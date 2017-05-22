Референдуму не нашли оснований

Вчера депутаты башкирского парламента Курултая отказались регистрировать инициативную группу граждан по проведению референдума за прямые выборы мэров городов и районов. Парламент поддержал решение профильного комитета, не нашедшего законодательных оснований для начала этой процедуры. Группа, выступившая за референдум, намерена пересмотреть решение депутатов в суде, отмечает "КоммерсантЪ". По мнению экспертов, региональные власти продемонстрировали, что не заинтересованы в независимости муниципальных глав.

Депутаты башкирского парламента Курултая вчера проголосовали против регистрации инициативной группы граждан, выступившей за проведение референдума за прямые выборы мэров. Инициатива референдума исходила, в том числе, от членов предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Группа планировала собрать подписи за принятие в регионе закона о порядке избрания глав городских округов и районов за исключением ЗАТО Межгорье на основе всеобщего равного и прямого избирательного права.

В Башкирии практики прямых всенародных выборов мэров никогда не было. В муниципалитетах депутатами избирается глава муниципалитета (председатель совета) и — по итогам конкурса — назначается глава администрации по контракту.

Отрицательное заключение на инициативу дало правовое управление Курултая, которое поддержали депутаты профильного комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ. По мнению комитета, референдум по этому вопросу не предусмотрен ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «Об общих принципах организации местного самоуправления». Председатель комитета Румиль Азнабаев, комментируя решение депутатов, заявил, что «система, которая у нас существует, соответствует закону Российской Федерации и прекрасно работает». Других разъяснений в парламенте вчера не предоставили.

Депутат Харис Шагиев сообщил „Ъ“, что при рассмотрении в профильном комитете инициатива не вызвала дискуссии. «Было заключение, что такому референдуму препятствует федеральное законодательство. Лично я сам выступаю за то, чтобы были прямые выборы как в демократических государствах. Наверное, надо выступать с инициативой изменения федерального закона»,— отметил господин Шагиев.

Руководитель местного штаба Алексея Навального Лилия Чанышева заявила, что пока не получила обоснования отказа в регистрации группы. «Референдум и свободные выборы, согласно Конституции РФ, являются высшим непосредственным выражением власти народа. Инициатива нами была внесена на основании республиканского закона о референдумах. Поэтому мы намерены оспаривать решение Курултая в суде»,— сказала она.

Электоральный юрист Антон Рудаков отмечает, что действующее законодательство действительно не позволяет выносить на референдум вопросы об устройстве органов местного самоуправления. «Как правило, законодательные органы субъектов в своих отказах ссылаются на статью 12 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Это устоявшаяся практика большинства субъектов, которая ни разу и не была успешно оспорена в судебных инстанциях,— отмечает эксперт.— Для проведения референдума и регистрации инициативной группы необходимы серьезные ресурсы, а пока эта инициатива больше похоже на желание создать шум и инфоповоды, чем на реальное желание провести процедуру. Абсолютно естественно и желание вертикали игнорировать эти предложения на законных основаниях».

В то же время юрист по вопросам избирательного законодательства Юрий Сидоров полагает, что шансы оспорить решение в суде высоки. «Ну и кроме того, курултай ничем не рисковал, если бы зарегистрировал такую группу. Инициаторы референдума все равно не смогли бы собрать 60 тысяч подписей»,— полагает он.

«Конечно, в основе решения лежит простое нежелание делиться властью, а вовсе не юридическая казуистика,— полагает политолог Аббас Галлямов.— Республиканская администрация не умеет организовывать выборы, и если бы главы муниципалитетов вдруг стали избираться, поражения ставленников Рустэма Хамитова (главы республики. — „Ъ“) пошли бы сплошной чередой. Кроме того, избранные главы в отношениях с республиканской администрацией чувствуют себя гораздо свободнее, чем назначенные. Пример мэра Уфы, которого глава региона так и не смог уволить, и так заразителен. А если бы главы еще и обладали собственной легитимностью, то остатки властной вертикали рассыпались бы в очень короткий срок».