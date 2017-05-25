Восемь правил защиты от недобросовестных АЗС

В начале мая интернет-сообщество Barnaul 22 и представители региональных СМИ приняли участие в контрольной закупке топлива на барнаульских АЗС. Отобранные пробы бензина были направлены в лабораторию для проведения необходимых анализов. Из пяти заправок на двух топливо было соответствующего качества, две заправки отказали в пробе, на одной бензин не соответствовал ГОСТу. Сайт МК.RU предлагает вашему вниманию советы юриста на тему, как доказать, что причиной поломки автомобиля стало плохое топливо, и что делать, если АЗС отказалась возмещать убытки. На вопросы отвечает член адвокатской палаты Алтайского края Дмитрий Липатников.

Правило первое

Главный совет, который я бы дал нашим читателям, — заправляйте автомобиль на проверенных АЗС, которым вы доверяете. Избегайте сомнительные автозаправки. Многие станции оборудованы высокими технологиями в области дополнительной очистки и фильтрации топлива. Это позволяет исключить попадание сора и воды в бензобак. Но всякое случается, и даже на проверенной годами АЗС может попасться брак. Поэтому не выбрасывайте кассовые чеки. Хотя бы в течение нескольких дней. Если бензин окажется некачественным, этот документ станет основным доказательством того, что вы приобрели товар (в данном случае топливо) у конкретного продавца, в такой-то день и час, на такую-то сумму. Если чека нет, не отчаивайтесь. В качестве доказательства могут послужить свидетельские показания, выписки с банковской карты, фотосъемка или видеосъемка, например, с видеорегистратора.

Правило второе

В случае резкого изменения поведения автомобиля после очередной заправки, не рискуйте и не надейтесь, что автомобиль «прочихается» и поедет дальше. Немедленно обращайтесь в сервисный центр на диагностику топливной системы. Сотрудники СТО должны установить причину неисправности и исключить иные возможные поломки, в том числе по причине выхода из строя электронной системы. Если предположения о некачественном бензине начинают сбываться, необходимо приостановить ремонтные работы, чтобы надлежащим образом зафиксировать факт поломки.

Правило третье

В максимально короткий срок нужно обратиться с жалобой в отдел Госнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Сибирского межрегионального территориального управления «Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии», который находится по адресу г. Барнаул, ул. П. Сухова, 4а, тел.: 8 (3852) 77-20-91. В жалобе, которая подается в свободной форме, необходимо описать ситуацию, при которой вы приобрели некачественное топливо, указать адрес АЗС, конкретную дату и время покупки, что немаловажно для определения партии топлива, и приложить к заявлению кассовый чек.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, как представитель государственного надзора, в рамках проводимой проверки по вашей жалобе осуществит самостоятельное получение проб топлива на АЗС и за свой счет произведет его анализ на предмет соответствия установленным требованиям и стандартам. В том числе будет проверено октановое число, если речь идет о бензине, а также проведено исследование на предмет допустимого содержания примесей.

Собранные материалы по жалобе потребителя будут служить доказательством при рассмотрении дела в суде, в случае если АЗС откажется в добровольном порядке возместить причиненный ущерб.

Правило четвертое

Параллельно необходимо самостоятельно с письменной претензией обратиться в АЗС, где вы приобретали топливо. В ней нужно описать поломку автомобиля, а также сформулировать требования к продавцу. Претензия вручается под роспись либо направляется заказным письмом с уведомлением, обеспечивающим вам возможность доказать вручение. Как правило, на данном этапе эти требования сводятся к возмещению ваших затрат на приобретение топлива, то есть продавец возвращает вам деньги, потраченные на бензин.

Правило пятое

Чтобы возместить затраты, понесенные вами на ремонт автомобиля, необходимо доказать причинно-следственную связь между поломкой и некачественным бензином. Для этого необходимо провести анализ топлива, взятого из бензобака автомобиля. Проба для экспертизы берется в присутствии представителей СТО и АЗС. Если сотрудники автозаправочной станции отказываются от участия в этом процессе, это можно сделать и в их отсутствие.

Процедура взятия пробы строго регламентирована. Литровая бутылка из стекла темного цвета на 2/3 заполняется топливом, слитым из вашего бензобака. После чего тара закрывается винтовой пробкой с резиновой прокладкой уплотнителя, опечатывается бумажной биркой, наклеенной поверх пробки, чтобы исключить ее несанкционированное вскрытие. На бирке пишем: «Топливо из бензобака автомобиля марки такой-то, слито в сервисном центре таком-то», ставим дату и подписи каждой из сторон.

Не поленитесь составить акт получения проб, который также должны подписать все присутствующие члены комиссии. После их получения вы можете приступить к ремонту автомобиля, но каждый этап необходимо фиксировать, так как в будущем вам еще предстоит доказать не только факт поломки, но и ее связь с некачественным топливом.

Правило шестое

Согласно ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», в случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет.

Таким образом, автозаправочная станция обязана произвести необходимые исследования не только топлива, но и автомобиля за собственный счет. Если АЗС отказывается брать на себя расходы, потребитель может самостоятельно провести исследования, обратившись в Центр стандартизации и метрологии. Стоимость анализа зависит от вида топлива. К примеру, полное исследование бензина составляет 14 000-18 000 рублей, дизельного топлива — от 4 000 до 5 000 рублей.

Однако сам по себе факт наличия плохого топлива еще не дает права претендовать на компенсацию убытков, понесенных на ремонт автомобиля. Прежде необходимо провести еще одну экспертизу, которая подтвердит (или опровергнет) причинно-следственную связь между поломкой и качеством бензина, а также определить размер понесенных убытков. В случае если причинно-следственная связь не установлена, АЗС возместит лишь стоимость товара и затраты на экспертизу топлива.

Правило седьмое

Сама по себе квитанция на оплату ремонта автомобиля еще не является доказательством размера причиненного ущерба. Не редки случаи, когда истец или сервисный центр завышает стоимость услуги, поэтому, как правило, размер ущерба определяется специалистом в этой области с учетом средних сложившихся цен на рынке.

Правило восьмое

Помните, инициируя судебные тяжбы, потребитель должен просчитывать риски и определять, насколько перспективен его спор с продавцом топлива, то есть с АЗС. Нередки случаи, когда поломка транспортного средства есть не что иное, как накопительный эффект многочисленных заправок некачественным топливом, что находит свое подтверждение при проведении исследований. Если экспертиза не подвертит факт того, что топливо не соответствует стандартам качества, вы будете обязаны компенсировать все затраты продавцу. Это требование регламентируется ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Закон «О защите прав потребителей» не распространяется на ИП и юридические лица, приобретавшие топливо для предпринимательской деятельности или коммерческих целей.