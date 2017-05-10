Губернатор-коммунист Левченко запускает в Иркутской области референдум по возврату выборов мэров

«Не местная», но, как мне кажется, важная для Республики Алтай новость. 27 апреля федеральная газета «Известия» опубликовала интервью с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко (это единственный в России губернатор-коммунист), в котором, в частности, было сказано:

Корр: - Впереди выборы российского президента. Федеральный центр уже озвучил пожелания по явке — в частности, назывались цифры «70 на 70». Это может стать для вас проблемой?

Левченко: — Любой политик и любой губернатор заинтересован в том, чтобы президент был избран максимально легитимно. При уровне поддержки 50% и явке 50% получится, что за него проголосовали только 25% избирателей. Руководить страной при таком уровне доверия будет невозможно.

Корр: — И как вы намерены обеспечивать высокую явку?

Левченко: — Никакого давления не будет. Я уже показал это на выборах в Думу в 2016 году. Но в высокой явке мы тоже заинтересованы. И, кстати, поднять ее поможет запланированный на один день с выборами президента референдум о введении в Иркутской области только прямых выборов глав местного самоуправления, в том числе — мэра областной столицы.

Корр: — А зачем вам прямые выборы мэров? Или КПРФ рассчитывает, что у нее будет на этих выборах, так скажем, режим благоприятствования?

Левченко: — Мы решаем внутрирегиональную политическую задачу — обеспечение связи власти и общества, а заодно и задачу федерального центра по обеспечению явки и легитимности на президентских выборах. У нас имеется заключение комитета Госдумы по местному самоуправлению о том, что у нас есть все правовые основания для проведения референдума, причем именно на уровне области.

Корр: — После того как вы вышли с этой инициативой, обсуждалась ли она в администрации президента?

Левченко: — Конечно, коллеги из Москвы интересуются ситуацией в регионе, но все наши аргументы были восприняты спокойно и с пониманием.

Выходит, идея, которую я пытаюсь «запустить» в ряде регионов России в течение года (в настоящий момент инициатива дошла до заксобраний и была под РАЗНЫМИ предлогами отвергнута в 15-и регионах, на «подходе» 16-й регион - Башкортостан, башкирский Курултай должен рассмотреть инициативу в течение мая), нашла такой вот неожиданный отклик... Следует отметить, что в Иркутской области Партия Народной Свободы уже трижды получала отказы в запуске референдума по подготовленному нами с Павлом Смирновым пакету документов - от регионального заксобрания. Последние два отказа были откровенно незаконными. Интересно, посмеют ли иркутские едроссы также незаконно отказать и губернатору? Если не посмеют (то бишь, если «отмашка» действительно дана на уровне Администрации Президента РФ) и референдум будет запущен, то Левченко устроит «едросскому» большинству в заксобрании, отменившему выборы мэра Иркутска, показательную порку — посредством избирателей, которые в марте 2018-го, конечно же, проголосуют за возврат прямых выборов мэра Иркутска и «зафиксируют» прямые выборы глав других муниципальных образований Иркутской области .

Главное, что иркутский прецедент откроет дорогу аналогичным референдумам по всей России. А значит, и в Республике Алтай. Правда, повлиять на избрание «ближайшего» мэра Горно-Алтайска через референдум мы уже не успеваем — он будет избран из числа депутатов гор.совета, а сити-менеджера и вовсе фактически назначит специальная комиссия, контролируемая из республиканского правительства.