Качество медицинских препаратов можно будет отследить при помощи смартфона

С февраля 2017 года в Российской Федерации начался эксперимент по маркировке лекарственных средств двухмерным штриховым кодом. Основная его цель - обеспечить в автоматизированном режиме защиту законного оборота от недоброкачественных и контрафактных препаратов, а также дать возможность каждому покупателю в аптеке проверить легальность купленных лекарств с помощью смартфона или общедоступного сканера, рассказывает сайт Минздрава РА.

Готовность принять участие в пилотном проекте выразили 29 производителей лекарственных средств - 16 отечественных и 13 зарубежных, а также 4 крупнейших фармацевтических дистрибьютора, более 30 медицинских организаций и 250 организаций розничной торговли лекарствами, в том числе аптечные сети федерального и регионального масштаба. По мере проведения эксперимента число участников увеличится. Пилот будет проходить в несколько этапов. Первый - подготовительный - уже завершается. Проведены организационные мероприятия, согласован формат обмена данными, подготовлены методические рекомендации, дорабатывается программное обеспечение. Второй этап - тестирование прототипа автоматизированной системы мониторинга движения лекарств от производителя до конечного потребителя - продлится до мая 2017 года. И наконец, третий этап - внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарств от производителя до конечного потребителя, регистрация участников в личных кабинетах системы, описание лекарственных препаратов в системе. Начало передачи данных о движении препаратов в систему - должен завершиться в июне.

На начальном этапе эксперимент проводится в шести регионах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская, Новгородская и Белгородская области. После доработки программного обеспечения и расширения технических возможностей система будет поэтапно распространена на все субъекты Российской Федерации, а также на труднодоступные населённые пункты с неустойчивой связью и ресурсами информационной системы.

Каждая упаковка будет иметь свой номер в созданной базе данных. Её продажа будет проходить не просто в аптеке, но и через онлайн-кассу. При отпуске лекарства информация будет поступать в Росздравнадзор и в ФНС. Поэтому система маркировки позволит не только контролировать движение препаратов от производителя до потребителя, проводить профилактику правонарушений в целях защиты пациентов от недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных препаратов, но и защитит от нарушений при отпуске лекарства.

Все расходы будут произведены за счет производителей, стоимость затрат для которых на упаковку лекарственных средств не превысит 50 копеек в период на 1,5 года. Необходимо напомнить, что стоимость препаратов из списка ЖНВЛП фиксирована государством и не изменится.

В течение всего 2018 года Росздравнадзор будет подключать к системе маркировки всех участников рынка поэтапно, чтобы к 1 января 2019 года, как это предусмотрено планом, абсолютно все лекарственные средства были промаркированы. На конечном этапе при маркировке 100 процентов выпускаемых лекарств система мониторинга будет отслеживать около 6 миллиардов упаковок в год и охватит более 350 тысяч участников обращения лекарств, среди которых около 1000 отечественных и зарубежных производителей, более 100 тысяч медицинских и 250 тысяч аптечных организаций.