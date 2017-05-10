Дракон зарычал. Китай посылает беспрецедентно жесткие сигналы Северной Корее

Китай посылает сейчас беспрецедентно жесткие сигналы Северной Корее - своему единственному (так получилось) военному союзнику, отношения с которым, как постоянно подчеркивалось, "скреплены совместно пролитой кровью". Ну, если кто забыл, в жестокой войне с американцами в 1950-53 гг., пишет Каспаров.ру.

Так вот, есть такая газета, именуемая в ее англоязычном варианте Global Times, которая входит в систему главного партийного органа Китая "Женьминь жибао". Используется эта газета для того, что нельзя сделать в официальной печати - для сливов, намеков и прочего, что на самом деле и отражает настоящее мнение Пекина или его зондаж. И эта Global Times на днях в редакционной статье написала, что союзный договор с Северной Кореей может быть пересмотрен - в том важнейшем пункте, который автоматически требует от Китая военного вмешательства в случае конфликта Пхеньяна с третьей державой. В апреле та же газета написала, что Китай может и остаться в стороне в случае "хирургической военной операции" США в отношении Северной Кореи.

Пекин открытым семафором запугивает КНДР. И ясно сигналит: вы, пхеньянские ребята, в ракетных и ядерных делах берете не по чину и создаете нам, великому Китаю, ненужную проблему. Тем более, что все это очень сближает Пекин с Трампом, который уже перестал грозить китайским товарищам ужасными санкциями за их нечестную торговую политику.

Василий Головнин