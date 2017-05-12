Норм тема. Нужно идти

Похоже девятиклассник из Владикавказа подарил нам прекрасный мем и лозунг к акции 12 июня. Он поставил коммент с такими словами к посту об акции в группе «Владикавказ сегодня».

После чего к нему домой пришли из центра по борьбе с экстремизмом, увели в полицию и пытались покопаться в его телефоне. Впрочем школьник оказался такой лихой чувак, что не только не отдал телефон, но и снял часть разговора на видео.

Тут я должен сказать, что в восхищении от современных школьников, не думаю, что в девятом классе я был такой сообразительный.

https://www.youtube.com/watch?v=63Z5VCUgLY8

"Это было 1 мая, часов в 10 утра. Я лежал дома сонный. Тут в дверь постучали. Мама спросила, кто там. Сказали: полиция. Я подумал, мои друзья шутят. Выхожу — там стоят двое мужчин в гражданском, спрашивают: вы — такой-то? Я говорю: да. У них был белый листок, на котором были написаны мое имя и адрес; один мужчина предоставил мне удостоверение — как его зовут, я не запомнил, но они были из отдела по борьбе с экстремизмом (имеется в виду центр по борьбе с экстремизмом при МВД — прим. «Медузы»).

Они прошли, сели на диван и спрашивают: вы писали вчера в группе «Владикавказ сегодня» комментарий? А там был пост про митинг 12 [июня], спрашивали — что по этому поводу думаете? И я написал дословно: «Норм тема. Нужно идти». Все, больше ничего. <...> Они спрашивают: что ты там пишешь, в этой группе? Я говорю: а что там такого? Потом они говорят: дай телефон. Я спрашиваю: зачем? Я не дам вам свой телефон. Они говорят маме: можете попросить, чтобы дал телефон? Я говорю: я в любом случае не дам, у вас же нет никаких бумаг. Они отвечают: не даете? Проедем в отделение. Возьмите паспорта и обязательно возьми телефон, мы вас ждем на улице. Я испугался — мало ли; достал из телефона сим-карту, заблокировал его паролем и взял с собой. Часть разговора даже снял на видео. <...> В конце разговора [в центре «Э»] они мне говорят: можешь удалить комментарий и написать опровержение? Я отвечаю — нет, я не хочу этого делать, это против моих принципов."

Ну что я могу сказать? Горжусь школьником, сказавшим «не буду удалять, это против моих принципов». Таких людей в России много, вот 12 июня давайте и соберёмся.

Мне отвратительно государство, где полиция, вместо того, чтобы бороться с коррупцией, лезет читать переписку в телефоне девятиклассника за то, что он против этой самой коррупции и за нормальную жизнь.

Сейчас уже 141 город участвует в акции. Присоединяйтесь к группе в своём городе или создавайте такую, если у вас её ещё нет.

Норм тема. Надо идти.

Источник: navalny.com