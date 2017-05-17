В Украине георгиевские ленточки приравняли к свастике

Депутаты ВР проголосовали за закон, устанавливающий штраф за изготовление и демонстрацию георгиевской ленточки. Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ. За данный законопроект проголосовало 238 народных депутатов. Против - 12.

Принят Закон "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты".

Законодательным актом дополнен Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 1723 "Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты" и соответственно установлена административная ответственность за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображения, кроме использования указанного знака в случаях, предусмотренных частью третьей статьи 4 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Проект Закона зарегистрирован под №2987. Автор законопроекта - депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

Спикер парламента Украины Андрей Парубий на Facebook заявил, что георгиевская лента - это символ российской агрессии.

"238 голосов народных депутатов - "за"! Сегодня парламент запретил так называемую георгиевскую ленту, а на самом деле - агрессивный символ ненависти и вражды. Это символ российской агрессии, это символ "Антимайдана", это символ сепаратизма", - пишет он.

"Эти ленты сегодня носят те, кто развязал войну против Украины, кто ежедневно стреляет в наших воинов, кто убивает мирных жителей Авдеевки и других городов на Донбассе. От Майдана и до сегодняшнего дня этот символ стал символом российской агрессии и средством для дестабилизации в Украине", - подчеркнул глава Верховной Рады.

"Сегодня эту ленту взяла на вооружение новейшая имперская идеология - "русский мир". События 9 мая показали нам, что Кремль будет и дальше активно использовать эту полосатую ленту для разжигания вражды в тылу Украины, которая утверждает свою независимость в борьбе с путинской "империей смерти", - заявил Парубий.

Напомним, 16 мая Верховная Рада приняла закон "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты".