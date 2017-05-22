«Код доступа»: Люди выходят за Навальным, оказалось, что игнорировать это невозможно

Юлия Латынина в передаче «Код доступа» на сайте радиостанции "Эхо Москвы". Неделя наша ознаменовалась двумя эпическими мемами. «Всё было хорошо, пока не пришел Навальный». И другой мем тоже эпический – «Тьфу на тебя, Навальный».

Первая фраза принадлежала довольно комичному персонажу – это некая странная организаторша московского митинга Екатерина Винокурова. Это прекрасная дама, которая с 18-ти лет работала в пиаре. Ну, Богданова помните? Был такой человек, который отвечал за создание спойлеров разных демократических партий, так вот она у этого Богданова отвечала за молодежную политику.

Собственно, вот, наличие этого организатора фактического… Она представлялась много организатором, она объясняла, что она организатор, пока не случилась история с Навальным, и тут она стала говорить, что она не организатор. Чувствуется богдановская школа.

Так вот наличие этого соорганизатора на митинге против реновации напоминает нам, что, собственно, есть 2 силы, которые против Собянина. Одна – это люди, которые по какой-то причине не любят Собянина или потому что он часть власти, или потому что им не нравится вся его градостроительная политика, или тем, кто как я, вот эта конкретная часть градостроительной политики не нравится. А есть еще, вот, борьба бульдогов под ковром, да? Есть еще огромное количество всяких кремлевских товарищей, которым Собянин тоже не нравится. И, вот, разные проволодинские товарищи давно на него нападали, и, вот, видимо, под шумок этот митинг одновременно с абсолютно искренними людьми, которые пришли протестовать против реновации, одновременно, с одной стороны, у него был один конец у этого митинга, а, вот, с другой стороны у него был другой конец этого митинга, и наряду с совершенно нормальными организаторами типа госпожи Галяминой, которая как раз хотела, чтобы Навальный выступил, были вот такие странные организаторы, которые, видимо, были связаны тем, что кремлевские противники Собянина решили ему воткнуть еще и вот таким способом. То есть, вот, борьба башен помимо всего прочего.

Ну, бог с ним, с этой дамой. А вторая, вот, фраза, принадлежащая Алишеру Усманову. Об этом мы поговорим, но сначала немножко о другом, что вообще как-то, вот, очень богатая на события, связанные с Навальным, выдалась эта неделя. Рэпер Птаха ответил Навальному, Алиса Вокс сняла замечательный ролик, говорят, аж за 2 миллиона рублей. В общем-то, конечно… Да. Лучше бы ей было петь продолжать про Лабутены.

Навальный снял потрясающее расследование о кремлевском поваре Пригожине, который оптом выигрывает заказы через подставные фирмы, среди которых особо доставляет фирма, которую, внимание, возглавляет человек, который сейчас сидит. Да? То есть человек физически сидит в СИЗО, по-моему, а фирма его выигрывает тендеры Минобороны. Вот такой у нас Минобороны и такой у нас повар.

Вот, конечно, история с рэпером Птахой и Алисой Вокс показывает, что большому количеству людей и, собственно, и с Усмановым, показывает, что большому количеству людей по разным причинам представилось, что не имеет смысла отвечать Навальному на Первом канале (там действует по-прежнему стратегия игнора), а надо играть на его поле, которое получается важнее Первого канала. Это ровно то, о чем говорила я несколько недель назад, о том, что произошла абсолютная революция, и телевизора больше нет. То есть, конечно, телевизор есть для тех людей, кому за 60, но, как я уже говорила, доля, на самом деле, людей молодых, которые смотрят телевизор настолько ничтожна, а главное, те люди, которые смотрят телевизор, принимают настолько мало решений, что интернет стал важнее, радио в том числе стало важнее в том числе что касается людей, от которых что-то зависит. Это не значит, что страна по-прежнему не живет в дурмане пропаганды, но просто это напоминание того, что пропаганда распространяется не только через телевизор, а сейчас уже и в основном не через телевизор.

Ну и, собственно, прежде всего я поздравляю Навального, что Кремль ему отвечает, потому что до сих пор Кремль выбирал другую стратегию – полный игнор. Это касалось не только, кстати, Навального, это была такая общая стратегия Путина.

Помните замечательную историю много лет назад, когда зять президента Карачаево-Черкесии перестрелял на своей даче 7-х человек и президента этого так и не сняли? Ну, сняли там через несколько лет. Потому что это представления Кремля о том, как должно быть устроено государство, — полное отсутствие обратной связи хоть отрицательной, хоть положительной. А отвечать на что-то, что случилось, отвечать на требования общества, публики, народа (называйте, как угодно), это значит прогнуться. Вот, мы не прогибаемся.

И самое смешное, что до поры до времени это была удивительно правильная стратегия, потому что все вменяемые люди понимали, что бесполезно гнать волну, бесполезно обращаться к прессе. Поскольку механизмы обратной связи отсутствуют, то ситуация была такая, что если ты начинаешь публично говорить, что тебя, скажем, допустим жрут, то тебя уж точно сожрут.

И проблема этой стратегии только в одном – что она очень хороша тактически. Она плоха стратегически. Это, вот, представьте себе, как 2 человека, один из которых каждый год обследуется на предмет здоровья, и он переживает, он платит деньги, он проходит какие-то неприятные процедуры типа колоноскопии, он трепещет перед каждым медосмотром. И кто-то ему говорит: «А вот, дурак. Я не парюсь, я не имею обратной связи со своим организмом».

И, вот, в краткосрочном периоде второй человек, безусловно, выигрывает, но потом у второго обнаруживается рак в четвертой степени и оказывается, что, может быть, все-таки, надо было париться.

Вот у Кремля, конечно, еще не рак четвертой степени, но у него уже серьезные проблемы. И вот то, что случилось с Навальным, он заставил себя отвечать. Потому что когда было 20 тысяч просмотров какого-нибудь ролика, это одно. А когда посмотрели «Он вам не Димон» 20 миллионов человек, и 80 тысяч из них вышли на улицу… Заметим, кстати, что митинги большие, даже не разрешенные, собирает только Навальный. Вот этот московский митинг разрешенный был, ну, собралось 20 тысяч человек. То есть у Навального собралось больше.

Вот, Михаил Борисович Ходорковский при всем моем к нему уважении, вернее, «Открытая Россия» — они там решили провести акцию «Надоел», увидев, что на уличную активность есть спрос. А когда они ее провели, выяснилось, что на уличную активность спроса нету, а спрос есть на Навального. Люди верят Навальному, потому что у него есть, чего предъявить. Да? И, вот, когда оказалось, что люди выходят за Навальным, оказалось, что больше, все-таки, игнорировать это невозможно, это вот уже если не четвертая, конечно, стадия, то уже вторая. И хорошо, да, по телевизору по-прежнему он тот, кого нельзя называть, но 80 тысячам как-то надо ответить? Потому что есть, вот, закон перехода количества в качество. Капля воды – это капля, а триллион капель – это цунами.

И теперь получается, что куда ни кинь, всюду клину, потому что не отвечать плохо, потому что выглядят дураками, а отвечать тоже плохо, потому что это забивать себя самих в могилу, потому что мало того, что каждый ответ увеличивает раскрутку Навального… Потому что, конечно, каждый, кто просмотрел клип Алисы Вокс, это не тот клиент, который решит, что надо идти учиться молчать и, вот, не ходить на митинги. Потому что каждый, кто просмотрел вот этот клип Алисы Вокс, наоборот, на митинг пойдет. Каждый ответ увеличивает раскрутку Навального. И более того, сам факт ответа демонстрирует дополнительно слабость власти.

Потому что вот этот клип Алисы Вокс – это же крик «Ау! Мы бессильны и мы хотим что-нибудь сделать, а мы не можем ничего сделать, потому что петь подросткам, что не надо протестовать, ну, это примерно как спеть им песню на тему, что ребята, не надо с девчонками трахаться».

И самое прелестное, что раньше же был игнор… А теперь знаете, почему игнора не будет? Потому что у них было совещание. На этом совещании были пиарщики. Пиарщики давали советы. А какой совет дает пиарщик? Правильно: при котором можно попилить бюджет. Вот теперь вся эта кампания по противодействию Навальному – она попала в умелые руки пиарщиков, а все достижения наших пиарщиков от переворота в Черногории несостоявшегося до взлома демсерверов в США, которые привели известно сами знаете, к чему, вот, все наши пиарщики – они стопроцентно добиваются того результата, который им нужен, а именно они пилят бюджет.

В процессе пилежки этого бюджета они стопроцентно же добиваются результата, противоположного тому, который нужен заказчику. Так что теперь всё, что ни будет делаться в сфере пиара, будет, конечно, идти на пользу Навальному. А он мастерски владеет дзюдо, потому что, вот, кто у нас настоящий дзюдоист. Да? А не тот, который сидит в Кремле.

Теперь отдельно про историю про Усманова, потому что, с моей точки зрения, это как раз никакой не совсем пиар, это крик души. Вот, я боюсь, что пиарщики Усманова за голову схватились, и я думаю, что они долго его отговаривали.

Почему это было сделано? Вот, ровно потому, что, действительно, у Алишера Бурхановича кипело много лет, но раньше ему не позволяли. А теперь этот запрет снят. И родился вот этот крик души, и кроме того, есть еще такой маленький момент. Обратите внимание, Алишер Усманов с 2007 года, когда он купил часть «Арсенала», стал персонажем английской и международной прессы, и тогда на него набросилась английская пресса, и она написала на него просто какую-то феерическую развесистую клюкву. Я потом объясню, почему это получилось.

Она там приставала к нему с вопросами «А докажите, что вы не агент КГБ, страшного KGB». Ну, ребят, действительно, человек сидел с 1980-го по 1986-й год, сел в 27 лет. Они требуют объяснить: «А докажите, что вы не агент KGB». Причем, это, действительно, был какой-то уровень зашкаливающего непрофессионализма, потому что, ну, реально вот для них видно было, что Россия – страна, по которой ходят белые медведи, и Усманову предлагалось доказать, что он не белый медведь.

И он, в общем, более-менее справился с этой задачей, потому что… Ну, как? Если его спрашивают вопросы «А докажите, что вы не преемник президента Узбекистана Каримова». Ну, это же вынос мозга, да? Там Усманов – приемный Каримова.

И, вот, Усманову тогда получилось отбиться. Я думаю, что у него есть вот эта вот установка, что если удалось отбиться от независимой английской прессы, переменить мнение английских журналистов, то уж какого-то Навального в России он сделает без труда. И, собственно, вот, что, конечно, его, наверняка, разозлило больше всего, что… Ну, как? Вот, он тогда вложил достаточно большие усилия, отбился от английских журналистов с их дурацкими вопросами, а теперь вдруг этим английским журналистам дает новую порцию сведений Навальный. Потому что понятно, что Усманов будет продолжать обустраиваться на Западе, и всё то, что в России пишется только в интернете Навальным, в Англии будет на первых полосах газет.

Так что я думаю, что в данном случае одна из главных забот Усманова – это была как раз не российская аудитория, а миллионные вложения в его имидж на Западе. И при том, как я уже говорю, он давно зуб точил.

И что плохого в тексте Усманова? Очень просто. Значит, Усманов утверждает, что Навальный обвиняет его, там, в изнасиловании, обвиняет в бесплатной приватизации, а он, дескать, деньги за заводы платил. Я напомню одну простую вещь, за что попал Усманов под зуб Навальному последний раз? Он попал за историю с медведевской дачей. Навальный снимал фильм про Медведева, и там оказалась дача, подаренная Усмановым. Усманов теперь говорит, что это была сложная история обмена. Правда, почему-то менялись с другим человеком, который не был владельцем… То есть, вернее, почему-то человек, владелец фонда «Дар», с которым менялись, не был владельцем того участка, который распродался рядом с Усмановым, а оказывается, он получил вот этот участок в Знаменском в качестве компенсации за упущенную выгоду.

Значит, сейчас оставим этот вопрос, да? Вот, вопрос. Если бы Навальный расследовал историю с Медведевым и оказалось, что дачу подарил Дерипаска, чего, Навальный бы ничего не сказал? Он чего бы, собрал своих и сказал «Вот, черт. Дерипаска подарил дачу, но мы его мочить не будем, он хороший человек, и мы будем мочить Усманова»? И первый раз, напомню, Усманов попал за Шувалова, за то, что в 2003 году он инвестировал деньги в «Корус», заграничную компанию. Он, действительно, насколько я понимаю, не мог найти тогда денег (денег найти было сложно – еще были детские времена). Деньги ему дал Шувалов, 50 миллионов долларов под 5% годовых. Еще раз повторяю, как я верю, что сложно было найти деньги.

Усманов эти деньги вернул. Но после того он мало того, что вернул деньги, он сказал: «Я на «Корусе» так шикарно заработал (а он, действительно, на этой западной компании уже без всякого административного ресурса, потому что дело было на Западе, заработал фантастически, она поднялась). Вот, мало того, что я заплачу тебе обратно проценты, я еще и бонус тебе хочу дать». И получилось у Шувалова, что при изначальном договоре о 50 миллионах на 5% годовых получилось 119 миллионов.

Значит, это правда, кстати, что если бы Шувалов был инвестором в «Корус», а не кредитором, то он заработал бы даже гораздо больше.

Ну, естественно, у всякого возникает вопрос: а если б Шувалов не был вице-премьером, то бонус-то выплатили бы или нет? Потому что, ну вот, к примеру, вот, в 2005 году Металлоинвест, компания Усманова купила Михайловский ГОК – вот та самая сделка на 1,65 миллиардов долларов. Миллиард дал ВТБ, остальные деньги надо было найти, и 500 миллионов денег принес Василий Васильевич Анисимов, который стал партнером Усманова. То есть тоже выручил в трудный момент. Действительно, выручил.

Эти 500 миллионов были деньги Бадри Патаркацишвили. Точнее, в тот момент, когда давали эти деньги, это были деньги Бадри. А потом Бадри умер, и выяснилось, что половина этих денег была Березовского. Ну, это, действительно, был кошмар для всех участников, потому что я думаю, что Анисимов не знал, что это деньги Березовского, тем более Усманов не знал, что это деньги Березовского. Бадри молчал как партизан на допросе, всех запутал. И понимаете, да? Вдруг оказалось, что Березовский – совладелец Михайловского ГОКа. Да? С точки зрения Кремля это было не комильфо.

Значит, я к чему? Что, пользуясь этим делом, Усманов у Анисимова выкупил. Я не говорю «отжал», да? Я не говорю, что там был какой-то мрак и ужас. Нет, там, действительно, выкупили. Могло быть реально хуже – другие люди, действительно бы, сожрали, пользуясь этим.

Но, вот, как-то не сказал Усманов Анисимову в трудную минуту, что «Вы знаете, вот, ты меня выручил в такую трудную минуту, вот тебе бонус». А Шувалов получил бонус.

Ну и потом еще Усманов попался со своей мегаяхтой, но это уже, знаете, до кучи, это уже гарнир. Когда человек попадается на язык, то дальше он на языке перекатывается.

Я вот почему это так долго говорю? То есть важный момент. Вот, Усманов в своем ролике объясняет, что, дескать, Навальный говорит, что он, Усманов, преступник, а у него есть справка о реабилитации. Навальный говорит, что он насильник, а это неправда – он сидел по хоз.части. И Навальный говорит, что он покупал всё на халяву, а неправда: он за Михайловку заплатил 1,65 «ярда».

Стоп! Если бы Алексей Навальный снял специальный фильм, где бы он рассказывал, как судимый за изнасилование Усманов на халяву берет заводы, то, извините, это был бы не Навальный, это была бы заказуха и сайт Компромат.ру. Всё то, что говорит Навальный, не об этом. Обратите внимание, что единственные собственники… Навальный вообще очень редко нападает на бизнесменов. Обратите внимание, что единственные бизнесмены, которые становятся мишенями Навального, это только когда есть основания полагать, что они замешаны в очень некрасивых шашнях с властью. Всё, точка.

Вы посмотрите, когда Навальный ругал Фридмана, Абрамовича, Дерипаску, Лисина, Потанина? Я не говорю о всякой твари по паре. Кто оказался объектом его внимания? Усманов за эти 2 сделки. Помните Вексельберга? Была замечательная сделка по покупке Венгерского посольства. Когда в 2008 году Вексельберг выкупил его у венгров за 21 миллион, а потом продал российскому правительству в 2009 году за 116 миллионов. То есть, опять же, да?

А если бы это не Вексельберг, а Фридман продал, то Навальный что, промолчал бы? Да?

То есть я обращаю ваше внимание, что, на самом деле, Алишер Бурханович Усманов вместо того, чтобы спорить с тезисами Навального по существу, спорит с ними по мелочам. И это главный, вот, на мой взгляд, недостаток того, что он говорит.

Второе. Я посмотрела ответ Навального, и будете смеяться, мне он очень не понравился. В нем есть один сильный пункт: Навальный напоминает, что когда Усманов покупал «Арсенал», он как миленький отвечал на 37 вопросов журналиста «Гардиан» и не «тыкал» журналистам. И вот это сильный пункт, что олигархи на Западе отвечают на вопросы иностранной прессы и что неплохо бы Усманову тоже на что-то… И что хорошо бы, в России была такая власть, при которой олигархам и на вопросы российской прессы надо будет отвечать.

Но при всем при том, что это предварительный ответ, я, во-первых, должна сказать, что разочарована. Чем я разочарована? Во-первых, Алексей сказал, что это заказано Кремлем, чтобы переключить внимание с Медведева на Усманова. На мой взгляд, это недопустимый прием: нельзя обвинять противника в продажности за исключением ситуации, когда это очевидно. Вот, про Алису Вокс всё ясно, по ситуации с Усмановым – там явно гораздо всё сложнее.

Второе. Навальный сделал типичную ошибку тактическую человека, который не привык к полемике, он начал отвечать на обвинения Усманова. Вот, по точно той же схеме он проиграл Чубайсу, помните, в дебатах, когда он был на 100% прав. Но Алексей не привык к полемике, а Чубайс – опытный демагог. Ничего страшного, я сама, кстати, не привыкла к полемике. Но, вот, просто это специфика… Поскольку у нас нет публичной политики и тот вид политики, которым занимается сейчас Алексей, он просто еще не приспособлен к полемике. И не надо отвечать на рассказы Усманова о том, что, вот, Навальный обвиняет меня в том, что я сидел, Навальный обвиняет меня в том, что я купил ГОК на халяву, потому что Навальный, на самом деле, докапывается до Усманова по совсем другим позициям. А все эти другие истории – это гарнир, это до кучи.

Третье. Я не буду, в общем, бóльшую часть всего этого комментировать, потому что там есть вещи, связанные со вкусовщиной. Скажем, Навальный проводит грань между олигархами и предпринимателями. Мне это кажется неправильным, потому что, с моей точки зрения, олигарх – это тот вид предпринимателя, который в России наиболее успешен. Потому что, извините меня, люди когда занимаются бизнесом, они вкладываются в наиболее выгодные вещи. И если в стране выгодно вкладываться в чиновников, они вкладываются в чиновников.

Для меня грань между тем, что приемлемо и не приемлемо, проходит не между олигархами и бизнесом, она проходит между олигархами первой волны, которые сделали себя сами как тот же Фридман, как тот же Абрамович, как тот же Усманов, и олигархами второй волны типа, вот, Ротенбергов и Ковальчуков, которые были никто и звать никак, пока не появился Путин. Но это вкусовщина, это, подчеркиваю, здесь о вкусах не спорят.

Я хочу прокомментировать только одну вещь, вот, самую важную. Сидел Усманов за изнасилование или не сидел? Вот, известно, что он был сын прокурора Ташкента и, значит, сел он вместе с сыном оперуполномоченного КГБ в Узбекистане. Понятно, что это там была какая-то подковерная борьба, потому что нет ничего, от чего нельзя отмазать сына прокурора Ташкента, если хочешь, и, наоборот, нет ничего, за что его нельзя посадить. И я думаю, мало кого вообще интересует дело о хищении социалистической собственности в 80-х годах в Узбекистане. Ну, нет такого дела.

Другое дело изнасилование – вот, оно было или нет? И я начинаю пытаться в этом разобраться, и у меня для начала ум начинает заходить за разум. Потому что я быстро добираюсь до первоисточника цитаты про изнасилование. Это человек, которого зовут Крейг Мюррей, и это посол бывший английский в Узбекистане, на которого, кстати, и ссылается Навальный.

Значит, я своими глазами однажды в жизни видела Крейга Мюррея. Это было незабываемое впечатление на каком-то правозащитном конгрессе. Мне говорят: «А теперь мы представим вам пьесу». Выходит на сцену человек, говорит: «Я был посол Великобритании в Узбекистане. И я там влюбился в узбекскую стриптизершу. Я ее вывез из Узбекистана, сделал моей женой» и дальше рассказывается история этой любви, и стриптизерша в это время по нему елозит.

И я сначала решила, что это пьеса. А оказалось, это правда, и этот человек играет самого себя. И это, вот, очень интересная история, потому что она показывает, что Крейг Мюррей – это, на самом деле, человек, у которого… Ну, это такой Брэдли Мэннинг. Это человек, у которого далеко уехали мозги, он страшный любитель пиара. Как я уже сказала, даже вот эту свою историю со стриптизершей он везде рассказывает, потому что ему больше нечего рассказывать о своей прекрасной жизни.

Итак, я говорила о первоисточнике этих замечательных сведений, бывшем после Великобритании (его за 1,5 года, по-моему, выгнали) в Узбекистане Крейге Мюррее, который был вообще страшный борец за права разных узбекских граждан. Вернее, нет: страшный борец против кровавой английской государственной машины, которая в своей борьбе против мирного ислама использует сведения, которые кровавый узбекский режим выбил из невинных граждан своих собственных, обвиняя их в исламизме. Ну, понятно, это вот Брэдли Мэннинг, Джулиан Ассанж и Сноуден в одном флаконе.

И, вот, когда Усманов купил «Арсенал», этот Крейг Мюррей написал следующее в своем эпохальном труде. Он написал, что Усманов – это страшный человек, который, цитирую, «получил доступ к Путину через Петра Ястржембского, который был секретарем Путина, а теперь является главой его администрации». Цитата закончена.

Ну, во-первых, Ястржембского зовут не Петр, а Сергей, во-вторых, он был не секретарем, а пресс-секретарем. В-третьих, он был пресс-секретарем не Путина, а Ельцина. И в-четвертых, он был не главой Администрации, а зам главы, и в-пятых, он был зам главы Администрации не Путина, а, опять же, Ельцина.

Дальше там в этом эпохальном труде много чего было сказано, что Усманов – это преемник Каримова. После смерти Каримова это может вызывать только гомерический хохот. И дальше там была бессмертная фраза, что Усманов купил «Коммерсантъ», и после этого корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов выпал до смерти через окно. Смерть Ивана Сафронова была, действительно, трагическая и очень странная. Но, ребят, ну, где Усманов и где Сафронов? Это вообще что?

То есть любой журналист, который умеет работать с источниками информации, прочтя это, поймет, что, ну, вот это из серии золотого дождя Трампа. Что это ахинея, что это человек, у которого крыша уехала и чего он пишет, вообще не понятно, чего он пишет.

И вот этот человек – он-то впервые и написал, что, цитирую, Усманова также преследует в Узбекистане упорный слух, что он был виноват в особо жестоком изнасиловании, которое было замято. И жертва, и те, кто об этом знали, исчезли.

То есть вот, откуда эта шняга взялась, — подумала я, когда прочла эту фразу у Крейга Мюррея. И у меня, естественно, появилось подозрение, что это полная фигня. Но дальше я стала смотреть, как Усманов на это отвечает «The Guardian», потому что «The Guardian» его об этом спрашивала.

И «The Guardian» его спрашивает: «Можете ли вы назвать все обвинения против вас в 1980 году?» Ответ: «Все обвинения были выдуманы. Я не понимаю необходимости отвечать на фальшивые обвинения, которые были признаны таковыми Верховным судом страны». Его опять спрашивает «The Guardian»: «Но вы подтвердите, что одно из обвинений не было изнасилование?» Ответ: «Все обвинения были сфабрикованы». И тут, когда я читаю это интервью Усманова, у меня возникает вопрос: а чего он не может тогда приговор опубликовать? Ну, опять же, кого интересует, что было в 80-х годах в Узбекистане? Вот, нет ничего хуже… Получается, дыма без огня нет.

И ваша покорная слуга произвела маленькое расследование, которое, на самом деле, было не сложно, потому что я добыла бумажку, которую, насколько я понимаю, получили также РБК, и также, я понимаю, Медуза. И вот я вам хочу эту бумажку огласить. Сейчас объясню, почему я могу только огласить.

Значит, это обращение Металлоинвеста в узбекский Верховный суд, и на это обращение следом сказано следующее: «Приговором военного трибунала бывшего Туркестанского военного округа от 19 августа 1980 года Усманов Алишер Бурханович, рождения, уроженец, национальности узбек признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 17 и 152, часть 2, соучастие в получении взятки при отягчающих обстоятельствах. 129, часть 2, мошенничество, совершенное группой лиц. И 119, часть 2, хищение государственного имущества путем мошенничества, совершенного группой лиц. Какой-либо информацией о привлечении Усманова А.Б. к уголовной ответственности за изнасилование Верховный суд не располагает.

Вот, как говорил профессор Преображенский, окончательная бумажка, фактическая бумажка. Да? Я не представляю себе, чтобы она была подделана. Значит, не было никакого изнасилования: это полная фигня, это выдумка вот этого сумасшедшего англичанина.

Теперь вы будете смеяться, как я ее добыла. Это отдельная история. Потому что я, естественно, там звоню разным людям, звоню в том числе в Металлоинвест, говорю: «Слушайте, ну, вы объясните: было или не было?» Они говорят: «Не было». Я говорю: «А бумажка у вас есть?» Они говорят: «Да, бумажка у нас есть, мы ее даже давали РБК». Я вот сейчас вижу, смотрю, что РБК на нее ссылается. Я говорю: «Пришлите». Они мне говорят: «А зачем?» Я говорю: «Я ее повешу на «Эхо Москвы». Все увидят!» Они: «Ой, нет, на это мы не можем пойтить. Но мы вам лично пришлем, и вы можете ее оглашать, но вы не можете ее, вот, вешать».

Ну, дальше у меня был долгий разговор с этими людьми, потому что я им пыталась объяснить, что это в их интересах повесить эту бумажку. Ну, они как-то… Ну, я не знаю, что у них там в голове. Да? И это, как бы, еще лишний раз меня убеждает, что там с пиарщиками плохо. Вот, что весь этот кейс замешан не на пиаре, а на каких-то личных обидах Алишера Бурхановича, для меня очевидно.

И, в общем, в значительной степени… И, как бы, с одной стороны, это просто фактический прокол Навального. Это фактический прокол Навального тем более обидный (он, кстати, очень понятный), что всё расследование не об этом. И всё расследование потрясающей точности, да? Вот, оно о совсем других вещах – оно о сделках, о Медведеве, о дачах, о земле. Да? И где-то там Навальный в качестве гарнира проговаривает «не то за изнасилование, не то за мошенничество», и за это его хватают, и в значительной степени Усманов сам виноват, что эта история с изнасилованием до сих пор ходит, потому что ему достаточно было опубликовать эту бумажку, а еще лучше весь приговор, чтобы эта история с изнасилованием умерла для людей, которые дорожат своей репутацией. То есть всегда останутся какие-то, вот, заговорщицкие круги, которые будут рассказывать, что «Нет, там вот всё подделано, подчищено». Ну, вот, для нормальных людей история с изнасилованием просто умрет. Да? Она останется личным литературным творчеством господина Крейга Мюррея, вне зависимости от того, плохо эти люди относятся к Усманову или хорошо.

И то, что Навальный попался на эту историю с изнасилованием, это вопрос к пиарщикам Усманова, которые до сих пор не могут сделать так, чтобы это было элементарно и проверяемо на раз.

Но, вот, еще раз повторяю, вот только эту мелочь я хотела прокомментировать, что вне зависимости от того, как мы относимся к Навальному (я к Навальному отношусь хорошо), вне зависимости от того, как мы относимся к Усманову (я к Усманову отношусь с гораздо бóльшим скепсисом, чем к Навальному, хотя, естественно, гораздо лучше, чем я отношусь к Ротенбергам или Ковальчукам), вот, не было изнасилования, это фуфло, это полная фигня. И тот факт, что этого изнасилования не было никаким боком, не должен от нас нисколько застилать расследование Навального. И более того, я как журналист вам скажу, очень легко понять, как такие вещи получаются. Потому что когда ты сосредоточен на, действительно, важных вещах, которые никто не знает, и выверяешь каждую запятую, и рассказываешь вещи, которые абсолютно никому неизвестны и которые абсолютно уникальны… А потом тебе надо немножечко гарнирчиком, горошком зеленым присыпать, и ты это берешь из интернета. Ну, вот, в интернете это есть, ну, значит, это правда или не правда, это сгодится.

Феерический указ подписал президент Украины Порошенко 15-го мая о введении санкций (так это называется) в отношении 1228 физических российских лиц и также 468 российских компаний и украинских, включая Яндекс, Одноклассники, Вконтакте, 1С и так далее. Указ предусматривает блокирование активов, то есть отъем собственности. И, собственно, феерическая история: одним махом Порошенко переплюнул закон Яровой.

Знаете, какое у меня соображение по этому поводу? И первое, что, извините, не лестное для нас – это цена этих путинских экзерсисов: войны с Украиной, аннексии Крыма, Хамаса, который мы устроили на Донбассе. Вот, нам в телевизоре рассказывают, что как мы встали с колен и как укрепился наш авторитет в мире. Вот результат потери гигантского рынка, потеря рынка 40 миллионов человек.

Как ни странно, этот рынок не такой большой в денежном выражении. Вот, те айтишники, с которыми я разговаривала, они немного удивлялись, потому что их украинский рынок в среднем равен казахстанскому. При том, что в Казахстане 14 миллионов, а в Украине – 40. И это, кстати, очень плохо говорит об украинской экономике, для меня даже неожиданно.

Ну вот, господа из Кремля, это результат ваших Донбассов и ваших величий. Чего лучше, аннексия Крыма или лишиться украинского рынка? По мне так потеря украинского рынка – это бóльшая стратегическая проблема.

Вот, они нам рассказывают, что мы крутые, а потом их с рынков вышибают или там президент Киргизии Акаев произносит речь из серии «В раю говорили на киргизском». И мы молча утираемся.

Второе. Это, конечно, за гранью добра и зла. Как я уже сказала, Порошенко просто одним махом переплюнул закон Яровой. Потому что, все-таки, у нас только отдельные дебилы рассказывают, что через iPhone ФБР следит за всеми, а вот тут нам совершенно серьезно рассказывают, что Яндекс – это оружие российского ФСБ, что через Бухгалтерию 1С ФСБ следит за украинской экономикой, что с помощью Яндекс.Пробок, наверное, российским танкам будет легче въезжать в Киев. И вот это всё оформлено законодательно.

Третье. Каждый раз, когда кто-то громогласно начинает обвинять чужой софт в шпионаже, на самом деле, пахнет одним – переделом рынка. И когда в России протаскивают, условно говоря, ублюдочный закон, что данные храниться должны на серверах в России или нужен какой-нибудь национальный поисковик, то, знаете, это же-же-же всегда неспроста. Это значит, что какой-то лузер, который не выиграл в условиях рынка, вот, он прорыл дырочку ко власти, он взял в партнеры «гэбуху» и, вот, им это втюривает.

И в Украине ровно та же история. Потому что, да, я понимаю, если б запретили РЕН ТВ или Звезду – это, действительно, не телеканалы, а пропаганда.

Ну, давайте, вот, просто отдельный пример любой. Бухгалтерская программа 1С. Ну, что значит наличие бухгалтерской программы 1С, успешной во многих странах СНГ, представленной на русском языке в любых сегментах рынка без всякого сотрудничества с режимом. Кстати говоря, 1С как и Яндекс входит в число тех хороших российских рыночных продуктов, у которых, естественно, в России, ну, я не могу сказать «есть сложности», но там, насколько я просто знаю… Не знаю, чем дело кончилось, но год или полтора назад была такая мулька, что при наличии у нас собственного прекрасного программного вот этого продукта 1С бухгалтерского, у нас, значит, государство выделило какие-то немереные шиши на создание национальной бухгалтерской системы, которую надо было создавать на базе какого-то ядерного НИИ в каком-то из закрытых наших городов. И я так представляю себе, куда делись эти деньги. И, вот, как бы, к вопросу, да? Что, значит, 1С с этой стороны испытывает проблемы, а теперь, значит… А, оказывается, в Украине он, оказывается, шпион ФСБ.

Так вот. Что значит наличие 1С в этом списке? Это значит, что у 1С есть украинский конкурент, который взял себя в партнеры СБУ. И почему я это считаю? По очень простой причине. Потому что вы посмотрите этот список, и вы увидите, что те бизнесы, у которых нет украинских конкурентов, в этом списке отсутствуют, а те бизнесы, у которых есть… Значит, у которых нет четких украинских конкурентов, не попали бизнесы в этот список, а те, у которых есть, попали. А те, у которых украинские конкуренты есть, оказались организаторами кибертерроризма, агентами ФСБ и так далее, и так далее.

Четвертое, что особенно огорчает? Что если бы в России случилось что-то похожее, что если б запретили с такой же мотивировкой, не знаю, Google и Facebook, то поднялся бы вой, то орали бы все. В Украине вместо этого на свободных сайтах я вижу статьи о том, что вообще, ну, какую долю рынка занимали Яндекс и Одноклассники, и вообще, значит, Яндекс – это оружие мирового ФСБ.

Очень печальная история, потому что бардак во власти иногда проще ликвидировать, чем бардак в головах. Почему это происходит, тоже понятно – потому что, все-таки, уже много времени прошло после Майдана. Порошенко не может похвастаться успехами в экономике, а каждый раз, когда какая-то страна (не важно, как она называется – Россия, Украина или Зимбабве) не могут похвастаться успехами в экономике, они хотят пытаться похвастаться успехами в борьбе с внешним страшным врагом, который этой экономике мешает. Представьте себе, что Израиль вместо того, чтобы развивать свою экономику, бросил бы все силы на борьбу с арабскими товарами.

Собственно, это очень хорошая история, то, что происходит с Украиной, которая отвечает на вопрос, зачем стране нужен сильный лидер, честный лидер? Потому что если б на месте Порошенко был другой человек, то результаты были бы, ну, скажем, как в Грузии. Потому что Порошенко – это квинтэссенция старого украинского режима, всем хорошо знакомого принципа, что власть нужна для того, чтобы делать бабки, а бабки для того, чтобы покупать власть.

Это правда, что у Порошенко нет монополии на этот процесс, чем, собственно, Украина сейчас и отличается от России. Но правда так же и то, что как только начинается такая фигня с системой «бабки-власть, власть-бабки», то патриотизм становится тоже способом делать бабки. Это, кстати, и к вопросу о том, что, вот, нас пугают, что если в России, не дай бог, что-нибудь там случится и придет к власти тот же самый Навальный, то вот как сейчас Мовчан написал: «Ах, а, вот, тоже приходили к власти Пол Пот и Мао, новые лидеры, и чем это кончалось».

Ну, вы знаете, иногда, когда приходят к власти новые лидеры, не всегда они бывают Пол Поты. Иногда они бывают Джорджами Вашингтонами, а иногда они бывают Ли Куан Ю. И вот этот хороший, важный ответ на вопрос, почему стране, если она хочет реально переменить свой путь и вырваться из болота, нужна не только революция, нужен не только Майдан, но нужен человек, который соберет команду и будет прилагать очень сильные усилия, чтобы очистить страну из болота, а не будет сам частью этого болота.

Потому что, ну это, знаете, вот, как разница между становящейся страной и уже установившейся демократией. Это, вроде как вот, идет по телевизору любимый мой сериал «Игра престолов». Вернее, он не столь любимый сериал, сколько гениальная книга Джорджа Мартина. Так вот для того, чтобы написать книгу, нужен Джордж Мартин. А для того, чтобы поставить сериал, ну, достаточно профессиональных людей, которые, ну, где-то испортят, а, где-то, может, даже и чуть-чуть улучшат.

Вот, для того, чтобы основать США, нужен Джордж Вашингтон и группа единомышленников. А потом США в течение многих столетий будут выносить всё, даже Барака Обаму и Дональда Трампа. И ничего, вынесут.

И, вот, точно также демократия – это как через 100 лет после своего основания, это как сериал, снятый по хорошей книге. Ты можешь этот сериал снять чуть лучше, чуть хуже. Главное, чтобы книга была хорошая. А, вот, основатель – это, все-таки, как книга.

Ну, коль заговорила я про Трампа, продолжу я про Трампа, потому что продолжается развитие с ним феерической истории. И оказывается, тут новая мулька. Трамп, оказывается, гад, слил русским при встрече с Лавровым секретные сведения.

Значит, чего там произошло? Пару месяцев назад США объявили, что не будут пускать рейсы с Ближнего Востока с компьютерами. И, собственно, на основании этого любой уважающий себя террорист из ИГИЛа мог догадаться публично, что план игиловцев взорвать компьютер, начиненный взрывчаткой, каким-то образом известен спецслужбам США. Мы это могли не понять (сторонние наблюдатели), а люди, которые этот план реализовывали, естественно, должны были сложить дважды два и получить четыре.

И, вот, Трамп встречается с Лавровым, и говорит ему, что, действительно, хотят взорвать таким образом компьютер. И первая моя реакция на то, что Трамп это сказал, это большое человеческое спасибо. Потому что, в общем, разведка существует для того, чтобы предотвращать смерти, и если у американцев есть такие данные об этом взорванном компьютере, то да, ими надо делиться. Потому что очень может быть, что, благодаря этому поступку Трампа, будут спасены российские жизни.

Теперь вдруг оппозиционная Трампу пресса это узнает и поднимает дикий скандал. И сообщает сначала, что Трамп что-то такое тайное сказал, потом уточняет, что вот это был план взорвать самолет компьютером, и что это подвергнет опасности жизнь агента.

Потом выясняется, что информация пришла от Израиля, и Израиль не возражает, что жизнь агента подвергается опасности. Кроме этого, собственно, легко понять, что жизнь агента если и была подвергнута опасности, то, во-первых, она была подвергнута опасности тогда, когда перестали пускать с компьютерами. А во-вторых, сообщение Трампа не подвергло этого агента никакой дополнительной опасности, а, вот, что подвергло опасности эту жизнь, это, конечно, рассказ об этом со всех экранов.

То есть, вот, сизый бред. Люди нам совершенно серьезно говорят, что Трамп подверг опасности жизнь агента, когда не было ничего известно, что он сказал русскому, но, вот, мы, либеральные СМИ, жизнь агента опасности не подвергли, мы хорошие, мы за то, чтобы у государства были тайны, которые этот проклятый Трамп не должен выдавать русским.

Ну, собственно, это почему я так говорю очень ехидно? Потому что ровно в эту же самую минуту выходит на свободу замечательный человек по имени Брэдли Мэннинг. Правда, он теперь поменял пол и называется Челси Мэннинг. И кто ж такой этот господин Мэннинг? Это, если вы помните, человек, который считал всерьез, что у государства не может быть секретов, это позорно, это тоталитаризм, особенно военных секретов в войне с какими-то террористами.

И, вот, в рамках этого своего представления о прекрасном он слил Ассанжу много чего, и в том числе секретные донесения, все архивы по Ираку и Афганистану, в которых, так на минуточку, вот как раз и были имена этих агентов, и даже если они были замазаны (причем, речь шла о десятках агентов), то террористы по тому, как было составлено донесение, конечно, в данном случае могли агента установить.

Вот, собственно, ничего страшного в этих донесениях-то не было, потому что как раз мы все, которые их прочли, с удивлением обнаружили, что американская армия чего говорит, то и делает. Она какая снаружи, такая и внутри. Но были «запалены» агенты. И, собственно, Мэннинга за это и судили – за то, что он поставил под угрозу не мифическую историю с одним агентом, который уже фактически был засвечен, когда стали проверять компьютеры (если он был засвечен), а он поставил под угрозу жизни десятков, если не сотен людей, он фактически разрушил агентурную сеть в Афганистане и Ираке.

И почему я, собственно, говорю, что Брэдли Мэннинг – человек неадекватный, если он не псих? Потому что в тюрьме выяснилось, что он хочет поменять пол и требует, чтобы это оплатило ему государство.

Тут я сразу говорю, что если он хочет поменять пол, это как раз его личное дело. А «псих» я его называю почему? Потому что этот человек совершенно искренне считает, что государство не имеет права его защищать от терроризма, что государство не имеет права обеспечивать безопасность граждан, что государство не имеет права иметь военные секреты. Но этот же человек считает, что государство существует для того, чтобы оплатить ему операцию по перемене пола.

Вот это инфантилизм, переходящий в клиническую стадию, потому что это, вот, как ребенок, который считает, что папа всегда должен покупать шоколадки и не ругать за двойки. Потому что у нормального человека наоборот: он будет считать, что государство должно обеспечивать безопасность, а, вот, операцию по перемене пола, если хочешь, все-таки, надо оплачивать самому.

И вот этот Мэннинг должен был сидеть еще 28 лет, и Обама его выпустил. И ни одна собака либеральная не сказала: «Ну как же? Вот этот человек подверг опасности жизни десятков агентов. И как же не стыдно, его выпускают?» Более того, Брэдли-Челси Мэннинга встретили на ура, и уже собрали ему фонд.

И я пытаюсь понять, как это получается, что это только когда Трамп что-то делает, то тогда он виноват в том, что он запалил агента, а Брэдли Мэннинг ни в чем не виноват? И как это получается, что когда генерал Майкл Флинн говорит на Russia Today (что, на мой взгляд, нехорошо), то тогда он российский агент, а когда Ассанж говорит на том же самом Russia Today, то тогда всё нормально?

Всего лучшего, до встречи через неделю.