центробанка, ныне составляющих 400 миллиардов долларов, – предупредил экономист Дмитрий Некрасов.

Другой экономист, Владислав Иноземцев, не ждет в ближайшие 5 лет изменения режима, считая, что надо готовиться к 2024 году:

– Кризис не проявился в сложностях для режима, они не проявятся в ближайшее время. Протесты не носят ответа на экономические вызовы. Посткрымская эйфория не закончилась. Контроль власти над обществом силен. В 2018 году не произойдет ничего, кроме банального продления полномочий Путина. Он на выборы пойдет, победит, неожиданных фамилий соперников не будет. Вся элита – назначенцы Путина. Пока назначивший их находится у власти, нельзя предполагать конфликта даже в условиях экономического спада. Будет новый срок, в конце которого в 2024 году возникнет развилка: монархия, передача власти наследнику, основание парламентской республики…

Коррупция не является тем раздражителем, который может перевернуть путинскую систему. К тому же и оппозиция отсутствует, на ее месте мы видим мощное диссидентское движение, которое может подтачивать режим, но не станет движущей силой его слома. Ближайшие несколько лет режим будет устойчивым. Население привыкает к авторитарной системе, она хорошо сочетает кнут и пряник. Все будет спокойно, если власть не совершит новые безумные шаги, не устроит агрессию, например, против Казахстана, не будет будоражить народ новыми "выдающимися" программами вроде сноса половины Москвы, – считает Владислав Иноземцев. – Что делать? Нужно избавиться от иллюзии перспективы быстрых перемен, пока нет запроса на фундаментальные изменения. Единственным рациональным вариантом поведения является ожидание: режим будет обрушен самим ходом истории. Задача его оппонентов – концептуальные разработки, что может быть предложено взамен. Народ нам не переделать, ему надо дать самому убедиться в том, что так жить нельзя...

Схожее мнение высказал и экономист Андрей Илларионов:

– Есть мнение, что экономический кризис приводит к взрывам недовольства, переворотам, реформам. В большей части случаев это не так. Системный кризис сейчас в состоянии умов, которые работают на режим и хотят ему помочь. Минэкономики подготовило свои предложения по поводу программы развития. К 2035 году зарплата повысится до 800 долларов в месяц. Примерно такой она была в 2011–2013 году. Получается, они за 18 лет должны прийти к тому, что было 4–5 лет назад. Это свидетельство состояния умов России. Снос домов в Москве. Миллионы людей хотят лишить базового права собственности на свое жилье. И как либералы из ЦСР Кудрина реагируют на этот вопрос? Кудрин хоть слово на эту тему сказал? Нет.

Был принят указ Путина праве о ФСБ и ФСО конфисковать любую собственность граждан. Кудрин или Титов отреагировали на это нарушение прав собственности? Это говорит о том, что "умы" находятся в состоянии гражданской или интеллектуальной импотенции, – ядовито высказался Андрей Илларионов. Он напомнил, что по индексу гражданских свобод Россия находится на нижней позиции. – Россия достигла дна, обошла Зимбабве. По индексу верховенства прав Россия ушла ниже Габона. И те, кто находятся у власти, и те, кто хочет им помочь, не в состоянии предложить альтернативу. Мы же должны попытаться извлечь уроки из прошлого, из украденной революции 1991 года. Ее удалось украсть, потому что не было одобренной обществом программы реформ, – заняться разработкой программы силами участников форума и создать рабочие группы предлагает Андрей Илларионов.

В целом среди активистов оппозиции доминирует настрой на преодоление разногласий. Так бывший алтайский депутат Сергей Михайлов призвал заспоривших профсоюзных активистов не раскалываться сейчас на левых и правых:

"Не время. Спорить либералы и коммунисты будут в первом послепутинском парламенте. А сейчас следует всем вместе идти, как это делали разные группы польской "Солидарности", в борьбе против режима Путина", – сказал Сергей Михайлов под аплодисменты зала.

Форум принял заявление, назвав агрессию Кремля против Украины "международным преступлением": " Некоторые российские политические и общественные деятели не решились дать принципиальную оценку аннексии Крыма и российской агрессии на востоке Украины. Форум Свободной России считает необходимым эту оценку дать, руководствуясь критериями права и морали.

Война Кремля против Украины нарушает территориальную целостность Украины, Устав ООН, Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Декларацию о создании СНГ, Будапештский меморандум, двусторонние российско-украинские договоры, Уголовный кодекс РФ и полностью подпадает под определение агрессии, данное Генеральной Ассамблеей ООН.

Оккупация и аннексия территории Украины, сопровождающиеся массовыми репрессиями против крымских татар и украинцев, унёсшие более десяти тысяч жизней, стали позорными пятнами российской истории.

Война должна быть немедленно прекращена, российские войска должны быть выведены со всей территории Украины, включая Крым и Донбасс, а международно признанная российско-украинская граница должна быть восстановлена.

Будущая свободная Россия будет стремиться к установлению добрососедских отношений с Украиной на основе принципов международного права".

Следующий форум пройдет в Вильнюсе в декабре. Как предложил Гарри Каспаров, под лозунгом "100 лет государственного террора": "Надо строить достойное демократическое государство, думать о стратегии. Если строить на кровавом фундаменте, все кончится Бесланом и полонием", – сделал вывод Каспаров.

Михаил Соколов, "Радио Свобода"